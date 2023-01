Tournée mondiale de Madonna : le spectacle des plus grands succès s’arrêtera dans 3 villes canadiennes

REMARQUE: Vles idées de cet article contiennent un langage fort et un contenu mature. Veuillez regarder à votre propre discrétion.

Madonna a annoncé une nouvelle tournée mondiale des plus grands succès et sa première étape sera au Canada.

L’icône de la pop a annoncé mardi Madonna: The Celebration Tour, révélant que le premier spectacle aura lieu à Vancouver le 15 juillet.

Elle a annoncé la tournée dans une vidéo YouTube qui présente Madge jouant à un jeu risqué de Truth or Dare lors d’un dîner avec d’autres stars hollywoodiennes, dont Amy Schumer, Judd Apatow, Lil Wayne, Eric Andre, Bob the Drag Queen et plus encore.

La vidéo de cinq minutes se termine avec Schumer défiant Madonna de “faire une tournée mondiale et de jouer vos plus grands succès muthaf-ing”.

“Quatre décennies?” demande Madone. « Toutes ces chansons ? » – qui fait chanter toute la salle leurs classiques préférés de Madonna.

Dans son annonce aux médias, Madonna a ajouté: “Je suis ravie d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendaient.”

Le chanteur a annoncé trois dates canadiennes sur la tournée de 35 villes, qui s’étend de la mi-juillet au début décembre :

15 juillet – Vancouver, Rogers Arena

13 août – Toronto, Scotiabank Arena

16 août – Montréal, Centre Bell

Fait amusant : il s’avère que la date à Montréal est l’anniversaire de la Material Girl, alors elle fêtera ses 65 ans dans la ville.

Les autres arrêts incluent des dates à travers les États-Unis et 12 arrêts en Europe.

Pour les membres du public, les billets seront mis en vente le vendredi 20 janvier. Les anciens membres du fan club officiel de Madonna pourront récupérer leurs billets à partir du mardi matin 17 janvier.