Tournée européenne: Lee Westwood nommé vainqueur du Seve Ballesteros Award | Actualités du golf

Lee Westwood est le récipiendaire du prix Seve Ballesteros

Lee Westwood a été nommé Joueur de l’année de la tournée européenne et a reçu le Seve Ballesteros Award à l’occasion de l’anniversaire du décès de l’Espagnol.

Les membres de l’European Tour ont voté pour que Westwood reçoive la distinction après une remarquable campagne 2020, où le joueur de 48 ans a dominé pour la troisième fois le classement Race to Dubai et est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à terminer la saison en tant que n ° 1 européen.

La première des dix apparitions de Westwood à la Ryder Cup pour Team Europe a eu lieu en 1997 sous Ballesteros, avec l’annonce de sa dernière distinction à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de la légende espagnole.

« Cela signifie beaucoup pour lequel il est voté par mes collègues joueurs, les gars avec qui je joue semaine après semaine », a déclaré Westwood. «Des récompenses comme celle-ci sont toujours très spéciales parce que j’ai l’impression qu’en tant que joueurs, ils savent ce que vous devez traverser.

« Seve était une icône du jeu, et l’est toujours. Quand j’ai commencé à jouer au golf, je regardais les Européens et le nom de Seve était en haut de cette liste en tant que personne à laquelle aspirer. Les premiers tournois auxquels j’ai assisté étaient Ryder Cups en 1989 et 1993, et le nom de Seve est synonyme de Ryder Cup.

1:27 Revivez le meilleur de l’action de la finale 68 de Lee Westwood au championnat DP World Tour, où il a remporté la victoire de Race to Dubai Revivez le meilleur de l’action de la finale 68 de Lee Westwood au championnat DP World Tour, où il a remporté la victoire de Race to Dubai

« Je me souviens avoir vu ces gars comme Seve et Nick Faldo, Colin Montgomerie, Bernhard Langer et Ian Woosnam voulant être comme eux. Puis en 1997, je suis dans une équipe de la Ryder Cup dirigée par Seve Ballesteros, donc l’écart était très court entre les deux. regarder et regarder et apprendre de mes héros pour être réellement parmi eux essayant de gagner des points dans une Ryder Cup.

«Pour moi, c’était vraiment l’un de ces moments de pincement, comme si cela m’arrive vraiment. Seve a été une grande partie de cela et une source d’inspiration dans la salle d’équipe, et juste une présence phénoménale et très apaisante.

Lee Westwood pourrait faire une 11e participation record à la Ryder Cup pour l’équipe européenne en septembre

Westwood a remporté son deuxième titre de la série Rolex au championnat HSBC d’Abu Dhabi en janvier 2020, surmontant ses compatriotes anglais Matt Fitzpatrick et Tommy Fleetwood ainsi que le Français Victor Perez.

Le vétéran n’a raté qu’une seule coupe en 15 apparitions au cours d’une saison 2020 raccourcie et a produit huit top 20, avec une deuxième place au championnat DP World Tour de fin de saison, le voyant remporter le titre Race to Dubai.

3:42 Lee Westwood réfléchit à devenir le plus ancien champion Race to Dubai de l’histoire après avoir remporté pour la troisième fois l’Ordre du mérite de l’European Tour Lee Westwood réfléchit à devenir le plus ancien champion Race to Dubai de l’histoire après avoir remporté pour la troisième fois l’Ordre du mérite de l’European Tour

Keith Pelley, PDG de l’European Tour, a déclaré: « Je ne pense pas qu’il soit surprenant que Lee Westwood ait remporté le Seve Ballesteros Award après une saison aussi formidable. À 48 ans, il est une icône, un ancien Numéro un mondial, notre plus récent vainqueur de la Race to Dubai et comme Seve, Lee est un vrai champion.

« Il a une volonté inébranlable de réussir, et il l’a prouvé maintes et maintes fois au cours de sa carrière. Lee est l’un des rares joueurs restants de l’European Tour à avoir concouru aux côtés de Seve et à avoir eu l’honneur de l’appeler un ami. Ils sont deux joueurs dont on se souviendra longtemps dans le panthéon des grands noms de l’European Tour et de la Ryder Cup. «

Javier Ballesteros, le fils aîné de Seve, a ajouté: « Je suis personnellement très heureux que Lee Westwood soit le lauréat du Seve Ballesteros Award pour sa saison incroyable. Lee joue du très bon golf, je pense qu’il est physiquement en grande forme et quand vous n’aimez pas seulement le golf mais la vie loin du jeu, les choses se passent bien pour vous, et cela a montré comment il a joué non seulement l’année dernière mais au cours des dernières années dans le monde.