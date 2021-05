Tournée européenne: le London Golf Club accueillera English Open, le dernier événement du UK Swing 2021 | Actualités du golf

Le London Golf Club accueillera l’Open d’anglais 2021

Le London Golf Club accueillera un événement de l’European Tour pour la première fois depuis 2014, lorsque l’Open anglais aura lieu dans ce lieu emblématique en août.

Le tournoi se déroulera sur le parcours Heritage conçu par Jack Nicklaus du 12 au 15 août et clôturera un UK Swing de quatre semaines, après avoir déjà accueilli l’European Open et le Volvo World Match Play.

« Nous sommes ravis de revenir au London Golf Club plus tard cette année pour l’Open anglais », a déclaré Keith Pelley, directeur général de l’European Tour. «Nous entretenons une relation de longue date avec le club, qui s’est encore renforcée lorsqu’il est devenu notre toute première destination de tournée européenne en 2010.

« Le London Club a été un lieu populaire parmi nos joueurs dans le passé et je suis sûr qu’il le sera à nouveau en août pour le tournoi final de notre UK Swing, après les événements précédents au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Ecosse. »

Keith Pelley a inscrit le programme UK Swing sur la course à Dubaï pour la deuxième année consécutive

Ross Fisher a remporté une victoire de sept coups sur le site de l’Open européen de 2008, avant que Christian Cevaer ne remporte le titre un an plus tard contre un peloton qui comprenait Rory McIlroy, Lee Westwood et Martin Kaymer.

Le parcours international du London Golf Club a accueilli le Volvo World Match Play en 2014, où Mikko Ilonen a battu Henrik Stenson en finale, le parcours étant utilisé sur le Legends Tour pour les deux dernières éditions du championnat Staysure PGA Seniors.

Le UK Swing commence avec le Wales Open du 22 au 25 juillet et est suivi par l’ISPS Handa World Invitational présenté par Modest Golf Management en Irlande du Nord une semaine plus tard, avant que l’European Tour ne retourne au Fairmont St Andrews pour le Hero Open d’août. 5-8.