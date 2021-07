Tournée européenne : Jordan Smith devance David Horsey d’un coup à l’ISPS Handa World Invitational | Actualités golfiques

Jordan Smith est revenu en tête du classement de l’ISPS Handa World Invitational

Jordan Smith prend une avance d’un coup sur David Horsey lors de la dernière manche de l’épreuve masculine de l’ISPS Handa World Invitational, tandis que trois d’entre eux sont en tête du classement de la compétition féminine.

Smith a réussi cinq birdies dans un 65 sans bogey au château de Galgorm – l’un des deux sites utilisés dans l’événement tri-sanctionné – pour atteindre 15 sous et rester devant son partenaire de jeu, qui a comblé l’écart avec un 64 de moins de six. .

Le leader à mi-parcours, Daniel Hillier, a perdu trois points malgré un départ lent pour récupérer un niveau par 70, tandis que le Néerlandais Darius van Driel est à cinq points du rythme et partage la quatrième place avec le Japonais Masahiro Kawamura.

Daniel Hillier détenait l’avance sur 36 trous pour la première fois de sa carrière sur le circuit européen

« Aujourd’hui, nous n’avons pas vraiment fait grand-chose et le putter m’a sauvé plusieurs fois, alors j’espère qu’il pourra le faire demain si nécessaire », a déclaré Smith. « Je joue bien ici depuis deux jours que nous sommes ici et je me sens bien, le swing se sent bien, alors nous verrons comment ça se passe. »

Smith a roulé dans un huit pieds au premier et a fait un birdie à deux putts au suivant après avoir conduit le green par quatre, avant de faire un trou de 20 pieds pour sauver le par au troisième.

L’Anglais a récupéré un autre par longue distance au cinquième et a suivi un oiselet de 12 pieds au neuvième en se convertissant d’une distance similaire au 13e, avec un oiselet au dernier par cinq clôturant son deuxième tour sans bogey du semaine au château de Galgorm.

Horsey s’est hissé au sommet du classement lorsqu’il a réussi un 30 pieds au septième et a ajouté trois oiselets dans une séquence de quatre trous à partir du 10, l’Anglais sortant de la frange au 15 et profitant du dernier par cinq. pour entrer dans l’une des têtes.

David Horsey est quadruple vainqueur de l’European Tour

Le meneur de la nuit Hillier a réussi trois coups roulés dans le premier, a trouvé de l’eau avec son approche dans le troisième et n’a pas réussi à se lever et à descendre du sable au cinquième, le laissant tomber à trois pour la journée, seulement pour que le Néo-Zélandais rebondisse avec un trou-out eagle du 11e fairway et un birdie au 16e.

Seuls les 35 premiers et les ex-aequo se qualifient pour le tour final dans les deux épreuves, avec Andy Sullivan – le joueur le mieux classé dans le domaine – parmi ceux qui ont raté la compétition masculine et Bronte Law manquant la coupe dans le tournoi féminin après un deuxième 75 consécutif.

La Thaïlandaise Pajaree Anannarukarn a réussi cinq birdies consécutifs au tournant sur son chemin vers un 66 de moins de sept, sautant en elle à égalité à trois pour la tête avec 13 sous aux côtés du duo américain Jennifer Kupcho et Emma Talley.

Kupcho a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour signer pour un 70 au troisième tour et Talley – le leader du jour au lendemain – a dû se contenter d’un niveau par 73, tandis que la Coréenne Chella Choi est à un tir du rythme en quatrième position.

Qui remportera l’ISPS Handa World Invitational ? Regardez la finale en direct dimanche à partir de 12h30 sur Sky Sports Golf.