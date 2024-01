Tournée d’été américaine de Dave Matthews | Culture & Loisirs

Après une tournée printanière dans 14 pays en Europe et au Royaume-Uni, Dave Matthews Band a annoncé une longue sortie estivale aux États-Unis qui comprend un arrêt au MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre à Tampa, le 22 mai 2024.

Lors de la tournée estivale, le Dave Matthews Band présentera de nouvelles mesures de développement durable dans le cadre de son initiative « On The Road To Zero Waste » – un partenariat avec Live Nation.

Une prévente de billets en ligne pour les membres de la DMB Warehouse Fan Association est en cours dès maintenant sur https://davematthewsband.com/warehouse.

Citi est la carte officielle de la tournée Dave Matthews Band 2024. Les titulaires de la carte Citi auront accès aux billets en prévente du mardi 13 février à 9 h au jeudi 15 février à 22 h via le programme Citi Entertainment. Pour plus de détails sur la prévente, visitez www.citientertainment.com.

La vente générale des billets débute le 16 février à 10h. Pour l’itinéraire complet, voir ci-dessous ou visitez http://www.davematthewsband.com.

Nommé ambassadeur itinérant des Nations Unies pour l’environnement en 2019, Dave Matthews Band a une longue histoire de réduction de son empreinte environnementale. Cet été, le groupe s’associe aux salles gérées par Live Nation pour minimiser encore davantage l’empreinte des concerts – dans le but de détourner au moins 90 % des déchets générés par les fans des décharges.

En tirant parti de ses principales ressources existantes en matière de développement durable, Live Nation soutiendra l’objectif des concerts en fournissant des équipes vertes zéro déchet, des stations zéro déchet, des dons de nourriture, le tri des déchets, le compostage et l’utilisation d’un minimum de plastique à usage unique. Les fans sont encouragés à consulter les sites Web des sites pour plus de détails à l’approche des dates de tournée.

La poursuite du partenariat de cette année avec la campagne Plant a Billion Trees de The Nature Conservancy portera le total à cinq millions d’arbres plantés depuis que DMB s’est associé à TNC en 2020 pour soutenir la reforestation.

Pour plus de détails, visitez www.dmbtrees.org. Dave Matthews Band compensera les émissions de carbone liées aux déplacements du groupe et des fans avec l’aide de REVERB, qui produira également l’éco-village annuel de la tournée.

Dave Matthews Band a vendu collectivement 38 millions de CD et DVD combinés et plus de 25 millions de billets depuis sa création, ce qui en fait le deuxième plus grand vendeur de billets de l’histoire.

Le nouvel album du groupe, Walk Around The Moon, est disponible ICI. Pitchfork a fait l’éloge des «chansons tendres et serrées» de l’album. Associated Press a noté : « « Walk Around the Moon » est un set varié, avec des morceaux allant de petits et intimes à cuivrés et politiques, avec un groove sale propulsant « Break Free », un « Monsters » teinté de nostalgie et maussade et le le groupe cuisine absolument avec « The Only Thing ».

DAVE MATTHEWS BAND – DATES DE LA TOURNÉE AUX ÉTATS-UNIS 2024

5/22 Tampa, FL Amphithéâtre MIDFLORIDA Credit Union

5/24 West Palm Beach, FL Amphithéâtre financier iTHINK

5/25 West Palm Beach, FL Amphithéâtre financier iTHINK

28/05 Jacksonville, FL Amphithéâtre Daily’s Place

5/29 Jacksonville, Floride Amphithéâtre Daily’s Place

31/05 The Woodlands, Texas Pavillon Cynthia Woods Mitchell

6/1 Dallas, Texas Pavillon Dos Equis

6/12 Alpharetta, Géorgie Amphithéâtre Ameris Bank

6/14 Raleigh, Caroline du Nord, parc musical Coastal Credit Union

6/15 Virginia Beach, VA Amphithéâtre Veterans United Home Loans

21/06 East Troy, WI Théâtre musical Alpine Valley

6/22 East Troy, WI Théâtre musical Alpine Valley

6/25 Cuyahoga Falls, OH Blossom Music Center

6/26 Clarkston, MI Théâtre musical Pine Knob

6/28 Noblesville, IN Ruoff Music Center

6/29 Noblesville, IN Ruoff Music Center

7/5 Saratoga Springs, NY Scène Broadview au SPAC

7/6 Saratoga Springs, NY Scène Broadview au SPAC

7/9 Wantagh, NY Northwell Health au Jones Beach Theatre

7/10 Holmdel, NJ Centre des arts de la banque PNC

7/12 Mansfield, MA Xfinity Center

7/13 Bristow, Virginie Jiffy Lube Live

7/16 Gilford, NH BankNH Pavillon

7/17 Gilford, NH BankNH Pavillon

19/07 Camden, NJ Freedom Mortgage Pavilion

20/07 Camden, NJ Freedom Mortgage Pavilion

8/23 Greenwood Village, CO Fiddler’s Green Amphithéâtre

8/24 Greenwood Village, CO Fiddler’s Green Amphithéâtre

8/27 Bend, OR Amphithéâtre Hayden Homes

8/30 George, WA L’amphithéâtre Gorge

31/08 George, WA L’amphithéâtre Gorge

9/1 George, WA L’amphithéâtre Gorge