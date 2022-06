Tournée de trois tests du Pays de Galles en Afrique du Sud contre les Springboks: comment regarder en direct sur Sky Sports | Actualités du rugby à XV

Dan Biggar dirigera le Pays de Galles en tant que capitaine lors de sa tournée en Afrique du Sud, en direct sur Sky Sports

Le Pays de Galles part à la recherche d’une toute première victoire contre les Springboks en Afrique du Sud cet été, exclusivement en direct sur Sky Sports.

La tournée est la première du Pays de Galles depuis une victoire 2-0 contre l’Argentine en 2018, et leur première en Afrique du Sud depuis 2014, alors qu’ils cherchent à créer un peu d’histoire.

“Cette série de trois tests va être un défi. Ça l’a toujours été, l’histoire le montre et c’est certainement ce que nous cherchons à réaliser – remporter une victoire là-bas, sinon deux, et gagner une série”, a déclaré l’entraîneur-chef Wayne Pivac. a dit.

“Les deux premiers tests en altitude vont être un défi, donc nous devons d’abord et avant tout faire beaucoup de préparation ici au Pays de Galles avant de partir et nous assurer que nous sommes dans la meilleure forme possible pour bien performer.”

L’entraîneur-chef du Pays de Galles Wayne Pivac est un homme sous pression qui se dirige vers une tournée difficile contre l’Afrique du Sud

Quand sont les matchs du Pays de Galles?

Afrique du Sud vs Pays de Galles à Pretoria – samedi 2 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 15h30

Afrique du Sud vs Pays de Galles à Bloemfontein – samedi 9 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 15h30

Afrique du Sud vs Pays de Galles dans Cape Town – Samedi 16 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 15h30

Qui est dans l’équipe du Pays de Galles ?

Wayne Pivac a nommé Alun Wyn Jones, Dan Lydiate et George North dans son équipe du Pays de Galles pour leur tournée de trois tests en Afrique du Sud, en direct sur Sports du cielavec Dan Biggar restant capitaine.

Lydiate (genou) et North (genou) reviennent après de longues blessures, tandis que Jones, 36 ans, ne reprendra pas son poste de capitaine malgré son retour lors de la défaite des Six Nations contre l’Italie après une autre blessure à l’épaule.

Il y a également quatre joueurs non plafonnés nommés dans l’équipe, car James Ratti à l’arrière de Cardiff et Tommy Reffell à l’arrière des Leicester Tigers sont inclus, tandis que le pilier des Scarlets Harri O’Connor a été appelé tardivement pour couvrir Tomas Francis (arrière niggle ).

Le pilier des Sarrasins Sam Wainwright a remplacé Leon Brown, blessé, dans l’équipe de 34 joueurs.

Le centre expérimenté Jonathan Davies est une omission notable, alors qu’il n’y a pas non plus de place pour le flanker Jac Morgan, Seb Davies, Callum Sheedy, Rhys Webb ou Owen Lane.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce

Attaquants (19) : Rhys Carré, Wyn Jones, Gareth Thomas, Ryan Elias, Dewi Lake, Sam Parry, Tomas Francis, Dillon Lewis, Harri O’Connor, Sam Wainwright, Adam Beard, Will Rowlands, Alun Wyn Jones, Ben Carter, Dan Lydiate, Josh Navidi , James Ratti, Taulupe Faletau, Taine Basham, Tommy Reffell.

Dos (14): Gareth Davies, Kieran Hardy, Tomos Williams, Dan Biggar (c), Gareth Anscombe, Rhys Patchell, George North, Nick Tompkins, Owen Watkin, Johnny Williams, Josh Adams, Alex Cuthbert, Louis Rees-Zammit, Liam Williams.

Que s’est-il passé lors de la dernière tournée du pays de Galles en Afrique du Sud ?

Le Pays de Galles a effectué sa dernière tournée en Afrique du Sud en juin 2014, perdant une série de deux tests 2-0 contre les Springboks après une première défaite complète de 38-16, avant une défaite tardive de 31-30 secondes.

Le Pays de Galles n’a jamais remporté de test contre les Springboks sur le sol sud-africain de l’histoire, perdant les 10 tests à ce jour.

Bouclier juillet de rugby sur Sky Sports

En plus de montrer le Pays de Galles en Afrique du Sud cet été, Sports du ciel montrera la tournée de trois tests de l’Angleterre en Australie, la tournée de cinq matchs de l’Irlande en Nouvelle-Zélande et la tournée de trois tests de l’Écosse en Argentine.

Mercredi29 juin

Maori All Blacks vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 8h (coup d’envoi à 8h05)

samedi 2 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)

samedi 9 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)

mardi 12 juillet

Maori All Blacks vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 8h (coup d’envoi à 8h05)

samedi 16 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)