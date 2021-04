Inbee Park mène après un premier tour 64

Inbee Park a prospéré dans la chaleur étouffante de Singapour en tirant un 64 pour prendre la tête du premier tour du Championnat du monde féminin HSBC.

Park, deux fois champion de cet événement, a été extrêmement précis sur le tee sur le nouveau parcours de Tanjong au Sentosa Golf Club, frappant les 14 fairways tout en manquant seulement deux greens et en convertissant huit chances de birdie pour terminer la première journée à l’écart de Hee Young Park.

La championne de l’Open féminin Sophia Popov a également connu un bon départ alors qu’elle et sa compatriote allemande Caroline Masson ont toutes deux ouvert avec 67s, tandis que Charley Hull a cardé un 69 sans bogey – trois sous pour le tour et un meilleur que Mel Reid, Jodi Ewart Shadoff et Bronte Law .

Park a réussi quatre birdies en six trous avant le virage et a récolté quatre autres tirs sur les neuf derniers, et la septuple championne majeure a admis qu’elle avait gagné en confiance en ayant son mari et entraîneur, Gi Hyeob Nam sur son sac pour la semaine.

Park a aimé avoir son mari sur son sac

« J’ai frappé beaucoup de bons coups, mais je me suis probablement laissé beaucoup de 10 à 15 pieds, et j’ai pu en faire la plupart, ce qui a fait la différence cette année », a déclaré le joueur de 32 ans, déjà un vainqueur du LPGA Tour cette saison à la Kia Classic le mois dernier.

« Holing putts quand vous avez besoin de trou, en particulier de 10 à 15 pieds, donc ce pourcentage des dernières années n’était pas terrible, mais cette année a été un peu meilleure. Je pense donc que cela a vraiment payé aujourd’hui.

« Cela m’a vraiment rappelé de bons souvenirs quand je jouais bien là-bas aujourd’hui, juste si je peux soulever ce trophée à nouveau cette fois, j’y ai vraiment pensé. Les bons souvenirs me font définitivement me concentrer encore plus. »

Sophia Popov a tiré un 67 à ses débuts dans l’événement

La Sud-Coréenne a fait l’éloge de son cadet, ajoutant: « Je pense que je vais lui donner 10 sur 10, et probablement 10 pour le reste de la semaine parce que je suis vraiment reconnaissante qu’il fasse ça pour moi et dans cette chaleur. Les conditions sont très difficiles, donc je suis vraiment reconnaissant qu’il porte le sac.

« Il a caddié pour moi à l’Open féminin AIG, et je veux dire qu’il faisait probablement environ 10 degrés Celsius. Il fait probablement 20 degrés plus chaud ici, donc il va devoir travailler dur cette semaine. »

Popov, quant à elle, était ravie de sa première performance dans le tournoi, décrivant sa ronde de sept oiseaux comme une « expérience cool » malgré les conditions chaudes et humides.

« J’ai regardé ce tournoi au fil des ans et j’ai vu les autres filles jouer et je n’ai jamais pu me qualifier », a déclaré Popov. «Je pense que c’est l’un des avantages de la victoire à l’Open féminin AIG l’an dernier.

« Cela a été un peu comme une semaine de bonus pour moi à nouveau de pouvoir profiter d’être ici avec les 70 meilleures filles en ce moment et je joue sur un très beau parcours de golf. »