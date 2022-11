Tournée de la LPGA en direct ! Flux YouTube gratuit du championnat féminin Pelican en Floride | Nouvelles du golf

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La saison du circuit LPGA se dirige vers la Floride pour les deux derniers événements de la saison, avec une couverture du championnat féminin Pelican disponible via la diffusion en direct gratuite de Sky Sports.

Le tournoi a été réduit à 54 trous après que le jeu de jeudi a été anéanti par la tempête tropicale Nicole, bien que le jeu ait commencé vendredi et sera en direct sur Sky Sports pour les trois tours.

Nelly Korda poursuit une défense de titre réussie en Floride

Nelly Korda revient pour défendre son titre après le barrage dramatique de l’année dernière, avec Lydia Ko en vedette et actuellement en tête de la course pour remporter le prix du joueur Rolex de l’année.

In Gee Chun et Jennifer Kupcho sont également impliquées et parmi les six joueurs qui ont encore une chance mathématique de remporter le prix du joueur de l’année, tandis que Gemma Dryburgh fait son premier départ depuis son premier titre sur le circuit de la LPGA la semaine dernière.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

Sky Sports diffusera trois heures de couverture en direct à chaque tour, l’action commençant à partir de 15 heures le vendredi et le samedi avant de se dérouler à partir de 18 heures le dernier jour.

Le tournoi sera diffusé en direct chaque jour sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf, le tournoi faisant partie d’un quadruple en-tête de golf en direct sur Sky Sports cette semaine.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour une diffusion en direct gratuite du championnat féminin Pelican !