Tournée de hockey en Afrique du Sud Bonne préparation pour les Jeux asiatiques : Janneke Schopman

L’entraîneure en chef de l’équipe indienne de hockey féminin, Janneke Schopman, est convaincue que la tournée en Afrique du Sud sera une excellente occasion d’apprendre et de se préparer pour les Jeux asiatiques de Hangzhou, où une médaille d’or assurera une qualification automatique pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Hockey India a nommé jeudi une équipe de 22 membres pour la tournée en Afrique du Sud où l’équipe, dirigée par la gardienne Savita Punia, disputera quatre matchs contre les hôtes et trois contre les Pays-Bas au Cap du 16 au 28 janvier.

La tournée intervient un mois après le triomphe de l’Inde lors de la première Coupe des Nations à Valence, en Espagne.

Outre Savita, les autres joueurs expérimentés de l’équipe sont le vice-capitaine Navneet Kaur et l’attaquant vétéran Rani, qui revient dans l’équipe après plus d’un an, après avoir joué pour la dernière fois un match de Pro League contre la Belgique.

Vaishnavi Vitthal Phalke, qui a dirigé l’équipe nationale junior au Tournoi des cinq nations Uniphar U-23 en mai de l’année dernière, a reçu son premier appel dans l’équipe senior.

“La tournée en Afrique du Sud est une formidable opportunité pour nous de tirer parti de notre performance de la Coupe des Nations. Jouer à la fois contre l’Afrique du Sud et les Pays-Bas sur cette tournée nous donne tout ce dont nous avons besoin pour apprendre sur nous-mêmes à l’approche des Jeux asiatiques”, a déclaré Schopman.

L’entraîneur a ajouté que les trois matchs contre la forte Néerlandaise seront cruciaux pour connaître les faiblesses de son équipe et également évaluer ses progrès.

“Jouer contre le numéro un mondial des Pays-Bas exposera très probablement nos vulnérabilités et montrera également où nous en sommes avec nos performances et notre croissance. Jouer en Afrique du Sud, où nous aurons très probablement plus de ballon, nous donnera l’opportunité de nous améliorer dans les zones de possession du ballon”, a déclaré l’entraîneur.

Outre Rani et Navneet, la ligne avant comprend les expérimentées Vandana Katariya, Lalremsiami, Sangita Kumari, Beauty Dungdung, Reena Khokhar et Sharmila Devi.

L’escouade:

Gardiens : Savita (Capitaine), Bichu Devi Kharibam ;

Défenseurs : Nikki Pradhan, Udita, Ishika Chaudhary, Gurjit Kaur ;

Milieux de terrain : Vaishnavi Vitthal Phalke, P. Sushila Chanu, Nisha, Salima Tete, Monika, Neha, Sonika, Baljeet Kaur ;

Attaquants : Lalremsiami, Navneet Kaur (VC), Vandana Katariya, Sangita Kumari, Beauty Dungdung, Rani, Reena Khokhar, Sharmila Devi.

Programme:

Afrique du Sud vs Inde (16, 17, 19, 21 janvier)

Pays-Bas vs Inde (22, 27, 28 janvier).

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)