Tournée de cinq matchs de l’Irlande en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks et les Maori All Blacks: comment regarder en direct sur Sky Sports | Actualités du rugby à XV

Johnny Sexton dirigera l’Irlande en tant que capitaine lors de sa tournée en Nouvelle-Zélande, en direct sur Sky Sports

Andy Farrell cherchera à mener l’Irlande à une toute première victoire sur les All Blacks sur le sol néo-zélandais cet été, exclusivement en direct sur Sky Sports.

La tournée est la première de l’Irlande depuis une victoire 2-1 en série contre les Wallabies en Australie en 2018, et leur première en Nouvelle-Zélande depuis 2012, alors qu’ils cherchent à entrer dans l’histoire.

« C’est le début de notre campagne de Coupe du monde de rugby et ce sera un défi fantastique pour notre groupe face à cinq tests massifs au cours des trois semaines », a déclaré l’entraîneur-chef Andy Farrell.

« Nous en apprendrons tellement sur les joueurs et le groupe dans son ensemble car nous devons affronter cinq matches incroyablement difficiles, loin du confort de la maison et sur des terrains où le soutien à domicile sera largement plus nombreux que les supporters irlandais en déplacement. »

L’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell cherchera à mener son équipe vers l’histoire en Nouvelle-Zélande

Quand sont les matchs de l’Irlande?

Maori All Blacks vs Irlande à Hamilton – mercredi 29 juin – en direct sur Sky Sports Action à partir de 8h

Nouvelle-Zélande contre Irlande à Auckland – samedi 2 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 7h30

Nouvelle-Zélande contre Irlande dans Dunedin – Samedi 9 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 7h30

Maori All Blacks vs Irlande à Wellington – mardi 12 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 8h

Nouvelle-Zélande vs Irlande en Wellington – Samedi 16 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 7h30

Qui est dans l’équipe d’Irlande ?

L’Irlande a nommé cinq joueurs non sélectionnés dans une équipe élargie de 40 joueurs pour sa tournée estivale en Nouvelle-Zélande.

Le trio de Leinster Ciaran Frawley (au centre), Joe McCarthy (deuxième rangée) et Jimmy O’Brien (ailier), Jeremy Loughman de Munster (accessoire tête libre) et Cian Prendergast de Connacht (rangée arrière) composent les sélections non plafonnées, avec l’équipe dirigée par Johnny Sexton, 36 ans.

Les blessures signifient que le talonneur du Leinster Ronan Kelleher (épaule), l’aile du Munster Andrew Conway (genou) – des hommes clés lors de la série d’automne 2021 réussie de l’Irlande et des Six Nations 2022 – manquent, tout comme l’aile de l’Ulster Robert Baloucoune (hanche), le pilier du Munster Dave Kilcoyne (cou ) et le centre du Munster Chris Farrell (hanche).

Dos (18): Bundee Aki, Harry Byrne, Joey Carbery, Craig Casey, Keith Earls, Ciaran Frawley, Jamison Gibson-Park, Mack Hansen, Robbie Henshaw, James Hume, Hugo Keenan, Jordan Larmour, James Lowe, Michael Lowry, Conor Murray, Jimmy O’ Brien, Garry Ringrose, Johnny Sexton (c).

Attaquants (22) : Ryan Baird, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Gavin Coombes, Caelan Doris, Tadhg Furlong, Cian Healy, Dave Heffernan, Iain Henderson, Rob Herring, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Peter O’Mahony, Tom O’Toole, Andrew Porter, Cian Prendergast, James Ryan, Dan Sheehan, Nick Timoney, Kieran Treadwell, Josh van der Flier.

Que s’est-il passé la dernière fois que l’Irlande a visité la Nouvelle-Zélande ?

La dernière fois que l’Irlande a fait une tournée en Nouvelle-Zélande en 2012, elle n’avait encore jamais battu les All Blacks nulle part.

Une défaite 3-0 en série est survenue, y compris une défaite angoissante de 22-19 au dernier souffle lors du deuxième test après un drop-goal de Dan Carter avec l’horloge dans le rouge.

Depuis lors, l’Irlande a battu les All Blacks à trois reprises : novembre 2016 à Chicago, novembre 2018 à Dublin et, plus récemment, novembre 2021 à Dublin – la dernière rencontre entre le duo.

Les All Blacks voudront se venger, tandis que l’Irlande cherchera à créer plus d’histoire.

Bouclier juillet de rugby sur Sky Sports

En plus de montrer l’Irlande en Nouvelle-Zélande cet été, Sports du ciel montrera la tournée de trois tests de l’Angleterre en Australie, la tournée de trois tests du Pays de Galles en Afrique du Sud et la tournée de trois tests de l’Écosse en Argentine.

Mercredi29 juin

Maori All Blacks vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 8h (coup d’envoi à 8h05)

samedi 2 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)

samedi 9 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)

mardi 12 juillet

Maori All Blacks vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 8h (coup d’envoi à 8h05)

samedi 16 juillet

Nouvelle-Zélande vs Irlande – en direct Sky Sports Action à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

Australie vs Angleterre – en direct Sky Sports Action à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

Afrique du Sud vs Pays de Galles – en direct Sky Sports Action à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

Argentine vs Ecosse – en direct Sky Sports Action à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)