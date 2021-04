Les Lions regardent: Max Malins, Zach Mercer et Danny Care impressionnés lors des matchs du week-end

Nous examinons qui a impressionné la scène des clubs du week-end, en regardant les joueurs à travers le spectre de la sélection potentielle de la tournée des Lions britanniques et irlandais …

Max Malins (Bristol Bears et Angleterre)

En l’absence du superbe Charles Piutau pour Bristol, Malins s’est imposé pour les Bears à l’arrière pendant son prêt aux Saracens et a excellé.

En effet, le joueur de 24 ans – qui a remporté sept sélections pour l’Angleterre depuis novembre 2020, y compris un départ des Six Nations contre la France – a été l’un des meilleurs joueurs de Premiership en 2020/21, et a de nouveau attiré l’attention à Bristol. Victoire 34-17 sur les Newcastle Falcons samedi.

Max Malins a couru les Newcastle Falcons en lambeaux de l’arrière latéral samedi

Bien que Bristol ait perdu 10-0 à Kingston Park, les Bears de Pat Lam ont respecté leur plan de match et leur méthode de jeu, qui consistait à garder le ballon en main et à attaquer en profondeur.

Dans ce système, les Malins prospèrent, en particulier contre des corps fatigués, et à la demi-heure, il a montré son talent: ramasser le ballon dans sa moitié de terrain, il a sprinté vers l’avant avant de vendre Toby Flood avec un mannequin, puis de vendre également des Falcons complets. -back Tom Penny avec un autre mannequin avant de courir sous les poteaux.

En deuxième période, Malins a décroché un deuxième essai en remportant un ballon rebondissant dans la demie de Newcastle et en démontrant son rythme trompeur en foudroyant les défenseurs des Falcons et plus.

Malins a marqué deux essais au cours du week-end et profite d’une campagne d’évasion

En tout, Malins a terminé avec 13 courses – personne sur le terrain n’a fait plus – 186 mètres avec le ballon en main – de loin le plus grand nombre de joueurs – cinq défenseurs battus, deux pauses franches, deux essais et le prix de l’homme du match. .

Dans les goûts de Stuart Hogg, Liam Williams et Anthony Watson, Gatland a déjà trois arrières latéraux potentiels de premier ordre – même si ces trois pourraient aussi facilement se combiner en tant que trois arrière à part entière – mais Malins aura attiré l’attention. avec certitude.

Malins est aussi un joueur de polyvalence, ce qui pourrait considérablement aider sa cause.

Le joueur de 24 ans a également été dans et autour de l’équipe de la journée d’Angleterre lors des dernières fenêtres de test.

Zach Mercer (Bath et Angleterre)

Cela est peut-être dû à la pléthore d’options et de talents à la disposition d’Eddie Jones en termes de stocks secondaires, mais pour une raison quelconque, le visage de Mercer ne semblait pas correspondre à l’image de l’Angleterre au cours des dernières années.

Bien qu’impressionnant régulièrement pour Bath au n ° 8 et le flanc du côté aveugle, Mercer n’a que deux sélections d’essai et un départ, tous deux datant de novembre 2018, dans sa carrière jusqu’à présent.

Zach Mercer de Bath a été un interprète clé pour eux pendant plusieurs saisons, mais part pour la France cet été

Toujours à 23 ans, il est probable pour les raisons ci-dessus que Mercer quitte Bath pour le Top 14 et Montpellier cet été, ce qui mettra de toute façon sa carrière de Test avec l’Angleterre en attente.

Cette décision ne l’empêche cependant pas de représenter les Lions.

Pour Bath vs les Leicester Tigers au Rec dimanche, Mercer et ses collègues se dirigeaient probablement vers la défaite, avec six points de retard avec moins de deux minutes à jouer. Un essai tardif de Will Muir et une fabuleuse conversion de Ben Spencer leur ont toutefois volé une victoire de 21-20.

Si Bath en tant que collectif n’était pas à son meilleur, la victoire était une juste récompense pour l’effort fourni par Mercer, avec le n ° 8 fantastique.

Mercer a été exceptionnel pour Bath lors de sa victoire serrée contre Leicester dimanche

Mercer a réalisé 21 portées et 102 mètres avant – les deux statistiques sont les meilleures de tous dans le match. Il a également contribué huit plaqués et a battu huit défenseurs phénoménaux. Il a également réclamé le prix de l’homme du match.

Véritable polyvalent dynamique, si Mercer peut continuer d’essayer de renvoyer Bath dans les séries éliminatoires, il renforcera sa cause pour impressionner.

Danny Care (Harlequins et Angleterre)

S’il y a une position dans laquelle Gatland n’a pas la chance d’avoir une multitude d’options de joueurs dans leur meilleure forme, alors c’est en demi de mêlée.

Le Pays de Galles a été blessé par Tomos Williams, Gareth Davies et Kieran Hardy, l’Ecossais Ali Price a été à l’intérieur et à l’extérieur, tandis que l’Anglais Ben Youngs et l’Irlandais Conor Murray ont parfois manqué de constance.

Bien qu’il n’ait peut-être pas joué pour l’Angleterre depuis novembre 2018, le demi de mêlée expérimenté des Harlequins, Danny Care, est en très bonne forme cette saison.

Danny Care a connu l’une de ses saisons les plus cohérentes depuis un certain temps

Le joueur de 34 ans est devenu un leader et a été un homme clé sur le terrain alors que Quins a disputé les barrages de la Premiership.

Contre Worcester au Stoop samedi, Care a dirigé le spectacle alors que Quins mettait 50 devant les Warriors.

Le demi-arrière a marqué le premier essai en quatre minutes, alors qu’il exploitait instinctivement un côté aveugle qui avait été déserté par la défense de Worcester, et le match était à sens unique à partir de là.

Care, à 34 ans, est encore plus que capable de faire tourner des jeux et d’exécuter l’essentiel

Toujours excitant, toujours piquant, et toujours plus que capable de clouer l’essentiel. Les soins seraient loin d’être la pire option cet été en fonction de la forme.