Tournants et détours : un entraîneur de conditionnement physique de la Coupe du monde explique les échauffements d’avant-match

Cette interview a été éditée et condensée.

Quel est le but de l’échauffement ?

Le but d’un échauffement est de préparer les joueurs à jouer de la manière la plus efficace, afin qu’ils soient prêts à 100% physiquement et mentalement pour le match. Il y a beaucoup de détails sous celui d’augmenter la température corporelle, d’activer la prise de décision et d’effectuer le type d’actions qui seront nécessaires dans un jeu. Mais nous devons nous assurer de ne pas en faire trop. Nous ne voulons pas surcharger les joueurs et leur enlever l’énergie nécessaire au match.