Considérez cette équation intrigante: le Brexit (le départ imminent de la Grande-Bretagne de l’Union européenne) équivaut à un coup de pouce à la lutte internationale pour ralentir le changement climatique.

Également, très probablement, une incitation à deux autres points sur la liste de souhaits du nouveau président américain Joe Biden: une revitalisation de l’OTAN et un nouveau consensus occidental sur la manière de limiter la portée croissante de la Chine.

L’équation n’est pas directe. Et il reçoit peu d’attention étant donné les implications économiques plus immédiates de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, le bloc commercial auquel elle a adhéré dans les années 1970 et qui représente la part du lion de son commerce.

Mais ces effets à plus long terme sont probablement le résultat de politique défi auquel la Grande-Bretagne sera confrontée après avoir quitté l’UE le 31 décembre: trouver une nouvelle identité post-Brexit qui maintienne la pertinence et l’influence du pays sur la scène mondiale.

En 1962, l’ancien secrétaire d’État américain Dean Acheson a déclaré à propos des Britanniques qu’ils avaient «perdu un empire et n’avaient pas réussi à trouver un rôle». L’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE a contribué à quadriller ce cercle; non seulement son économie prospéra, mais le Royaume-Uni devint également un membre essentiel de l’union, avec la France et l’Allemagne, et offrit un pont précieux vers Washington.

Maintenant, Londres a perdu ce rôle. Et avec l’empire disparu depuis longtemps, le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson est à nouveau confronté à la nécessité de trouver un nouveau rôle international.

C’est là que le changement climatique entre en jeu. Il se trouve que M. Johnson sera l’hôte du prochain sommet international de suivi de l’accord de Paris sur le climat de 2015 dans la ville écossaise de Glasgow. Il a été retardé en raison de la pandémie, mais est prévu pour novembre prochain.

Plus tôt cette année, on lui reprochait de ne pas prendre suffisamment au sérieux les préparatifs de la conférence et de ne pas avoir de plans ambitieux pour promouvoir une énergie plus propre à la maison. Mais il est en train de rectifier cela. Ces derniers mois, il s’est engagé à ce que la Grande-Bretagne réduise ses émissions de carbone à plus des deux tiers sous les niveaux de 1990 d’ici la fin de cette décennie, et s’est fait le champion d’une expansion de la production d’électricité éolienne et d’autres sources d’énergie sans carbone.

Dans un mouvement programmé pour coïncider avec un sommet virtuel intérimaire tenu le week-end dernier, visant à encourager de plus grands progrès avant la réunion de Glasgow, il a également annoncé que la Grande-Bretagne mettait fin à toutes les subventions gouvernementales pour les projets de combustibles fossiles à l’étranger.

Il devient clair que, alors que les gouvernements du monde entier accordent de plus en plus d’attention à la question climatique, M. Johnson voit le sommet de l’année prochaine comme une occasion majeure de démontrer le leadership international de la Grande-Bretagne après le Brexit et d’affirmer la nouvelle identité que les ministres du Cabinet décrivent comme » la Grande-Bretagne mondiale. »

Néanmoins, pour donner un poids réel à ce rôle, la Grande-Bretagne devra renforcer ses liens historiquement étroits avec les États-Unis, une tâche qui, espère-t-elle, ne sera pas rendue plus difficile par les relations personnelles étroites de M. Johnson avec le président Donald Trump.

Menant la campagne référendaire pour quitter l’UE en 2016, M. Johnson a tenu la promesse d’un accord de libre-échange post-Brexit complet avec les États-Unis qui compenserait tout dommage économique causé par le Brexit. Mais il est devenu clair depuis qu’un tel accord entraînera des négociations prolongées, des conditions commerciales américaines qui pourraient s’avérer impopulaires auprès des électeurs britanniques, puis une ratification par le Congrès américain.

Ainsi, dans l’intervalle, l’attention à Londres s’est déplacée vers d’autres moyens de renforcer l’alliance avec Washington – en tant que substitut diplomatique et politique à l’ancien siège de la Grande-Bretagne à la première table de l’UE.

Ainsi la pertinence de l’OTAN: la Grande-Bretagne, en tant que partenaire militaire le plus important de l’Amérique en Europe, reste un membre clé de l’alliance de sécurité transatlantique.

M. Johnson a envoyé un signal important le mois dernier lorsqu’il a scotché un plan gouvernemental de réduction des dépenses militaires et a plutôt insisté sur un financement supplémentaire de 21 milliards de dollars. Cela signifie que les dépenses militaires de la Grande-Bretagne augmenteront à environ 2,2% de son produit intérieur brut, bien au-dessus de la moyenne européenne, et une reconnaissance en dollars et cents du point de vue de longue date de Washington selon lequel ses alliés de l’OTAN ne pèsent pas sur leur poids financier.

Cette décision a rappelé aux États-Unis la viabilité continue de la Grande-Bretagne en tant qu’allié militaire. Il a également positionné le Royaume-Uni comme un acteur européen clé avant le réengagement attendu de M. Biden avec l’OTAN, une alliance que M. Trump a jadis qualifiée d ‘«obsolète».

M. Johnson sait qu’aux yeux des Américains, la sécurité européenne est une priorité moins urgente que la menace potentielle posée par la Chine. Il semble donc optimiste de pouvoir aligner la «Grande-Bretagne mondiale» sur Washington sur ce front également.

Malgré l’importance des relations commerciales de la Grande-Bretagne avec Pékin – désormais amplifiées par le Brexit – il a indiqué où se situaient ses priorités il y a quelques mois en faisant un revirement politique, à la demande de l’administration Trump, afin de limiter l’implication de la firme chinoise. Huawei dans le futur réseau de télécommunications 5G britannique.

En fin de compte, la Grande-Bretagne aimerait maintenant se joindre aux États-Unis pour forger une stratégie chinoise cohérente que tous les alliés occidentaux pourraient partager. Cela tenterait de trouver un équilibre entre la reconnaissance des avantages de l’engagement économique, ainsi que la nécessité de travailler avec les Chinois sur des questions telles que le changement climatique, et une position résolument ferme contre les pratiques commerciales déloyales et les violations des droits de l’homme.

Et ironiquement, même si M. Johnson était personnellement copain avec le président américain sortant, il s’agit d’une approche politique que les suspects de la «Grande-Bretagne mondiale» trouveront plus favorisés auprès de son successeur.

