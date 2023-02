"Tournant...": Jaffer Trolls Australia, félicite Ashwin d'une manière unique

L’Inde a attrapé l’Australie dans une toile de filature lors du premier test à Nagpur et a remporté le match par une manche et 132 points. Le spinner vétéran Ravichandran Ashwin a remporté huit guichets dans le match, dont un fifre en deuxième manche. Les hôtes ont pris une avance de 223 en première manche à Nagpur, puis ont battu l’Australie pour 91 lors d’une deuxième session prolongée pour prendre une avance de 1-0 dans la série de quatre matchs. Steve Smith a été laissé pour inspecter les ruines le 25 après qu’Ashwin, qui a remporté cinq guichets dans les manches et huit dans le match, ait déclenché un effondrement complet au bâton en une seule session.

Avant le match, on a beaucoup parlé de la nature du terrain à Nagpur. Il y a même eu des accusations de la part des médias australiens selon lesquelles le terrain aurait pu être trafiqué pour convenir aux fileuses indiennes. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de ce genre à ce sujet, les fileuses indiennes Ashwin et Ravindra Jadeja, qui ont remporté sept guichets dans le match, ont durement frappé l’Australie.

Après la victoire, l’ancien ouvreur indien Wasim Jaffer a suivi l’Australie dans un match unique. Il a posté la vidéo d’un tapis roulant en mouvement dans un aéroport et l’a superposée avec deux mots “Pitch tournant”. Il a également écrit dans son tweet : “En bref Félicitations pour un autre fifre @ashwinravi99 #INDvAUS”

Ashwin a secoué l’opposition au bâton avec son contre-tour alors qu’il renvoyait Usman Khawaja (cinq), David Warner (10) et Matt Renshaw (deux).

Jadeja, qui en a attrapé cinq lors de la première manche, a pris deux guichets dont Marnus Labuschagne – le meilleur buteur australien de la première manche avec 49 – a piégé lbw pendant 17.

Mais Ashwin a dominé l’après-midi pour traverser le bâton australien, qui est tombé à plat sur un terrain où la queue de l’Inde – y compris Axar Patel (84) et Mohammed Shami (37) – a marqué généreusement lors de la première session.