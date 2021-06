Tournant de choc dans une énigme de 25 ans sur le meurtre de la directrice du cinéma français Sophie Toscan du Plantier alors qu’un amoureux jette un suspect

Pendant un quart de siècle, Jules Thomas a soutenu son amant charismatique, refusant de croire qu’il était responsable du meurtre d’une jeune maman.

Mais maintenant, l’artiste de 70 ans a largué Ian Bailey, affirmant qu’elle ne peut plus supporter le stress qu’il soit le principal suspect dans le meurtre de la productrice de cinéma Sophie Toscan du Plantier.

Deux séries documentaires télévisées rivales retracent maintenant l’histoire de la mort de la mère d’un enfant, Sophie, et le rôle joué par le principal suspect Ian Bailey Crédit : Fonctionnalités Rex

Elle dit : « J’en ai assez. . . c’est tout. Après 25 ans, j’en ai marre de continuer avec ça. C’est juste horrible.

Et, avec le départ de Bailey, Jules a hâte d’accueillir ses trois filles et petits-enfants dans la maison qu’elle a partagée avec lui pendant près de 30 ans.

Elle explique : « Ils ont refusé de lui rendre visite parce qu’ils ne voulaient pas le rencontrer. Mes filles étaient absolument ravies quand j’ai terminé avec Ian.

Le corps meurtri de la productrice française Sophie, 39 ans, a été retrouvé à l’extérieur de sa maison de vacances à West Cork le 23 décembre 1996.

Son agresseur s’était effondré dans le crâne avec un lourd bloc de béton de 17 pouces de long alors qu’elle tentait de s’enfuir.

Ian Bailey a été reconnu coupable du meurtre par un tribunal français en 2019, mais les tribunaux irlandais refusent de le remettre Crédit : Alamy Live News

Pendant près de 25 ans, Bailey, maintenant âgé de 64 ans, a déclaré qu’il n’avait pas tué Sophie – malgré un tribunal français l’ayant condamné en son absence. La justice irlandaise refuse de le remettre aux Français.

Deux séries documentaires télévisées rivales retracent maintenant l’histoire de la mort de la mère d’un enfant, Sophie.

Dimanche dernier, Sky a commencé à projeter Murder At The Cottage en cinq parties, dans lequel Jules et Bailey parlent ouvertement à l’écrivain nominé aux Oscars Jim Sheridan.

Et ce mercredi, Netflix lancera un triptyque sur le meurtre, montrant Jules aux côtés de l’ancien journaliste Bailey.

West Cork en Irlande où la réalisatrice française Sophie Toscan du Plantier a été brutalement assassinée Crédit : Getty

» J’ai serré les dents «

Mais depuis que la série captivante a été enregistrée, Jules a commandé 6 pieds 4 pouces Bailey dans le joli chalet dans lequel ils vivent près de Schull, dans le comté de Cork.

Elle dit : « Pendant un moment, il a semblé encore incrédule quand je lui ai finalement dit : ‘Ça y est, je veux continuer ma propre vie’.

« Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne peux tout simplement pas gérer le stress. J’ai prié pour qu’il soit bientôt réparé chez lui.

Elle lui a donné jusqu’en juillet pour déménager avant que sa fille Virginia n’épouse son fiancé Killian dans le parc du joli cottage.

Jules attend également avec impatience la visite de sa plus jeune fille Fenella et de sa fille Saffron, qui a deux enfants.

Elle dit : « Je ne pouvais pas le chasser alors qu’il n’avait nulle part où aller. Mais il y a des signes qu’il essaie de trouver quelque part et il a déplacé des wagons pleins de choses. »

Malgré la scission, Jules est toujours convaincu qu’il est innocent. Elle dit: « Si je l’avais laissé au milieu de tout cela, il aurait semblé qu’il l’avait fait, alors j’ai juste serré les dents. »

La scène du meurtre avec le peignoir bleu que portait Sophie et un bloc de béton utilisé pour la matraquer

Jules, un paysagiste et Bailey, un écrivain, ont commencé leur relation peu de temps après son arrivée à West Cork en 1991.

Originaire de Manchester, Bailey avait travaillé comme journaliste dans le Gloucestershire, où il couvrait les événements de Highgrove, domicile du prince Charles et de Diana.

Cette semaine, Bailey a bizarrement dit au Sun que Diana « avait toujours un œil sur lui ».

Il a déclaré: «J’étais grand et elle était assez grande. Nous étions souvent en compagnie assez étroite et nos regards se croisaient. Je pense que tout le monde sait qu’elle était assez coquette, bénissez-la. Cela ne fait aucun doute. »

En 1992, Jules a utilisé l’argent de son riche grand-père gallois pour acheter la maison, connue sous le nom de The Studio, avec sa vue sur l’océan Atlantique, et Bailey a emménagé.

Au chalet, le hangar où il a bu, écrit de la poésie et sculpté des sculptures en forme de pénis a maintenant été vidé pour stocker des boissons pour le mariage familial – auquel Bailey n’est pas invité.

Pendant un quart de siècle, Jules Thomas a soutenu son amant charismatique, refusant de croire qu’il était responsable du meurtre d’une jeune maman, mais elle ne supporte plus le stress Crédit : PA : Association de la presse

Il dit : « Je ne serai pas là pour le mariage mais je serai peut-être encore dans la maison, à moins que j’aie trouvé un autre logement. Jules comprend parfaitement ma situation, que j’essaye de localiser et d’évacuer.

« Je suis en grande partie encore dans la maison de Jules car il n’y a pas de propriété à vendre ici.

« Mes sentiments pour Jules n’ont pas changé. Je suis un humain et j’ai un cœur.

«C’est très triste, la scission, mais ces choses arrivent. Je dois juste y faire face du mieux que je peux.

Le documentaire du réalisateur hollywoodien Sheridan montre des photos horribles de Jules avec un visage enflé et des mèches de cheveux manquantes après une violente attaque d’ivresse de Bailey.

Elle admet: « Oui, il m’a abusé physiquement à quelques reprises, nous nous sommes séparés pendant un moment, puis nous nous sommes remis ensemble.

Ian Bailey au moment du meurtre

«Je l’ai supporté beaucoup trop longtemps et je me rends compte maintenant que c’était une perte de temps.

«C’était toujours un flux à sens unique, les hommes comme lui ne se plient jamais ou ne s’accommodent jamais. C’est à voir avec leur ego.

Quelques mois seulement après l’attaque de Bailey contre Jules, Sophie – l’épouse d’un riche réalisateur de la chaîne de cinéma Gaumont – a été tuée.

Dans un peignoir bleu et des chaussures de randonnée mais pas de chaussettes, elle s’était enfuie par la porte arrière de sa ferme et avait couru vers la porte d’entrée. Mais son tueur l’a rattrapée au bout de la voie de 150 mètres menant à la ferme du hameau de Toormore alors qu’elle tentait désespérément d’escalader un mur de pierre couvert de bruyère.

« M’a tellement bouleversé »

De manière effrayante, dans un lieu de beauté voisin la veille de son meurtre, Sophie avait vu un fantôme connu sous le nom de dame blanche – une prémonition d’une mort imminente dans le folklore.

Le psychologue criminel français Dr Florent Gatherias a décrit Sophie comme « une femme d’une rare beauté physique et spirituelle » dont le « goût pour l’authentique » l’a amenée à entrer en contact avec des « personnages peu orthodoxes ».

Margaret Bouniol, la mère de la victime Sophie Toscan du Plantier Crédit : Reuters

Le Dr Gatherias, qui travaille pour la police judiciaire française, a déclaré que Sophie était victime « d’une rage sexuelle réprimée et destructrice ».

Bailey a toujours nié être devenu obsédé par la petite Sophie, la tuant après qu’elle eut refusé ses avances.

Les procureurs français ont accusé la police irlandaise – le Gardai – d’une incompétence semblable à celle de l’inspecteur Clouseau, permettant aux habitants de piétiner la scène du crime et de ne procéder à une autopsie du corps de Sophie que bien après Noël.

Lorsqu’il a déménagé en Irlande en 1991, Bailey s’était réinventé en tant que poète et jardinier.

Mais avec les journaux réclamant des détails sur la mort de Sophie, il a saisi sa chance pour ressusciter son ancienne carrière.

Il n’y avait aucune trace de l’ADN de Bailey sous les ongles de Sophie et aucun de son sang n’a été retrouvé sur les lieux. Crédit : PA

Bailey a été le premier journaliste sur les lieux du crime et s’est rapidement imposé comme la principale autorité sur l’affaire – bien qu’il ait été accusé d’avoir inclus dans ses rapports des détails que seul le tueur pouvait connaître. Bailey a d’abord déclaré à la police qu’il était au lit avec Jules au moment du meurtre de Sophie, mais a ensuite admis qu’il s’était levé pendant la nuit.

Bailey dit qu’il est descendu pour écrire un article et qu’il n’a pas quitté la maison cette nuit-là.

Il n’y avait aucune trace de son ADN sous les ongles de Sophie et aucun de son sang n’a été retrouvé sur les lieux.

Bailey a été arrêté deux fois en Irlande mais n’a jamais été inculpé. Le directeur des poursuites pénales a décidé il y a longtemps qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le traduire en justice.

Le tribunal français a décidé il y a deux ans qu’il était le tueur. Bailey est catégorique. Il dit : « Je n’ai rien à voir avec ce crime terrible. Je ne suis qu’un pauvre salaud dont la carcasse se dispute la France et l’Irlande.

« Ils ne pouvaient pas me piéger en Irlande parce que les preuves qu’ils essayaient d’utiliser étaient fictives, mais ils l’ont fait en France.

« Je veux que quelqu’un vienne admettre que ce n’était pas moi et blanchisse mon nom pour que je puisse mourir heureux. »

Le cinéaste Sheridan soutient l’appel de Bailey au nouveau commissaire de la Garde pour une enquête complète sur le meurtre de Sophie.

Bailey est catégorique, il est innocent. Il dit : « Je n’ai rien à voir avec ce crime terrible. Je ne suis qu’un pauvre salaud dont la carcasse se dispute la France et l’Irlande’ Crédit : Alamy Live News

Jusqu’à présent, Jules ne peut pas se résoudre à regarder les nouveaux documentaires.

Elle dit : « Je sais que cela me bouleversera tellement. Je veux éviter ça parce que je ne peux plus m’énerver.