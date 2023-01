Tournant dans le scandale du Parlement européen alors qu’un initié italien conclut un accord pour lever le voile sur la corruption | Nouvelles du monde

L’enquête a déjà été dramatique, mais le scandale de corruption au Parlement européen a maintenant pris une tournure extraordinaire.

Pier Antonio Panzeri, 67 ans, ancien député européen italien, a conclu un accord avec les procureurs en vertu duquel il fournira des détails sur les activités criminelles en échange d’une réduction de peine.

Il est l’une des quatre personnes détenues dans le cadre de l’enquête et a, selon son propre avocat, reconnu sa propre implication dans “la corruption et l’organisation criminelle”.

Eva Kaili, qui était vice-présidente du Parlement jusqu’à son arrestation, est l’une des trois autres personnes détenues pour corruption.

Image:

Eva Kaili a été suspendue de ses fonctions au Parlement européen



Elle doit comparaître demain devant un tribunal belge.

Le bureau du procureur fédéral du pays a déclaré que Panzeri avait accepté de fournir une série d’informations sur les crimes présumés, y compris les personnes accusées d’avoir accepté les pots-de-vin, les personnes qui leur auraient donné, les structures financières qui auraient été mises en place pour juger pour échapper à la détection et, ce qui est peut-être le plus explosif, à l’implication d’autres pays.

Les accusations incluent de l’argent offert aux parlementaires et aux fonctionnaires par les nations en échange d’un accès et d’un soutien. Le Qatar a été fortement lié à l’affaire. On pense que l’argent est également venu du Maroc et a potentiellement été transféré via un compte bancaire au Panama.

Le Qatar et le Maroc ont nié avoir acheminé de l’argent dans le cadre d’une opération visant à gagner de l’influence.

Panzeri sera toujours puni, malgré sa décision d’aider les procureurs.

Il sait qu’il sera envoyé en prison, quoique pour moins de temps qu’il n’aurait autrement dû encourir, et que ses avoirs illégaux seront saisis – un total actuellement estimé par le procureur à environ un million d’euros.

On pense qu’il pourrait être condamné à une peine de cinq ans de prison, mais que la majeure partie sera avec sursis et qu’il pourrait être autorisé à purger une grande partie du reste à l’extérieur de la prison, portant un bracelet électronique.

“Il veut voir le bout du tunnel”

Image:

Laurent Kennes est l’avocat de Pier Antonio Panzeri. Photo : AP



Laurent Kennes, l’un des avocats travaillant avec Panzeri, a déclaré que son client avait accepté l’accord car “il veut voir le bout du tunnel”.

Il a dit que Panzeri souffrait de dépression et avait le sentiment d’avoir “trahi” la confiance des gens.

Un autre de ses avocats a déclaré que la vie de Panzeri avait été “détruite” par son implication dans le scandale.

L’accord a été annoncé le lendemain du jour où un tribunal italien a accepté l’extradition de sa fille, Silvia Panzeri, soupçonnée qu’elle aussi était impliquée dans le scandale. Sa femme, Maria, risque également d’être extradée.

L’attention va maintenant se tourner vers les trois autres personnes détenues, dont Kaili, son partenaire Francesco Giorgi et le lobbyiste professionnel Niccolò Figà-Talamanca.

Les quatre personnes ont toutes été arrêtées le mois dernier après des perquisitions dans des propriétés privées, un hôtel et au parlement, qui ont entraîné la saisie d’environ 1,3 million de livres sterling en espèces.

Ils sont détenus pour suspicion d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent.

En outre, le procureur est susceptible d’enquêter sur un éventail beaucoup plus large de personnes, en particulier grâce à la coopération de Panzeri.

Déjà, une demande a été déposée pour lever l’immunité de poursuites de deux autres eurodéputés, le Belge Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino.

Image:

Marc Tarabelle. Photo : AP



La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a promis d’introduire une série de changements pour lutter contre la corruption, notamment en restreignant l’accès des lobbyistes et des anciens députés européens et en créant un registre des cadeaux et invitations.

Kaili a déjà été évincée de son poste de vice-présidente et sera remplacée aujourd’hui.