Tournant à venir d’Anupamaa : Les mensonges d’Adhik et Barkha seront exposés devant Anuj et Anupamaa ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que Dimpy veut sa propriété. Et finalement, Anupamaa a dit que son Baa Bapuji lui avait dit de prendre une décision, mais ils avaient confiance en Anupamaa et ont décidé de prendre la décision, et finalement, Anupamaa (Rupali Ganguly) pris une grande décision. et sépare Samar et Dimpy, mais elle lui dit clairement que s’ils veulent être séparés, tout sera séparé, et finalement Dimpy et Samar acceptent d’être séparés de leur famille, mais Baa (Apara Mehta) est totalement brisée alors que sa famille est finalement brisée de l’autre côté. Nous voyons encore une fois, Anupamaa et Anuj se donner de la force. et passer de beaux moments les uns avec les autres. Eh bien, après un long moment, nous voyons Anupamaa et Anuj (Gaurav Khanna) Sourire en laissant tout le stress qu’ils ont vécu. Mais Adhik avait franchi toutes les limites et torturé à nouveau Pakhi. Mais est-ce que ce sera la fin de la relation Pakhi-Adhik ?

Twist à venir

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit qu’une fois de plus Adhik frappe Pakhi, Anupamaa (Rupali Ganguly) voit, mais encore une fois il lui fait comprendre que Pakhi se comporte mal avec lui, mais une mère connaît sa fille, alors elle va lui parler . Attendons de voir le twist : Pakhi (Muskan Bamne) va-t-elle tout dire à Anupamaa, ou va-t-elle laisser une chance à Adhik ? Voyons ce que Pakhi va faire.

Anupamaa est l’émission la plus diffusée à la télévision, car cette émission a eu 1000 épisodes, et les téléspectateurs adorent Anupamaa, alias Rupali Ganguly. Parce qu’elle est la motivation de chaque femme et que les téléspectateurs leur donnent toujours autant d’amour, Anupamaa Show est toujours numéro un sur leur liste TRP. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience le rebondissement à venir lorsque, enfin, Samar et Dimpy réalisent leurs erreurs et reviennent dans leur famille. Attendons de voir ce qui se passe.

Dans la future piste d’un Anupamaa, nous verrons peut-être que Pakhi exposera Barkha et Adhik et les jettera hors de leur maison. Nous pouvons voir qu’ils ont tendu la main à Malti Devi. Malti Devi (Apara Mehta) leur donnera-t-il une chance ? Eh bien, c’est peut-être possible. Le morceau à venir d’Anupamaa va être très intéressant car on verra peut-être que Malti Devi soulignera Choti Anu. Voyons si Anupamaa sauve Choti Anu. Attendons de voir le prochain rebondissement.