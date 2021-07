Tournages à Portland, Oregon et Washington, DC, pendant la nuit

Une femme est décédée et six autres personnes ont été blessées à la suite d’une fusillade dans le centre-ville de Portland, dans l’Oregon, tôt samedi matin, a annoncé la police.

Les agents ont répondu à un appel de plusieurs personnes abattues samedi après 2 heures du matin et ont trouvé « de nombreuses personnes » blessées, selon le bureau de police de Portland. Les agents ont fourni une assistance médicale et ont fermé la rue.

La police a d’abord déclaré que sept autres personnes avaient été blessées. Plus tard samedi, la police a déclaré qu’au moins six personnes avaient subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

« Ce chiffre pourrait changer à nouveau à mesure que de nouvelles informations arriveront. Il est possible que certains des blessés aient quitté les lieux d’eux-mêmes sans parler aux policiers », a déclaré la police.

Il y a eu 361 fusillades de masse aux États-Unis cette année, selon l’organisation à but non lucratif Gun Violence Archive, qui suit les tendances des incidents d’armes à feu. Les archives définissent une fusillade de masse comme quatre personnes ou plus abattues ou tuées, sans compter le tireur.

Philadelphie, Chicago, Washington, DC et Manchester, New Hampshire ont également vu des fusillades avec au moins quatre victimes vendredi de fin de vendredi à tôt samedi.

A Washington, six personnes ont été abattues peu après 23 heures vendredi, selon le département de la police métropolitaine. Cinq adultes ont été blessés et un enfant de 6 ans a été tué, a déclaré le chef adjoint exécutif Ashan Benedict.

« Nos pensées, nos prières et nos condoléances vont à la famille de cette victime et à toutes les victimes de la fusillade de ce soir », a déclaré Benedict.

Washington, DC, le maire Muriel Bowser a exhorté toute personne ayant des informations sur la fusillade à contacter les forces de l’ordre.

« Une fusillade a coûté la vie à une enfant de 6 ans. Nos cœurs se brisent pour sa famille », a déclaré Bowser. a écrit sur Twitter. « Nous devons également traduire les responsables en justice. »

Plus de 400 enfants de 11 ans et moins ont été blessés dans des violences armée jusqu’à présent cette année, et 169 ont été tués, selon les archives.

