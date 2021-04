NEW YORK – Au moins une personne a été tuée et deux blessées après qu’un tireur a ouvert le feu dans le bureau d’un directeur d’une épicerie de Long Island mardi, a annoncé la police.

Le département de police du comté de Nassau a tweeté que le suspect « a été appréhendé et placé en garde à vue. » Plus tôt, le commissaire de police Patrick Ryder nommé Gabriel DeWitt Wilson en tant que personne d’intérêt et a déclaré aux journalistes que le suspect avait fui les lieux au Stop & Shop de West Hempstead, New York, en direction de l’ouest sur une autoroute à péage.

Ryder a déclaré que le suspect était vêtu de noir et qu’il serait armé d’une petite arme de poing. Il a dit que l’homme pouvait être un employé actuel ou ancien de l’épicerie.

La personne tuée était un employé du magasin âgé de 49 ans, a déclaré Ryder, ajoutant que les deux blessés avaient été hospitalisés et étaient conscients et alertes. Environ 200 acheteurs se trouvaient à l’intérieur du magasin et la fusillade s’est produite dans le bureau d’un directeur à l’étage, a-t-il déclaré.

«Ils nous ont dit de simplement courir et de sortir, et c’est ce que nous avons fait», a déclaré Laura Catanese, une acheteuse à News 12 Long Island.

La police a tweeté une photo de Wilson et a demandé au public d’appeler le 911 s’ils le voyaient.

L’officier de police du comté de Nassau, Scott Santomero, a confirmé à USA TODAY que les agents répondaient à un appel avant midi mardi de coups de feu tirés sur le Stop & Shop.

Gouverneur Andrew Cuomo mentionné il surveillait la situation et la police d’État a été chargée d’aider les autorités locales. « Je prie pour les victimes et mon cœur se brise pour leurs familles et leurs proches. »

Dans un communiqué, le président de Stop & Shop, Gordon Reid, s’est dit « choqué et navré par cet acte de violence ».

« Nos pensées vont aux familles des victimes, à nos associés, à nos clients et aux premiers intervenants qui ont répondu héroïquement à cette situation tragique. En ce moment, nous coopérons pleinement avec les forces de l’ordre locales dans le cadre de l’enquête », a déclaré Reid

John Durso, président de la section locale 338 RWDSU / UFCW, un syndicat qui représente de nombreux travailleurs du magasin, s’est dit « dévasté » par la fusillade.

«En tant que société, nous devons reconnaître que la violence armée est un problème de sécurité au travail et que dans le cadre de cette guérison, nous devons apporter des changements pour que cela ne se reproduise plus. Nous le devons à nos travailleurs essentiels», a déclaré Durso dans un communiqué. déclaration.

Le district scolaire de West Hempstead a déclaré dans un message sur Facebook que ses bâtiments étaient en «lock-out» et a conseillé au public de rester à l’écart.

West Hempstead dans le comté de Nassau est situé à quelques kilomètres à l’est du Queens à New York.

La fusillade est la dernière d’une récente série d’incidents de tireurs actifs publics aux États-Unis; plusieurs personnes ont été abattues dans une taverne du Wisconsin et une installation de FedEx à Indianapolis la semaine dernière.

