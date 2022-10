Tournage “Rust” d’Alec Baldwin : où en est l’enquête un an plus tard

Cela fait un an que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée par balle sur le tournage de “Rust” au Nouveau-Mexique.

Halyna est décédée lorsqu’une arme à feu qu’Alec Baldwin tenait tirée, alors qu’il pratiquait une scène sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique le 21 octobre 2021. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu après le tournage et à nouveau lors d’un récent épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché.

ALEC BALDWIN SUR LE TOURNAGE ‘RUST’: ‘CHAQUE PERSONNE’ SUR LE PLATEAU SAIT QUI BLAMER POUR LA MORT DE HALYNA HUTCHINS

Voici un aperçu de l’état de l’enquête après un an :

L’enquête reste en cours

La poursuite civile a été réglée, mais l’enquête criminelle sur la fusillade de “Rust” est en cours. Le département du shérif de Santa Fe s’est concentré sur la façon dont les munitions réelles sont arrivées sur le plateau.

Le département a passé du temps à interroger tous les témoins impliqués, y compris Baldwin, l’armurier Hannah Gutierrez Reed et bien d’autres. De plus, le département du shérif a fait appel à quelques tiers pour l’aider.

L’arme utilisée dans la fusillade a été envoyée au FBI pour être testée. Le bureau a publié le rapport médico-légal du FBI, qui a déterminé que l’arme utilisée dans la fusillade mortelle “ne pouvait pas être tirée sans appuyer sur la gâchette”.

Le test a montré que lorsque le marteau du revolver à simple action F.lli Pietta de calibre .45 Colt était dans les positions quart et demi-coq, le pistolet ne tirerait pas sans que la détente ne soit enfoncée. Lorsque le marteau était en position complètement armée, le pistolet “ne pouvait pas être fait tirer sans appuyer sur la gâchette alors que les composants internes de travail étaient intacts et fonctionnels”.

Le bureau du shérif a également reçu le rapport du Bureau du médecin enquêteur (OMI) du Nouveau-Mexique. Le rapport a jugé le “Rust” en tirant sur un accident .

“Le rapport critique est celui du médecin légiste, qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident tragique”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital. “C’est la troisième fois que les autorités du Nouveau-Mexique découvrent qu’Alec Baldwin n’avait aucune autorité ou connaissance des conditions prétendument dangereuses sur le plateau, qu’il a été informé par la personne en charge de la sécurité sur le plateau que l’arme était ‘froide’, ‘ et j’ai cru que l’arme était en sécurité.”

Une fois la cellule d’Alec Baldwin les relevés téléphoniques sont obtenus et que les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux sont examinés, le dossier d’enquête du shérif du comté de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, en fin de compte, décision finale d’inculpation.

Le département du shérif de Santa Fe examine actuellement le dossier pour une dernière fois, selon le porte-parole du bureau, Juan Rios.

“Le dossier de l’enquête Rust est en cours d’examen final par le bureau du shérif avant d’être soumis au procureur du district de Santa Fe”, a déclaré Rios à Fox News Digital. “Nous n’avons pas de date fixe quant au moment où cela se produira. Au-delà de ces informations, notre agence n’a pas d’autre commentaire.”

L’AVOCAT D’ALEC BALDWIN RÉPOND APRÈS QUE L’ACTEUR EST NOMMÉ COMME DÉFENDEUR POSSIBLE PAR DA DANS L’AFFAIRE “ROUILLE”

Qui pourrait faire face à des accusations?

La première procureure de district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, a spécifiquement nommé Baldwin dans sa demande de financement d’urgence pour poursuivre l’affaire. Le DA a en outre affirmé qu’elle prévoyait de poursuivre jusqu’à quatre personnes qui étaient sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

“Les poursuites” Rust “pourraient potentiellement être des poursuites d’un (1) à quatre (4) accusés”, a écrit Carmack-Altwies dans les documents déposés pour une subvention d’urgence. “L’un des accusés possibles est l’acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin.”

Cependant, la décision de savoir qui sera accusé au pénal ne peut être prise tant que le procureur n’a pas reçu le rapport d’enquête final du département du shérif.

“Le procureur de district attend toujours le rapport final du shérif du comté de Santa Fe”, a déclaré Heather, Brewer, porte-parole du bureau du procureur du district de Santa Fe, à Fox News Digital.

“Une fois que le procureur de district a reçu le rapport complet du shérif du comté de Santa Fe, elle et son équipe d’avocats et d’enquêteurs professionnels peuvent commencer leur examen minutieux de tous les documents fournis. Comme pour tout autre cas qu’elle traite, le procureur de district se concentrera sur maintenir l’intégrité du processus et veiller à ce que cette enquête soit menée selon les normes les plus élevées.”

ÉMOTIONNEL ALEC BALDWIN SE RAPPELLE DU TOURNAGE “ROUILLE” : “SI J’AI SENTI QUE J’ÉTAIS RESPONSABLE, JE POURRAIS M’ÊTRE TUÉ”

Procès civil réglé

Une poursuite pour mort injustifiée a été déposée contre Alec Baldwin et d’autres membres clés de la production le 15 février.

Le procès nommé Baldwin et d’autres qui “sont responsables de la sécurité sur le plateau” et ont dénoncé “un comportement imprudent et une réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de la famille.

Les avocats de Matthew Hutchins ont interrogé des témoins avant de déposer et ont créé une vidéo compilant les preuves du procès pour mort injustifiée. Dans la vidéo partagée lors d’une conférence de presse, les avocats de Matthew ont réitéré les affirmations des membres de l’équipage selon lesquelles l’ensemble “Rust” n’était pas sûr. Le procès a affirmé que Baldwin, qui était également producteur du film, et d’autres équipes et acteurs de “Rust” avaient commis des “infractions majeures” à la sécurité sur le plateau.

La famille a intenté une action en dommages-intérêts punitifs et en frais funéraires et d’inhumation, entre autres choses à déterminer à l’origine au procès.

Cependant, le 5 octobre, le mari de Halyna a annoncé que le procès civil avait été réglé en attendant l’approbation du tribunal.

“Nous sommes parvenus à un règlement, sous réserve de l’approbation du tribunal, pour notre affaire de mort injustifiée contre les producteurs de” Rust “, y compris Alec Baldwin et Rust Movie Productions, LLC. Dans le cadre de ce règlement, notre affaire sera classée”, Matthew Hutchins a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital par l’intermédiaire de son avocat Brian Panish de Panish | Karité | Boyle | Ravipudi LLP.

“Le tournage de ‘Rust’, que je vais maintenant produire en tant que producteur exécutif, reprendra avec tous les principaux acteurs originaux à bord en janvier 2023. Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou des blâmes (aux producteurs ou à M. Baldwin) . Nous pensons tous que la mort de Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail de Halyna.

De plus, Baldwin a publié une déclaration concernant la résolution du procès sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui le règlement de l’affaire civile déposée au nom de la famille de la directrice de la photographie Halyna Hutchins”, a écrit Baldwin en légende d’une capture d’écran d’un article. “Tout au long de ce processus difficile, chacun a maintenu le désir spécifique de faire ce qu’il y a de mieux pour le fils de Halyna. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette situation tragique et douloureuse.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le tournage de “Rust” va reprendre

Comme Matthew l’a annoncé, “Rust” reprendra le tournage en janvier 2023, et il a révélé qu’il en serait le producteur exécutif.

Le film western est maintenant en repérage mais a confirmé que les acteurs et l’équipe ne reviendraient pas au Nouveau-Mexique, où la mort de Halyna s’est produite.

“La production de” Rust “ne reviendra pas au Nouveau-Mexique”, a déclaré mercredi Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions LLC, à Fox News Digital. “La production envisage d’autres lieux, y compris en Californie, mais aucune décision n’a été prise.”

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si Baldwin rejoindra la production, l’annonce initiale de Matthew affirmait que la production reprendrait avec “les principaux acteurs originaux”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.