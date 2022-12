Tournage d’un appartement à Vaughan : funérailles organisées pour Naveed Dada

La famille d’un homme qui faisait partie des cinq personnes tuées lors d’une fusillade dans un condo de la région de Toronto a déclaré que les funérailles de l’homme de 59 ans auront lieu dans une mosquée aujourd’hui.

La police a déclaré que Naveed Dada et quatre autres personnes avaient été tuées dimanche soir par un homme armé de 73 ans qui a ensuite été abattu par la police.

Dada et trois des victimes étaient membres du conseil de copropriété, avec lequel le tireur a eu un long différend juridique. Les deux autres personnes tuées étaient les épouses de deux membres du conseil décédés.

Le neveu de Dada dit que son oncle était un homme très intelligent qui vivait seul et était le plus jeune de huit frères et sœurs.

Tabraiz Dada dit qu’il a pris l’avion d’Orlando à Toronto pour organiser les funérailles de son oncle, qui se déroulent dans une mosquée de Mississauga, en Ontario.

Il dit que le reste de la famille de son oncle, dont beaucoup sont au Pakistan, ne pourra pas assister aux funérailles mais tous sont choqués par ce qui s’est passé.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 décembre 2022.