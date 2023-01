Tournage de “Rust”: Alec Baldwin sera inculpé

SANTA FE, Nouveau-Mexique –

L’acteur Alec Baldwin et un spécialiste des armes seront inculpés d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie sur un plateau de tournage du Nouveau-Mexique, ont annoncé jeudi les procureurs, citant un “mépris criminel pour la sécurité”.

La procureure du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a publié une déclaration annonçant les accusations contre Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed, qui ont supervisé les armes sur le tournage de Western “Rust”.

Halyna Hutchins est décédée peu de temps après avoir été blessée lors de répétitions dans un ranch à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021. Baldwin pointait un pistolet sur Hutchins lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le réalisateur, Joel Souza.

Le directeur adjoint David Halls, qui a remis l’arme à Baldwin, a signé un accord pour plaider coupable d’utilisation négligente d’une arme mortelle, a déclaré le bureau du procureur de district.

La décision de charger Baldwin a marqué une chute étonnante pour un acteur de premier plan dont la carrière de 40 ans comprenait le premier blockbuster “The Hunt for Red October” et un rôle principal dans la sitcom “30 Rock”, ainsi que des apparitions emblématiques dans Martin “The Departed” de Scorsese et une adaptation cinématographique de “Glengary Glen Ross” de David Mamet. Ces dernières années, il était connu pour son impression de l’ancien président Donald Trump sur “Saturday Night Live”.

L’homicide involontaire peut impliquer un meurtre qui se produit alors qu’un accusé fait quelque chose qui est légal mais dangereux et agit avec négligence ou sans prudence.

L’accusation est un crime au quatrième degré, passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $ US en vertu de la loi du Nouveau-Mexique. Les accusations comprennent également une disposition qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison obligatoire parce que l’infraction a été commise avec une arme à feu.

Carmack-Altwies a déclaré que des accusations seront déposées d’ici la fin janvier et que Baldwin et Gutierrez-Reed recevront une citation à comparaître devant le tribunal. Elle a déclaré que les procureurs renonceraient à un grand jury et s’appuieraient sur un juge pour déterminer s’il y avait une raison probable de se diriger vers un procès.

Andrea Reeb, un procureur spécial sur l’affaire, a cité un “schéma de mépris criminel pour la sécurité” sur le plateau.

«Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela », a déclaré Reeb, également un législateur d’État républicain nouvellement assermenté.

L’avocat de Baldwin a déclaré que les accusations représentaient “une terrible erreur judiciaire”.

L’acteur “n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations , et nous gagnerons », a déclaré Luke Nikas dans un communiqué.

Un avocat de Gutierrez-Reed a déclaré que les accusations étaient “le résultat d’une enquête très viciée et d’une compréhension inexacte de tous les faits”.

“Nous avons l’intention de révéler toute la vérité et pensons qu’Hannah sera exonérée d’actes répréhensibles par un jury”, a déclaré Jason Bowles.

On ne savait pas quand Baldwin et Gutierrez-Reed pourraient être tenus de comparaître devant le tribunal de Santa Fe une fois les accusations portées. Les accusés peuvent participer à distance à de nombreuses procédures judiciaires initiales ou demander à être dispensés de leur première comparution.

Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, qui a mené l’enquête initiale sur la mort de Hutchins, a décrit “un degré de négligence” sur le plateau de tournage. Mais il a laissé les décisions concernant d’éventuelles accusations criminelles aux procureurs après avoir rendu compte des résultats d’une enquête d’un an en octobre. Ce rapport n’a pas précisé comment les balles réelles se sont retrouvées sur le plateau de tournage.

Baldwin a décrit le meurtre comme un “accident tragique”.

Il a cherché à blanchir son nom en poursuivant en justice les personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture de l’arme chargée. Baldwin, également coproducteur de “Rust”, a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était sans danger.

Dans son procès, Baldwin a déclaré que tout en travaillant sur les angles de caméra avec Hutchins, il a pointé le pistolet dans sa direction et a tiré en arrière et a relâché le marteau de l’arme, qui s’est déchargé.

Le bureau de l’enquêteur médical du Nouveau-Mexique a déterminé que la fusillade était un accident à la suite d’une autopsie et d’un examen des rapports des forces de l’ordre.

Alec Baldwin est vu sur un plateau de tournage à Santa Fe, NM (Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

Le bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a imposé l’amende maximale à Rust Movie Productions sur la base d’une série de manquements à la sécurité, y compris des témoignages selon lesquels les responsables de la production ont pris des mesures limitées ou aucune mesure pour remédier à deux ratés de munitions à blanc sur le plateau avant le tournage.

Les régulateurs affirment que les responsables de la production sur le plateau n’ont pas suivi les protocoles standard de l’industrie en matière de sécurité des armes à feu. Rust Movie Productions continue de contester l’amende de 137 000 $.

L’armurier qui a supervisé les armes à feu sur le plateau, Gutierrez-Reed, a fait l’objet d’une grande partie de l’examen de l’affaire, avec un fournisseur de munitions indépendant. Un avocat de Gutierrez-Reed a déclaré qu’elle n’avait pas mis de balle réelle dans l’arme qui a tué Hutchins, et elle pense avoir été victime de sabotage. Les autorités ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de cela.

Les enquêteurs ont d’abord trouvé 500 cartouches de munitions sur le plateau de tournage – un mélange d’ébauches, de cartouches factices et de ce qui semblait être des cartouches réelles. Les experts de l’industrie ont déclaré que les tournées en direct ne devraient jamais être sur le plateau.

La famille de Hutchins – le veuf Matthew Hutchins et son fils Andros – a réglé un procès contre les producteurs en vertu d’un accord visant à redémarrer le tournage avec Matthew Hutchins en tant que producteur exécutif.

Dans une déclaration publiée par leur avocat, les proches ont remercié les autorités d’avoir recherché les accusations. “C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne ne soit au-dessus de la loi”, ont-ils déclaré.

La Screen Actors Guild a déclaré que les armes à feu sont fournies aux acteurs par des professionnels experts qui sont “directement responsables” de la sécurité.

«L’affirmation du procureur selon laquelle un acteur a le devoir d’assurer le fonctionnement fonctionnel et mécanique d’une arme à feu sur un plateau de production est erronée et mal informée. Le travail d’un acteur n’est pas d’être un expert en armes à feu ou en armes”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Des accusations criminelles ont rarement été déposées en lien avec des décès sur des plateaux de tournage.

Un procureur de district de Caroline du Nord a cité la négligence comme facteur, mais a décidé de ne pas porter plainte pour la mort de Brandon Lee en 1993 lors du tournage d’une scène du film “The Crow”. Le fils de la légende des arts martiaux Bruce Lee a été touché par une balle de calibre .44 d’une arme à feu censée avoir tiré à blanc.

Plus récemment, le réalisateur Randall Miller a plaidé coupable d’homicide involontaire et d’intrusion criminelle dans la mort de l’assistante caméraman Sarah Jones, qui a été heurtée par un train lors du tournage de “Midnight Rider” en 2014 dans la Géorgie rurale. La production n’avait pas l’autorisation d’être sur les voies ferrées et Miller a purgé la moitié d’une peine de deux ans.

La mort de Hutchins a déjà influencé les négociations sur les dispositions de sécurité dans les contrats des équipes de tournage syndicales avec les producteurs hollywoodiens. Le tournage a également incité d’autres cinéastes à minimiser les risques en utilisant des images générées par ordinateur de coups de feu plutôt que de vraies armes avec des munitions à blanc.

Baldwin et Gutierrez-Reed seront «inculpés à titre subsidiaire» des deux chefs d’homicide involontaire, ce qui signifie qu’un jury déciderait non seulement s’ils étaient coupables, mais en vertu de quelle définition d’homicide involontaire ils étaient coupables. – MaryCarmackAltwies (@MaryCarmackAltw) 19 janvier 2023

___

Les rédacteurs d’Associated Press Susan Montoya à Albuquerque, NM, et Andrew Dalton à Los Angeles ont contribué à ce rapport.