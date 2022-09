Tournage de Planned Parenthood : le suspect peut être médicamenté de force

DENVER –

Un homme souffrant de troubles mentaux accusé d’avoir tué trois personnes dans une clinique du Colorado pour la planification familiale en 2015 parce qu’il offrait des services d’avortement peut être médicamenté de force pour essayer de le rendre apte à subir son procès, a déclaré un juge fédéral lundi.

La poursuite de Robert Dear, 64 ans, est au point mort parce qu’il a été déclaré à plusieurs reprises incompétent mental depuis son arrestation et qu’il a refusé de prendre des médicaments antipsychotiques pour un trouble délirant.

Au cours d’une audience de trois jours cet été, les procureurs ont fait valoir que les médicaments avaient une probabilité substantielle, sur la base de la recherche et de l’expérience d’experts gouvernementaux, de rendre Dear suffisamment bien pour répondre à la norme légale de capacité mentale – être capable de comprendre les procédures et d’aider à sa défense.

Les avocats et les experts de Dear ont toutefois déclaré que le plan du gouvernement ne tenait pas compte de l’âge de Dear et de ses problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle non traitée et un taux de cholestérol élevé, qui pourraient s’aggraver en raison des effets secondaires du médicament.

Cher, qui s’est qualifié de “guerrier pour les bébés”, destiné à faire la “guerre” contre la clinique parce qu’elle offrait des services d’avortement, s’armant de quatre fusils semi-automatiques, cinq armes de poing, deux autres carabines, un fusil de chasse, des bonbonnes de propane et 500 cartouches de munitions, selon les procureurs. Il a commencé à tirer à l’extérieur de la clinique avant de pénétrer à l’intérieur en se frayant un chemin à travers une porte, selon son acte d’accusation fédéral.

Selon les experts qui ont témoigné et les avocats de Dear, Dear a des délires de persécution qui le font croire que le FBI le suit parce qu’il a appelé une émission de radio en 1993 pour critiquer l’agence sur le siège des forces de l’ordre contre le complexe Branch Davidian à Waco, Texas. . Il pense également que ses avocats travaillent pour le FBI et que le juge est également au courant de l’arrangement.

Dear a mentionné l’appel radio dans l’une des nombreuses explosions lors de la récente audience, où il a également affirmé que la fusillade était un “succès” et a dit au juge d’aller en enfer parce qu’il n’avait pas pu témoigner. Il est resté en grande partie silencieux après que Blackburn l’ait averti qu’il ne tolérerait plus de perturbations. Le juge a déclaré qu’il avait conclu que les explosions n’étaient pas le résultat de la maladie mentale de Dear mais “d’une arrogance égoïste, puérile et désaffectée”.

Après que les poursuites de Dear se soient enlisées devant un tribunal d’État sur la question de la compétence, Dear a été inculpée devant un tribunal fédéral en 2019 en vertu de la loi de 1994 sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils ne demanderaient pas la peine de mort contre lui s’il est reconnu coupable, mais plutôt la prison à vie.

Deux des personnes tuées dans l’attaque accompagnaient des amis à la clinique – Ke’Arre Stewart, 29 ans, un vétéran de l’armée qui a servi en Irak et était père de deux enfants, et Jennifer Markovsky, 36 ans, mère de deux enfants qui a grandi à Oahu, Hawaï. La troisième personne tuée était un officier de police du campus d’un collège voisin, Garrett Swasey, qui a répondu à la clinique après avoir entendu qu’il y avait un tireur actif.