Tournage de Megan Thee Stallion : Tory Lanez écope de 10 ans de prison

LOS ANGELES –

Un juge a condamné mardi le rappeur Tory Lanez à 10 ans de prison pour avoir tiré et blessé la superstar du hip-hop Megan Thee Stallion.

Le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, David Herriford, a prononcé la peine contre Lanez, 31 ans, qui a été reconnu coupable en décembre de trois crimes : agression avec une arme à feu semi-automatique ; avoir une arme à feu chargée non enregistrée dans un véhicule et décharger une arme à feu par négligence grave.

La condamnation met fin à un procès dramatique qui a créé une tempête culturelle dans la communauté hip-hop, soulevant des problèmes tels que la réticence des victimes noires à parler à la police, la politique de genre dans le hip-hop, la toxicité en ligne, la protection des femmes noires et le ramifications du misogynoir, une forme particulière de misogynie vécue par les femmes noires.

Herriford a déclaré qu’il était « difficile de réconcilier » la personne gentille, charitable et le bon père que de nombreuses personnes ont décrit comme étant Lanez lors de l’audience de détermination de la peine avec la personne qui a tiré sur Megan.

« Parfois, les bonnes personnes font de mauvaises choses », a déclaré Herriford. « Les actions ont des conséquences, et il n’y a pas de gagnants dans ce cas. »

Megan a témoigné que Lanez avait tiré avec l’arme à l’arrière de ses pieds et lui avait crié de danser alors qu’elle s’éloignait d’un SUV dans lequel ils roulaient en juillet 2020, après avoir quitté une fête à la piscine au domicile de Kylie Jenner à Hollywood Hills. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments de balle.

« Depuis que j’ai été violemment abattue par l’accusé, je n’ai pas connu un seul jour de paix », a déclaré Megan dans un communiqué lu par un procureur lundi. « Lentement mais sûrement, je guéris et je reviens, mais je ne serai plus jamais le même. »

Lanez a demandé grâce à Herriford juste avant que le juge ne prononce sa peine. Lanez a demandé soit une probation, soit une peine de prison minimale.

« Si je pouvais inverser la série d’événements cette nuit-là et les changer », je le ferais, a poursuivi Lanez. « La victime était mon amie. La victime est quelqu’un dont je tiens toujours à ce jour. »

Il a ajouté: « Tout ce que j’ai fait de mal cette nuit-là, j’en assume l’entière responsabilité. »

Lanez est apparu stupéfait pendant la lecture de la phrase, mais n’a eu aucune réaction audible. Sa famille et ses fans dans la salle d’audience sont également restés silencieux après la condamnation.

Le rappeur a reçu environ 10 mois de crédit pour le temps qu’il a purgé depuis sa condamnation en décembre.

« J’espère que la bravoure de Miss Pete donne de l’espoir à ceux qui se sentent impuissants », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, à propos de Megan, dont le nom légal est Megan Pete, lors d’une conférence de presse après la condamnation.

Au cours de la session de lundi, le père de Lanez, Sonstar Peterson, a retenu ses larmes en racontant comment la mère du rappeur est décédée à l’âge de 11 ans, quelques jours seulement après avoir montré pour la première fois les symptômes du trouble sanguin rare qui entraînerait sa mort.

« Je ne pense pas que quiconque s’en remette », a-t-il déclaré à propos de leur plus jeune enfant, dont le nom légal est Daystar Peterson. « Mais sa musique est devenue son exutoire. »

Lanez a commencé à sortir des mixtapes en 2009 et a connu une augmentation constante de sa popularité, passant aux albums des grands labels. Ses deux derniers ont atteint le top 10 des charts Billboard.

Megan Thee Stallion, aujourd’hui âgée de 28 ans, était déjà une étoile montante majeure au moment du tournage, et sa notoriété a augmenté depuis. Née Megan Pete, elle a remporté un Grammy du meilleur nouvel artiste en 2021, et elle a eu des singles n ° 1 avec « Savage », mettant en vedette Beyonce, et en tant qu’invitée sur « WAP » de Cardi B.

L’aîné Peterson, qui est un ministre chrétien, était l’une des nombreuses personnes qui ont fait des déclarations sur le caractère et les dons de bienfaisance de Lanez – tout comme la mère du jeune fils de Lanez, qui a parlé devant le tribunal de ses qualités de père. Des dizaines d’autres ont écrit des lettres à Herriford, dont le rappeur Iggy Azalea, qui a demandé au juge de prononcer une peine « transformatrice, et non destructrice de vie ».

Herriford a déclaré que le fils de Lanez, âgé d’environ 6 ans, avait également envoyé une lettre manuscrite, mais le juge ne l’a pas décrite davantage.

La famille et les partisans de Lanez ont rempli la salle d’audience; pendant le procès, ils ont soutenu que sa poursuite avait été injustement intentée par Megan et des personnalités puissantes de la musique. Après la lecture du verdict en décembre, le père de Lanez a dénoncé le « système méchant » qui a conduit à la condamnation de son fils; lundi, Sonstar Peterson a présenté ses excuses à Herriford pour l’explosion.

Lanez est emprisonné depuis sa condamnation. Un aumônier de la prison du comté de Los Angeles a déclaré lundi devant le tribunal que Lanez avait dirigé des groupes de prière quotidiens qui avaient apaisé les tensions dans l’unité de détention préventive où il était détenu.

Herriford a rejeté une requête des avocats de la défense de Lanez pour un nouveau procès le 9 mai. De telles requêtes immédiatement après une condamnation sont courantes et réussissent rarement. Les avocats de Lanez avaient fait valoir qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner et que certaines des preuves présentées aux jurés n’auraient pas dû être autorisées.

Les avocats ont fait valoir que le témoignage de Megan selon lequel Lanez l’avait exhortée à ne pas aller à la police parce qu’il était en liberté conditionnelle et qu’il aurait de graves problèmes était à la fois faux et une allocation inappropriée d’actes répréhensibles antérieurs. Et ils ont dit que les preuves ADN que les procureurs avaient l’habitude de soutenir que Lanez était le tireur probable étaient bien en deçà des normes de l’industrie.

Les avocats de Lanez envisagent de faire appel de la condamnation.

Herriford a découvert plus tôt lundi que Megan était une victime particulièrement vulnérable lorsqu’elle a été abattue, mais que Lanez n’était pas particulièrement cruel ou insensible en lui tirant dessus.

« Elle a des cicatrices permanentes, physiquement », a déclaré le procureur de district adjoint Alexander Bott au tribunal. « Et elle aura certainement des cicatrices émotionnelles pour le reste de sa vie. »