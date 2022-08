Tournage de la série “Godzilla” dans la région de Harrison Lake

Des voitures et des hélicoptères de l’équipe de tournage étaient garés en face du terrain de golf Harrison Resort dans le cadre du tournage de “Hourglass” dans la région de Harrison Lake. (Adam Louis/Observateur) Le centre-ville de Vancouver était l’un des rares endroits de la Colombie-Britannique connectés à la prochaine série Apple TV + avec le titre provisoire “Hourglass”. (Twitter/

Qu’est-ce qui a tourné dans la région de Harrison cette semaine ?

L’observateur “Hourglass” est en train de tourner dans la région d’Agassiz-Harrison. “Hourglass” serait un titre de travail pour une série télévisée “Godzilla” pour Apple TV + actuellement en production. IMDb répertorie un nom final possible de “Godzilla et les Titans”.

Selon la logline officielle, “Hourglass” se déroule après une bataille entre Godzilla et les Titans qui ont détruit San Francisco. La série suivra le voyage d’une famille pour découvrir les secrets des monstres et comment ils sont liés à une organisation secrète connue sous le nom de “Monarch”.

Le réalisateur Matt Shakman (“WandaVision”, “Game of Thrones”, “The Great”) est attaché au moins au premier épisode de la série. IMDb répertorie plusieurs membres de la distribution, dont Kurt Russell (“Escape from LA”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Big Trouble In Little China”), Kiersey Clemons (“Transparent”, “Dope”, “Sweetheart) et Elisa Lasowski (“David Bowie : Blackstar”, “Versailles”, “Somers Town”).

Début juillet, l’utilisatrice de Twitter Janice Rafael a pris des photos de la configuration “Hourglass” à Vancouver, qui, selon elle, représenterait Oakland, en Californie, dans la prochaine série.

“En espérant que Godzilla sera intégré au CGI”, a-t-elle tweeté.

Notre quartier ressemble à un épisode de M*A*S*H. Comme d’habitude, nous représenterons les États-Unis, cette fois Oakland. C’est pour une série télé encore sans nom de @AppleTVPlus le tournage est demain – et sera une série dans l’univers Godzilla. En espérant que Godzilla sera CGIed en 😉 @yvrshoots pic.twitter.com/yV3d2QgcNG – Janice Rafael (@JaniceRafael) 10 juillet 2022

Plus tôt cette semaine, le district de Kent a annoncé via les réseaux sociaux qu’il y aurait trois jours d’augmentation du trafic d’hélicoptères sur le mont Breakenridge le long du lac Harrison. L’équipage était stationné près du parcours de golf Harrison Resort, le long de Hot Springs Road.

