Tournage de la fête d’anniversaire de Colorado Springs: la police nomme 6 victimes

Dimanche, deux familles se sont réunies pour célébrer les anniversaires dans un mobile home de Colorado Springs lorsqu’un homme qui sortait avec l’une des femmes de la fête est entré dans la résidence et lui a tiré dessus ainsi que cinq autres avant de se suicider, a annoncé mardi la police.

« Au cœur de cet acte horrible se trouve la violence domestique. Le suspect qui était en couple avec l’une des victimes a montré des problèmes de pouvoir et de contrôle », a déclaré le chef de la police de Colorado Springs, Vince Niski. « Lorsqu’il n’a pas été invité à une réunion de famille, le suspect a répondu en ouvrant le feu et en tuant six victimes avant de se suicider. »

Sept adultes et trois enfants – 2, 5 et 11 – étaient présents lors de la fusillade, a déclaré le lieutenant Joe Frabbiele. Les enfants étaient indemnes et « se trouvaient à proximité immédiate de la fusillade » et ont été témoins de ce qui s’est passé « dans une certaine mesure », a-t-il dit.

« Nous avons des enfants rendus orphelins par cette situation », a déclaré Niski.

Les victimes ont été identifiées comme étant Sandra Ibarra-Perez, 28 ans; Jose Ibarra, 26 ans; Mayra Ibarra De Perez, 33 ans; Melvin Perez, 30 ans; Jose Gutierrez, 21 ans; et Joana Cruz, 52 ans.

Mayra Ibarra De Perez et Melvin Perez étaient mariés et présents avec leurs enfants, a indiqué la police. Les frères et sœurs de Mayra, Sandra et Jose, étaient également présents. La fête était au domicile de la mère de Melvin, Joana Cruz, et de son beau-père. Le fils de Joana, Jose Gutierrez, était présent.

Le tireur – Teodoro Macias, 28 ans – est entré dans la maison et a tiré sur les six victimes « en succession rapide » avant de se tirer une balle, a déclaré Frabbiele. La police a reçu trois appels au 911, dont un d’un voisin, un de l’intérieur de la résidence captant le son de « coups de feu rapides » et un d’un membre de la famille qui s’est échappé de la résidence..

Trois adolescents – 16, 16 et 18 ans – avaient quitté le rassemblement à l’époque pour aller chercher quelque chose chez un voisin, a déclaré Frabbiele.

« Ils sont retournés à la résidence pour découvrir ce qui s’était passé avant l’arrivée de la police. Ils ont tenté de porter secours et ont hébergé les plus jeunes enfants », a déclaré Frabbiele.

Cinq victimes et le tireur sont morts sur les lieux, et une sixième victime – Jose Gutierrez – a été emmenée à l’hôpital pour «des efforts de sauvetage avancés». Il est décédé à l’hôpital, a déclaré Frabbiele.

Un jeune enfant et « quelques » adolescents ont perdu leurs deux parents, a déclaré Niski. Les enfants sont maintenant avec des parents.

La police a trouvé une arme à feu, un pistolet semi-automatique Smith and Wesson 9 mm et deux chargeurs de 15 cartouches, a déclaré Frabbiele. Un magazine était vide et un autre était toujours chargé. Les agents ont trouvé 17 enveloppes d’obus, a-t-il dit.

L’arme a été achetée à un revendeur en 2014 dans un magasin d’armes local, mais le tireur n’a pas acheté l’arme à feu lors de cette transaction, a déclaré Frabbiele. L’arme n’avait pas été déclarée volée et la police enquêtait toujours sur la façon dont le tireur en était venu à la posséder, a-t-il déclaré.

La fusillade est le 13e massacre cette année et le deuxième massacre au Colorado cette année, selon une base de données USA TODAY, Northeastern University et Associated Press, qui définit un massacre comme ceux dans lesquels quatre personnes ou plus ont été tuées, et non y compris l’agresseur. En mars, 10 personnes ont été tuées à Boulder lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur une épicerie King Soopers.

Niski a déclaré que le meurtre de Colorado Springs était le plus grand nombre de victimes de coups de feu que la ville ait jamais vues et le quatrième au Colorado. L’incident met en lumière la létalité de la violence domestique, a-t-il déclaré.

«Dans le Colorado, nous avons eu des incidents de terrorisme domestique où beaucoup de personnes ont été tuées. Nous avons eu des actes aléatoires comme aller dans un King Soopers ou un cinéma. Mais n’oublions pas la létalité de la violence domestique», a déclaré Niski. « Vingt à 25% des victimes d’homicides liés à la violence domestique ne sont pas les personnes impliquées dans la relation. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les données des rapports sur la criminalité indiquent qu’environ 1 victime d’homicide sur 5 aux États-Unis est tuée par un partenaire intime. Plus de la moitié des femmes victimes d’homicide sont tuées par un partenaire masculin actuel ou ancien, selon le CDC.

Sandra Ibarra-Perez et le tireur étaient en couple depuis environ un an, a indiqué la police.

« Le suspect avait des antécédents de contrôle et de jalousie envers la victime. Ce comportement était particulièrement évident en essayant de l’isoler de sa famille, en s’efforçant de l’empêcher d’assister à des événements familiaux.

La police de Colorado Springs a déclaré qu’elle n’avait jamais signalé d’incidents de violence domestique dans la relation et que la victime n’avait pas d’ordonnance de protection.

Le tireur n’a pas d’antécédents criminels, a déclaré Frabbiele.

Une petite foule de personnes en deuil a laissé lundi des bouquets de roses jaunes et des bougies de dévotion sur une petite table dressée devant la maison.

Freddy Marquez a déclaré au Denver Post qu’il était à la fête avant la fusillade avec sa femme et ses enfants, et les victimes étaient toutes de la même famille élargie. La fête devait célébrer les anniversaires de sa femme et de son frère, mais Marquez a déclaré que sa famille était partie vers 22 heures parce que sa femme devait travailler le lendemain.

Lorsque sa femme s’est réveillée le lendemain matin, elle a vu de nombreux appels manqués. La mère de l’épouse de Marquez, deux frères et trois membres de la famille élargie sont décédés.

« C’est juste fou, ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions pour la fête des mères », a-t-il déclaré au Post. « Je suis à court de mots. »

La voisine Gladis Bustos a déclaré à l’Associated Press que la propriétaire de la maison, Joana, était une personne chaleureuse et travailleuse qui prenait toujours le temps de dire bonjour à ses voisins.

« C’était une femme incroyablement agréable, très belle, heureuse tout le temps », a déclaré Bustos à l’Associated Press. « Elle adorait bavarder. Et elle était très fière de sa famille. »

«Nous sommes tous sous le choc», a-t-elle ajouté. « Comment cela peut-il arriver ici? Tout cela est si douloureux, si dévastateur, si accablant. »

Le maire de Colorado Springs, John Suthers, a demandé de la patience pendant l’enquête. Le gouverneur Jared Polis a offert condoléances dans une déclaration dimanche.

« La fusillade tragique à Colorado Springs est dévastatrice … Plusieurs vies ont été prises aujourd’hui par ce terrible acte de violence », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Des familles déchirées, et pas moins lors d’une fête d’anniversaire. »

Si vous êtes victime de violence domestique, la hotline nationale contre la violence domestique vous permet de parler en toute confidentialité avec des défenseurs formés en ligne ou par téléphone, qu’ils recommandent à ceux qui pensent que leur activité en ligne est surveillée par leur agresseur (800-799-7233 ). Ils peuvent aider les survivants à élaborer un plan pour assurer la sécurité.

La ligne d’assistance téléphonique de Safe Horizon offre des conseils en cas de crise, une planification de la sécurité et une aide à la recherche d’abris au 1-800-621-HOPE (4673). Il dispose également d’une fonction de chat où vous pouvez demander de l’aide depuis un ordinateur ou un téléphone en toute confidentialité.

Les survivants peuvent appeler la hotline anglais / espagnol 24/7 du New York City Anti-Violence Project au 212-714-1141 et obtenir de l’aide. Si l’appel n’est pas sûr mais que le courrier électronique est possible, faites un rapport sur avp.org/get-help et laissez des informations de contact en toute sécurité, et quelqu’un vous contactera.

Trouvez une liste de refuges acceptant les animaux de compagnie sur Sheltering Animals & Families Together, Safe Place For Pets, DomesticShelters.org et l’Animal Welfare Institute.

