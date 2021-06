Tournage dans une boîte de nuit Pulse, 5 ans plus tard : les survivants montrent la force LGBTQ

Cela fait cinq ans que le pays s’est réveillé aux nouvelles 49 personnes ont été abattues dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride – une attaque qui a arraché l’innocence d’une communauté connue pour ses vacances en famille à Disney World et avec elle quittant la communauté LGBTQ sur le fil pendant un mois de célébrations de la fierté.

Il s’agissait de la fusillade de masse la plus meurtrière du pays, un manteau particulièrement choquant et indésirable qu’Orlando a tenu pendant seulement un an avant qu’une attaque ne fasse 60 morts lors d’un festival de musique country à Las Vegas. Dans un pays en proie à la violence armée et à un flux presque constant de fusillades de masse, le nombre de morts à Orlando était choquant et a placé la ville au centre des conversations sur les réformes du contrôle des armes à feu et le terrorisme.

Les survivants de l’attaque et ceux qui ont perdu des êtres chers à la discothèque Pulse aux petites heures du matin du 12 juin 2016, sont toujours aux prises avec le traumatisme de cette nuit – une attaque qui a ciblé des membres de la communauté LGBTQ pendant un mois dédié à la célébration de l’acceptation et la fierté gaie.

« Nous restons forts » :Le Congrès adopte une loi pour faire de la discothèque Pulse un mémorial national

C’était la nuit latine au club. Le reggaeton hurlait. Les clubbers souriaient et dansaient. Puis vinrent les pops que tout le monde pensait faire partie de la musique. Certains ont tenté de s’échapper de la piste de danse bondée alors que les balles commençaient à jaillir du fusil du tireur. D’autres n’ont pas eu le temps de réagir. Il s’agissait de la fusillade de masse la plus meurtrière du pays à l’époque, un manteau sombre et indésirable qui a été transmis à la ville de Las Vegas juste un an plus tard lorsque 60 personnes ont été tuées lors du festival de musique Route 91 Harvest.

Au milieu du traumatisme, des années de rétablissement et de nouvelles voies tracées par les survivants et les membres de la famille des personnes perdues, un sentiment de communauté a été créé qui a rassemblé la communauté d’Orlando. Et pour certains, l’anniversaire dévastateur convergeant avec le Mois de la fierté sert de mission et de rappel de la nécessité de continuer à aller de l’avant, non seulement pour eux-mêmes mais pour la communauté LGBTQ dans son ensemble.

Un besoin de continuer à danser

Orlando Torres ne se sent toujours pas en sécurité dans les toilettes publiques.

Il reçoit des flashbacks sur les étals noirs qui l’entouraient cette nuit-là, les coups de feu, les cris et les heures où il a été retenu en otage alors que le tireur a appelé les autorités, précisant que son allégeance était au groupe terroriste ISIS et menaçant d’avoir des explosifs. Il a fallu des heures avant que les policiers d’Orlando ne parviennent à percer un mur de béton du bâtiment, forçant une fusillade entre les policiers et le tireur.

Torres a réussi à traverser la brèche après la mort du tireur.

Torres a déclaré que les craintes qui ont suivi la fusillade ne l’ont pas empêché de vivre. Il a pu retourner dans les boîtes de nuit et trouve le soutien d’autres survivants.

« Ce n’était pas mon heure. Ce n’était pas ce jour-là », a-t-il déclaré. « Nous avons cette devise ici qui dit: » Continuez à danser Orlando « , parce que si vous ne le faites pas, ils gagnent, les terroristes gagnent. »

Les célébrations du mois de la fierté, qui à Orlando sont célébrées sous le nom de Gay Days, sont un rappel important, dit-il, que la communauté LGBTQ est plus forte que jamais.

« Il y a des émotions mitigées », a-t-il déclaré. « C’est difficile à cause de l’émotion de ce qui s’est passé et il est difficile de faire les choses que nous faisions auparavant pour célébrer à cause de la tragédie de la fusillade. Mais c’est important. »

Suite:Portraits de Pulse Nightclub : survivants, premiers intervenants et proches

Victimes d’Orlando : leurs histoires

Chaque année, la communauté organise des cérémonies du souvenir pour honorer les personnes perdues dans l’attaque. L’année dernière, en raison de COVID-19, les événements se sont déroulés virtuellement. C’est une chance pour Torres et les autres survivants de se soutenir les uns les autres lors d’une journée qui les a tous liés pour toujours.

« Ça va être plus émouvant cette année », a déclaré Torres. « C’est difficile de croire que cela fait cinq ans. C’est encore comme si c’était hier. »

Preuve que la survie à travers l’inimaginable est possible

Christine Leinonen envisage de faire comme si aujourd’hui n’existait pas. Elle n’ira pas à des événements commémoratifs pour se souvenir de l’attaque et de ses victimes. Elle a des travaux de jardinage à faire et pourrait se coucher tôt.

C’est un jour qu’elle dit qu’elle souhaite ne pas exister – celui qui marque le moment où son fils, Christopher « Drew » Leinonen, lui a été enlevé à la discothèque Pulse.

« Si je pouvais l’effacer comme un jour sur le calendrier, je le ferais », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas d’honneur ce jour-là. Que vais-je faire ? Agenouillez-vous devant son urne posée sur la commode de ma chambre remplie de ses cendres ? Je veux dire, est-ce que c’est ce que je devrais faire ?

Le matin de l’attaque, son visage trempé de larmes était affiché sur les chaînes d’information câblées. Elle a essayé d’appeler son fils encore et encore, mais n’a pas su pendant plus de 30 heures qu’il était mort dans la boîte de nuit avec son petit ami, Juan Ramon Guerrero.

Leinonen dit qu’il est difficile de croire qu’elle a survécu cinq ans et fait preuve de persévérance après une tragédie.

« Je ne pensais pas que je survivrais un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an. Donc, c’est fou de penser que j’ai survécu cinq ans », a-t-elle déclaré, notant les épisodes qu’elle aurait eu où elle se sentait. comme si son cœur se déchirait en deux. « Au début, je pensais que ça n’allait jamais finir. Alors pourquoi suis-je même ici ? Pourquoi devrais-je même être en vie ?

Après l’attaque, elle a travaillé pour aider à mettre en place une fondation de défense des droits LGBTQ du nom de son fils et a assisté aux célébrations du mois de la fierté à New York et à Orlando – quelque chose qu’elle n’a jamais eu la chance de faire avec son fils de son vivant.

Leinonen a déclaré qu’elle avait toujours soutenu l’homosexualité de son fils mais qu’elle n’avait jamais joué un rôle militant, ce qu’elle regrette maintenant. Elle a noté que les années qui se sont écoulées depuis sa mort ont aidé à mieux faire comprendre la communauté gay dans le pays.

« Je n’avais pas réalisé combien d’enfants n’avaient pas de communauté de soutien. Ils n’avaient pas de parents, de grands-parents, de famille ou d’amis qui les soutiennent. C’est pourquoi ils ont besoin de fierté », a-t-elle déclaré. « Après la mort de Christopher, mes yeux se sont juste ouverts. »

« Je réalise maintenant à quel point les Gay Days et Gay Pride et tous ces défilés sont importants », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas seulement une célébration amusante. C’est énoncer un message. »

Cicatrices qui montrent la résilience, la force

Les cicatrices sont toujours là pour rappeler Tony Marrero.

Même pendant ce mois où il essaie de se distraire des souvenirs d’il y a cinq ans. Les pops. La douleur intense quand les balles l’atteignaient. La longue période pendant laquelle il a fait le mort en priant pour que le tireur le laisse en vie.

Mais au fil du temps, ces cicatrices et ces souvenirs sont devenus autre chose : une preuve de force et de résilience.

« Cette nuit-là, cette nuit-là, tout le monde s’amusait tellement et tout le monde ne faisait que danser. Alors continuons à danser et à nous souvenir d’eux », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser une tragédie nous retenir. Nous ne pouvons pas laisser une tragédie comme celle-ci définir, vous savez, l’avenir de la communauté LGBTQ. Au contraire, elle doit nous faire avancer. Elle doit nous rendre plus forts. »

Marrero prépare toujours un plan de sortie d’urgence lorsqu’il pénètre dans un bâtiment, ce qu’il a fait depuis cette nuit-là où il s’apprêtait à quitter la discothèque Pulse et que l’attaque a commencé. Il a été séparé de son ami Luis Vielma lorsque les coups de feu ont commencé.

Il a appris plus tard que Vielma est morte dans l’attaque.

Mais le traumatisme n’a pas empêché Marrero de vivre ou de retourner en boîte de nuit.

Après avoir reçu quatre balles dans le dos, le chemin de la guérison a été long. Marrero dit qu’il avait le choix : se lever et reprendre sa vie en main ou pas et laisser cette attaque le définir.

« J’ai entraîné mon cerveau à me concentrer sur le fait d’aller de l’avant et à me souvenir de ceux que nous avons perdus cette nuit-là. Mais continuez à vivre pleinement parce que j’ai une seconde chance dans la vie. J’aime me concentrer davantage sur cet aspect de la tragédie , » il a dit. « Si je ne le fais pas, je vais juste déprimer et je ne vais pas sortir du trou. Mes cicatrices me rappellent toujours mais j’ai appris à mon cerveau que ce ne sont pas que des cicatrices, ce sont mes blessures de combat. Et elles me rappellent à quel point j’étais fort et à quel point je suis fort. «

L’année dernière, Marrero s’est fiancé. Il prépare maintenant son mariage.