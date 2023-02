Tournage d’Alec Baldwin “Rust”: l’acteur d’un club privé de New York a rendu visite quelques heures après l’annonce des accusations officielles

Alec Baldwin s’est effondré mardi soir à New York lorsqu’il a été aperçu en train de se diriger vers un club privé réservé aux membres peu de temps après avoir été officiellement accusé d’homicide involontaire.

Zero Bond, un club social exclusif à Manhattan, est connu autant pour sa cuisine que pour sa clientèle de célébrités.

Le gourou de la vie nocturne Scott Sartiano a ouvert l’espace à usage mixte vers la fin de 2020 et a depuis vu Kim Kardashian, Tom Brady et Elon Musk franchir les portes de l’immense salon de 20 000 pieds carrés au cœur du quartier NoHo de Manhattan. .

Le maire de New York, Eric Adams, a célébré sa candidature réussie à la mairie en 2021 dans le hotspot branché le soir des élections, où Chris Rock, le rappeur Ja Rule et l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, se sont mêlés.

L’adhésion au club d’élite commence par des frais d’initiation de 1 000 $ et les cotisations annuelles varient de 2 500 $ à 4 000 $.

“Ces clubs promettent la confidentialité et sont très discrets”, a révélé une source à Fox News Digital. “Vous ne pouvez pas prendre de photos ou enregistrer de vidéos, et vous ressentez immédiatement un sentiment de sécurité une fois que vous entrez.

“Ils sont également formidables pour le réseautage, rencontrer de nouveaux amis et socialiser avec des personnes des secteurs concernés.”

Musk aurait organisé sa propre after-party Met Gala en 2021, avec Page Six rapportant que Rock, Leonardo DiCaprio, Scooter Braun et Rami Malek se sont mélangés.

Situé aux deux derniers étages d’un bâtiment industriel de 1874, qui était autrefois le site d’une usine Brooks Brothers, Zero Bond propose désormais des espaces de coworking et des salles de réunion pour faciliter la clientèle haut de gamme tout au long de la journée.

Matthew Broderick et Nicky Hilton ont tous deux célébré la sortie de leurs couvertures de magazine Haute Living avec des extravagances sur le tapis rouge.

La nuit, le club privé se transforme en un point d’eau animé avec un bar à sushi omakase et plusieurs salles à manger au milieu d’une collection d’art de plusieurs millions de dollars. Zac Posen, membre fondateur du club, a conçu les uniformes du personnel.

Après le Met Gala de l’année dernière, Bella Hadid, Hailey Bieber et Kendall Jenner se sont arrêtées à Zero Bond pour l’after-party la plus en vogue.

Gigi Hadid a organisé sa 27e fête d’anniversaire au club avec quelques-uns de ses amis mannequins.

Pete Davidson et Kim Kardashian ont laissé leur amour s’épanouir à l’endroit exclusif lors de leur deuxième rendez-vous après s’être rencontrés sur “Saturday Night Live” quelques semaines auparavant.

“Il ne s’agit pas seulement d’une prise d’argent”, avait précédemment déclaré Sartiano à Robb Report. “Je ne voulais pas créer un endroit réservé aux riches pour dépenser beaucoup d’argent.”

Il a ajouté que Zero Bond avait une liste d’attente de plus de 5 000 membres potentiels.

“Zero Bond maintient un processus rigoureux en ce qui concerne la sélection des membres”, a déclaré le site Web du club. “Bien que nous ne discriminions pas sur la base de la race, du statut socio-économique ou de la profession, nous sommes très particuliers sur le caractère. Nous n’accepterons que les membres qui font preuve d’un haut niveau d’intégrité et démontrent une capacité à contribuer à notre communauté Zero Bond.

“Lors de la soumission d’une candidature officielle, le comité d’adhésion examinera et rendra une décision sur l’acceptation après avoir pris en compte tous les aspects du caractère de la personne.”

Zero Bond n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital concernant la présence de Baldwin mardi.

Baldwin, 64 ans, a gardé un profil bas en se dirigeant vers le club quelques heures seulement après que le bureau du procureur du district du Nouveau-Mexique a annoncé des accusations criminelles pour son implication dans le tournage de “Rust” qui a conduit à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Sa femme depuis 10 ans, Hilaria, a accompagné Baldwin à l’intérieur du restaurant exclusif pour un rendez-vous amoureux.

“Aujourd’hui, nous avons franchi une autre étape importante pour obtenir justice pour Halyna Hutchins”, a déclaré la procureure de district Mary Carmack-Altwies dans un communiqué. “Au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi, et justice sera rendue.”

Hutchins a été tué sur le tournage du Nouveau-Mexique le film occidental et le réalisateur Joel Souza a été blessé par une balle d’une arme que Baldwin tenait alors qu’il répétait une scène dans une église le 21 octobre 2021. L’acteur a depuis nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme.

Si Baldwin est reconnu coupable d’homicide involontaire, il pourrait faire face jusqu’à 18 mois de prison. Cependant, s’il est reconnu coupable de cette accusation plus une amélioration d’arme à feu, il pourrait purger une peine obligatoire de cinq ans, selon la déclaration du procureur.