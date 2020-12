«C’était quelque chose que je n’avais pas vu à Dubaï», a déclaré Negi à propos du premier visiteur juif ultra-orthodoxe à atteindre son coin du marché de l’or traditionnel de la ville, faisant partie d’une vague de touristes israéliens qui ont récemment afflué aux Émirats arabes unis. journées. « C’est vraiment bien d’avoir de nouveaux clients à connaître. »

Au cours des deux semaines qui ont suivi le début des vols commerciaux entre Tel Aviv et les villes de Dubaï et Abu Dhabi dans les Émirats, les Israéliens ont provoqué un boom touristique remarquable dans le pays du Golfe. Soudain, l’hébreu se fait entendre sur les marchés, les centres commerciaux et les plages d’une destination strictement interdite jusqu’à ce que les deux pays réalisent une percée diplomatique en août et établissent des relations normales.

Plus de 50 000 Israéliens ont mis de côté les préoccupations liées à la covid-19, un avertissement au terrorisme et des décennies de tension pour effectuer le vol de trois heures à travers la péninsule arabique. Les responsables du tourisme israéliens s’attendent à ce que plus de 70000 arrivent pendant les huit jours de Hanoukka, qui ont commencé la semaine dernière, dans un échange sans précédent entre l’État juif et l’un de ses voisins musulmans historiquement éloignés.

Les premiers Israéliens à arriver ont décrit un choc culturel sympathique différent de tout ce qu’ils ont connu dans la région auparavant.

«C’est beaucoup plus chaleureux que ce que nous avons ressenti en Jordanie ou en Égypte», a déclaré Arieh Engel, citant les deux pays arabes qui entretiennent depuis longtemps des relations officielles avec Israël, mais pas particulièrement amicales.

Lors de son quatrième jour aux Emirats Arabes Unis, Engel venait de lui chanter «Joyeux anniversaire» en arabe, en anglais et enfin en hébreu par le personnel de l’Arabia Tea House dans la vieille ville de Dubaï. « On a l’impression qu’ils veulent vraiment de nous ici », a-t-il déclaré.

Les accords diplomatiques conclus depuis l’été entre Jérusalem et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et, la semaine dernière, le Maroc ont rompu le long froid entre les pays arabes et Israël. Les dirigeants palestiniens accusent ces pays arabes de trahison en normalisant leurs relations avec Israël tout en occupant toujours la Cisjordanie et en bloquant la création d’un État palestinien indépendant.

Mais les incitations des EAU à ouvrir des relations avec Israël ont été importantes. Les liens semblent être une aubaine pour l’industrie du tourisme des EAU et valent potentiellement des milliards de dollars d’investissements étrangers potentiels dans la haute technologie, l’agriculture et les armes.

«Ils sont si riches ici», s’est émerveillé Reem Iluz, un ingénieur en construction de Tel Aviv, plein de sacs dans le somptueux Dubai Mall, quelque part entre le réservoir de l’aquarium de 2,6 millions de gallons et la patinoire de 19 000 pieds carrés. « Ils ont beaucoup à perdre s’il n’y a pas de paix. »

Engel et sa femme, Adina, ont réservé un forfait de sept nuits, 1800 dollars, dès qu’il a été annoncé en novembre, en partie parce qu’ils étaient désespérés de voyager après 10 mois de restrictions sur les coronavirus. Mais le couple partage également un désir israélien commun de se sentir bienvenu dans sa propre région.

«Pour moi, cela ressemble à lever le rideau de fer», a déclaré Adina.

Les deux gouvernements se sont efforcés de maintenir le matériel touristique en marche, avec quelques hoquets.

Chaque pays a déclaré l’autre « terre verte », permettant aux visiteurs de faire des allers-retours sans entrer en quarantaine. Mais le ministère israélien de la Santé a brièvement viré au rouge le statut des EAU la semaine dernière, effrayant les Israéliens qui pensaient qu’ils devraient s’isoler s’ils rentraient chez eux. Commissionnée par le département d’État, l’agence a rapidement annulé l’appel.

La sécurité est également une préoccupation. À la suite de l’assassinat d’un scientifique nucléaire iranien le mois dernier, une attaque largement attribuée à Israël, le Conseil de sécurité nationale a exhorté les Israéliens à ne pas se rendre aux EAU de peur que des agents iraniens les attaquent. L’avertissement n’a pas eu beaucoup d’impact, selon les voyagistes.

«Ils n’ont pas dit de ne pas y aller, ce qu’ils font dans certains cas», a déclaré Yaniv Stainberg, directeur général de Privilege Tourism. « Les gens avaient des questions, mais personne n’a annulé. »

Les agences de voyage des deux pays organisent des cours Zoom pour s’informer mutuellement des coutumes et de l’étiquette. Les gestionnaires ont ajouté des menoras à la décoration de Noël de leur hall.

Une responsable de la réception a déclaré qu’elle avait dit à ses femmes de ménage de détourner le regard si elles voyaient des signes de bougies de Hanoukka allumées dans les chambres, du moment que cela ne semblait pas trop dangereux.

Treat Gourmet, une ancienne entreprise de restauration de Dubaï, s’est transformée en un fournisseur de produits alimentaires casher en quelques semaines, un peu comme un club d’officiers militaires à Abu Dhabi. Le centre communautaire juif local a un contrat avec les responsables du tourisme d’Abu Dhabi pour former et certifier près de 150 cuisines d’hôtel comme étant conformes à la casher.

Pendant ce temps, les chefs font ce qu’ils peuvent. Certains ont appris des solutions de contournement qui satisferont les gardiens casher les moins stricts, comme la cuisson du poisson dans du papier d’aluminium pour l’isoler d’un four non casher.

«Ils ont vraiment travaillé dur pour nous aider», a déclaré Yossi Herzog, un guide du Millennium Travel en Israël, qui a dirigé la deuxième semaine de la tournée de l’entreprise à Dubaï. Sept de ses 160 Israéliens restent casher et le Hyatt Regency Dubai Creek Heights s’est efforcé de les nourrir.

« Heureusement, toute la viande ici est déjà halal, ce qui est un énorme avantage », a déclaré Arun Narayanan, responsable des aliments et des boissons à l’hôtel, faisant référence aux règles de la boucherie islamique similaires aux exigences casher.

Néanmoins, la demande devrait dépasser l’offre dans les mois à venir. « Je recommande vivement de ne pas laisser les craquelins et les boîtes de thon à la maison! » un site de voyage juif a averti les visiteurs observateurs de Dubaï.

Selon le rabbin Mendel Duchman, le centre communautaire juif, qui desservait auparavant une petite population de visiteurs d’affaires et de résidents, compte environ cinq employés à environ 30 personnes, car il devient le centre de secours pour les Israéliens entrants.

«Nous recevons environ 300 e-mails par jour», a-t-il déclaré. Les visiteurs voulant savoir où manger et prier et trouver un mikva, le bain rituel auquel les femmes pratiquantes assistent chaque mois. En ce qui concerne les périodes de boom à venir, le JCC se prépare à en construire un qui réponde aux normes de luxe de Dubaï. « Ce sera probablement le plus beau mikvah du monde », a déclaré Duchman.

Pour le premier Hanoukka public de Dubaï, le JCC organise une extravagance nocturne au pied du Burj Khalifa de 163 étages, le plus haut bâtiment du monde. Des centaines d’Israéliens dansent, tandis que la musique des chanteurs et d’un DJ venus d’Israël résonne dans les tours environnantes.

« Je pense vraiment que c’est le meilleur endroit pour être juif », a déclaré Duchman au cours du vacarme.

La plupart des touristes israéliens ne sont pas particulièrement religieux, ce qui les laisse libres de visiter le sabbat juif. Herzog a fait sa tournée à toute vitesse samedi, faisant un ping du bus et du bateau-taxi de la vieille ville aux souks aux épices et à l’or jusqu’à la vaste exposition culturelle Global Village.

Il travaille avec Norman Ali Khalaf, le doyen autoproclamé des guides de Dubaï. Les entreprises israéliennes ont embauché Khalaf pour éduquer leurs propres guides sur les choses à faire et à ne pas faire en matière de voyages dans le pays conservateur (n’embrassez pas en public. Ne coupez pas les rangées. Crier est désapprouvé et les jurons peuvent être sanctionnés par une amende).

Certaines agences de voyages proposent à leurs clients leur propre tutoriel, les Israéliens étant réputés parmi eux comme des visiteurs bruyants.

Mais il est difficile d’imaginer que quelqu’un soit plus bruyant que Khalaf, qui a sauté à bord du bus avec un kaffiyeh palestinien sur la tête et a salué le groupe en arabe et en hébreu en plein essor. En quelques minutes, il dansait dans l’allée avec un policier à la retraite du nord d’Israël.

Le grand-père de Khalaf était un musulman de Jaffa, maintenant basé en Israël, qui a épousé un juif ukrainien, et Khalaf se considère comme un symbole de la réputation de Dubaï pour la tolérance religieuse. Il a souligné les temples hindous et les églises chrétiennes en cours de route.

Dans une petite galerie d’art de la vieille ville, il a décrit un portrait à l’huile du premier président des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, comme «notre Ben Gourion», faisant référence au fondateur d’Israël.