Touriste sauvé après avoir été piégé sur un pont de verre qui a éclaté en Chine (PHOTO)

La passerelle, située dans la station de montagne de Piyan dans la ville de Longjing, a été partiellement détruite par des vents violents vendredi – laissant le touriste terrifié bloqué à 100 mètres du sol.

Une photographie publiée par les médias chinois montre l’homme assis sur une poutre alors qu’il enroule ses bras autour de la balustrade du pont. Une goutte terrifiante est vue en dessous de lui, avec la passerelle détruite des deux côtés de lui.

L’homme aurait été coincé sur le pont gravement endommagé pendant plus de 30 minutes avant que les secouristes ne puissent l’aider à se remettre en sécurité.

Un touriste s’est retrouvé coincé sur un pont de verre dans un lieu touristique de la province chinoise de Jilin après que la plupart des vitres se soient brusquement brisées et tombées. pic.twitter.com/175DppgXht – Byron Wan (@Byron_Wan) 9 mai 2021

Après avoir survécu à la terrible épreuve, le touriste a été envoyé dans un hôpital pour des conseils psychologiques.

Le complexe où se trouve le pont a depuis été fermé jusqu’à nouvel ordre.

L’accident presque mortel a déclenché une vague de réponses sur les réseaux sociaux chinois, de nombreuses personnes se déclarant préoccupées par la sécurité de ces structures. Les gens ont également été horrifiés sur Twitter.

C’est essentiellement l’un de mes rêves d’anxiété qui se sont déroulés dans le monde réel. – Clark Ainsworth (@ clarkyboy2002) 9 mai 2021

Les ponts à fond de verre sont devenus de plus en plus populaires en Chine. Selon une estimation, au moins 60 de ces passerelles ont été construites ou sont en construction à la fin de 2016. Le pont de verre le plus connu du pays, situé dans la ville de Zhangjiajie, au nord-ouest de la province chinoise du Hunan, est suspendu à 300. mètres (984 pieds) du sol.

Ces dernières années, certaines régions de Chine ont institué des directives de sécurité plus strictes pour les destinations touristiques populaires.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!