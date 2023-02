Touriste hué, frappé à coups de poing, frappé avec un bâton après avoir escaladé la pyramide sacrée mexicaine – National

Certaines leçons doivent être apprises à la dure.

Ce fut le cas d’un touriste polonais au Mexique, qui a été confronté à un groupe de personnes en colère après avoir décidé d’enlever ses chaussures et de gravir le temple effrayé de Kukulkan le week-end dernier.

L’incident s’est produit sur le site archéologique de Chichén Itzá sur la péninsule du Yucatan au Mexique – un site populaire pour les touristes – et a été capté en vidéoqui est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux.

En savoir plus: Des parents abandonnent leur bébé sans billet à l’enregistrement à l’aéroport israélien Lire ensuite : Ce gibbon est tombé enceinte alors qu’il vivait isolé. Comment est-ce possible?

“Es-tu stupide?” un spectateur peut être entendu crier après le touriste.

Daniel Fretwell, l’homme qui a enregistré la vidéo et l’a publiée le 29 janvier, a déclaré à Storyful qu’il avait commencé à filmer lorsqu’il avait remarqué l’homme. courir vers la pyramide.

L’histoire continue sous la publicité

“Je pouvais entendre et voir peut-être 30 ou 40 personnes crier ‘non, non descends, ne le fais pas, non.’ Les gens sifflaient pour attirer l’attention de l’homme qui il faisait mal», a déclaré Fretwell à Storyful.

Les gardes de sécurité ont gravi les anciennes marches de la pyramide pour récupérer le touriste, et alors qu’ils le ramenaient au sol, l’homme était entouré de spectateurs en colère, dont l’un l’a frappé à la tête avec un long bâton et un autre l’a frappé.

Un spectateur frappe le touriste polonais avec un bâton après qu’il soit descendu du Kukulkan au Mexique.

Daniel Fretwell via Storyful



Les intrus qui tentent d’escalader les monuments du site du patrimoine de l’UNESCO peuvent encourir des milliers d’amendes, mais un porte-parole de l’Institut national mexicain d’anthropologie et d’histoire (INAH) a déclaré au Mexican Daily Post que ce touriste particulier était frappé d’une amende de 5 000 pesos (353 $ CA).

À la mode maintenant Ce gibbon est tombé enceinte alors qu’il vivait isolé. Comment est-ce possible?

Des parents abandonnent leur bébé sans billet à l’enregistrement à l’aéroport israélien

« Les touristes doivent respecter les mesures de sécurité de l’INAH dans la zone archéologique pour préserver le patrimoine culturel du Mexique, prendre soin des autres visiteurs et profiter de cet héritage maya », a déclaré le directeur de l’INAH, José Arturo Chab Cárdenas.

L’histoire continue sous la publicité

En savoir plus: Un pigeon rose trouvé à New York pourrait avoir été teint pour une soirée de révélation de genre Lire ensuite : Une Ontarienne de 18 ans devient la plus jeune gagnante du gros lot de 48 millions de dollars – sur son premier billet de loterie : OLG

Ce n’est certainement pas la première fois que des touristes manquent de respect à la loi locale et escaladent Kukulkan.

En novembre dernier, une femme a été enregistrée en train d’escalader la pyramide et est même allée jusqu’à danser au sommet. Alors qu’elle descendait avec des gardes de sécurité, une foule en colère l’a entourée, une personne lançant une bouteille d’eau dans sa direction.

L’ascension de la pyramide est interdite depuis 2008 pour des raisons de préservation, et le Congrès des États-Unis du Mexique a imposé de lourdes amendes pour de tels actes dans la loi fédérale sur les monuments et les zones archéologiques, artistiques et historiques.