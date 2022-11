Touriste, 51 ans, massacrée pour ses organes après avoir parcouru 3 000 miles pour rencontrer son petit ami étudiant en médecine qu’elle a rencontré sur l’application

UNE TOURISTE a été brutalement assassinée pour ses organes après avoir parcouru 3000 miles pour rencontrer son petit ami qu’elle a rencontré en ligne.

Blanca Arellano Gutierrez, 51 ans, a voyagé du Mexique au Pérou pour rencontrer en personne Juan Pablo Jesus Villafuerte, 37 ans, un étudiant en médecine qu’elle avait rencontré sur une application de jeu.

Le corps de Blanca Arellano échoué sur une plage de Huacho Crédit : Facebook

La femme a voyagé pour rencontrer Juan Pablo Jesus Villafuerte

Mais quelques jours plus tard, son corps démembré s’est échoué sur une plage et a été retrouvé par des pêcheurs locaux stupéfaits.

Villafuerte, qui étudie la médecine et la biotechnologie, a été arrêté à Lima pour le meurtre horrible.

Le couple qui partageait un intérêt pour les jeux vidéo s’est rencontré en jouant à un jeu en ligne et a rapidement noué une relation.

Blanca a décidé de se rendre à Huacho le 27 juillet pour le rencontrer en personne pour la première fois.

Tout semblait bien se passer puisqu’elle est restée en contact avec sa famille jusqu’à ce qu’elle cesse d’avoir de ses nouvelles le 7 novembre.

Ses proches inquiets ont fait appel aux autorités péruviennes et Bianca a été déclarée disparue.

La nièce de la femme, Karla Arellano, avait déclaré sur Twitter à l’époque : “Au fil des mois, ma tante me disait qu’elle était heureuse, détendue et que la relation se passait très bien.”

Elle a ajouté: “Je n’aurais jamais pensé que je serais dans cette situation, mais aujourd’hui, je demande votre soutien pour diffuser ce message et trouver l’une des personnes les plus aimées et les plus importantes de ma vie.”

La femme a contacté Villafuerte qui a répondu que sa tante était revenue au Mexique.

Elle a déclaré sur un autre post: “J’ai décidé de communiquer avec Juan P car il était le seul contact qu’elle avait dans ce pays et c’est là que notre peur a été déclenchée.

Elle a posté la réponse de l’homme qui disait : « La vérité c’est que je ne sais rien depuis plusieurs jours, elle a décidé de partir d’un commun accord, je ne pouvais pas lui donner la vie qu’elle voulait et tout simplement elle s’ennuyait de moi.

“Elle est allée à Lima pour trouver un billet pour le Mexique et c’était la fin pour moi. J’espère qu’elle va bien, je ne sais rien de plus.

Deux jours plus tard, des pêcheurs de Huacho ont été choqués lorsqu’ils ont découvert les restes d’une femme.

Les enquêteurs ont découvert que les restes humains avaient été retrouvés près de l’Université nationale Jose Faustino Sanchez Carrion, où Villafuerte est étudiant.

Les experts médico-légaux ont déterminé que le visage et les organes de la victime avaient été prélevés par une personne expérimentée avec des instruments chirurgicaux.

L’étudiant accusé du meurtre, du trafic d’êtres humains et d’organes a été arrêté le 17 novembre.

Selon les médias locaux, il aurait dit bizarrement aux flics : “Je suis étudiant à l’université, je paie mes études en faisant le travail des autres, en aidant les futurs docteurs aux examens.”

Le suspect aurait partagé des vidéos horribles des organes de sa victime sur TikTok.

Il reste en garde à vue pendant que l’enquête se poursuit.