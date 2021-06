Tourisme vaccinal : Abou Dhabi permet aux touristes de réserver gratuitement des clichés Covid-19

Dans les informations fournies mardi à Reuters par le prestataire de santé publique de l’émirat, la société des services de santé d’Abu Dhabi (SEHA) a déclaré que les visiteurs pouvaient réserver des vaccinations gratuites pendant leur séjour.

La SEHA a précisé que les visiteurs munis de visas délivrés par Abu Dhabi et ceux délivrés à l’arrivée, comme c’est le cas pour la plupart des arrivées européennes, étaient éligibles au dispositif.

Auparavant, les vaccinations étaient réservées aux citoyens des Émirats arabes unis et aux titulaires d’un visa de résidence. Le 11 juin, le bureau des médias d’Abou Dhabi a déclaré que les titulaires de visas de résidence ou d’entrée expirés étaient également éligibles à la vaccination gratuite.

Rien n’indique que les nouvelles mesures s’appliquent à Dubaï, l’émirat le plus peuplé, ainsi qu’aux cinq autres émirats, dont Ras Al-Khaimah, qui est de plus en plus populaire auprès des touristes.

En juin, les autorités sanitaires des Émirats arabes unis ont déclaré que près de 85 % de la population éligible avait reçu au moins une dose de vaccin. Les données n’ont pas révélé combien avaient reçu les deux injections.

Le vaccin Sinopharm chinois et le vaccin Pfizer-BioNTech sont tous deux disponibles à Abu Dhabi.

Actuellement, les voyageurs de 27 pays, dont la Chine et l’Allemagne, peuvent entrer sans avoir besoin de mettre en quarantaine, mais de nombreux visiteurs devront s’isoler. Les personnes venant d’autres émirats sont testées à leur arrivée.

