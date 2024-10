Tourisme Ottawa : Choses à faire à Ottawa et dans l’est de l’Ontario ce week-end

CTVNewsOttawa.ca examine les choses à faire à Ottawa et dans l’est de l’Ontario ce week-end.



Rhapsodie d’automne

Profitez des couleurs automnales à Gatineau et à Ottawa lors de la Rhapsodie automnale de la CCN.

Découvrez les sites changeants des parcs et espaces naturels gérés par CNC, notamment le parc de la Gatineau, au centre-ville d’Ottawa, le long de la rivière des Outaouais et dans la Ceinture de verdure de la capitale nationale.

La CCN offre un service de navette toutes les 20 minutes du centre-ville d’Ottawa-Gatineau au parc de la Gatineau.

Pour plus d’informations, visitez https://ncc-ccn.gc.ca/events/fall-rhapsody.



Salon national de la femme

C’est la journée ultime entre filles.

Le Salon national de la femme d’Ottawa se déroule samedi et dimanche au Centre EY.

Les points forts du spectacle comprennent des défilés de Canada Fashion Network, Psychic Medium Bonnie Thompson, un atelier créatif présenté par Paint Nite, des performances de pole dance, une zone de santé et de bien-être, des performances et plus encore.

Pour les billets et les informations, visitez https://nationalwomenshow.com/ottawa-visitor/.



Sénateurs d’Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa accueillent le Lightning de Tampa Bay samedi après-midi au Centre Canadian Tire.

L’heure du jeu est 13h00

Célébrez l’anniversaire de Spartacat en offrant aux 5 000 premiers enfants une taie d’oreiller Spartacat.

Pour les billets, visitez billetmaster.ca.



Atlético Ottawa

L’Atletico Ottawa accueille le Vancouver FC samedi après-midi à la Place TD.

C’est le dernier match à domicile de la saison régulière, avec des offres de bière et de marchandises à 5 $.

Pour les billets, visitez https://atleticoottawa.canpl.ca/.



Ottawa 67’s

Les 67’s d’Ottawa accueillent les Colts de Barrie dimanche après-midi à la Place TD.

L’heure du jeu est 14h00

Les 67’s célébreront le 90e anniversaire de l’entraîneur Brian Kilrea pendant le match.

Pour les billets, visitez www.placetd.ca.



Signatures Marché artisanal

Plus de 130 artistes, artisans et créateurs seront exposés ce week-end au pavillon Aberdeen à Lansdowne.

Le marché artisanal Signatures se déroule jusqu’à dimanche.

Pour les billets et les informations, visitez tdplace.ca.



Centre national des Arts

Voici un aperçu de ce qu’il y a au Centre national des Arts ce week-end :

Vendredi : Danse CNA présente Boléro X + Silent Tides + Chamber

Vendredi : Toronto Comedy All Stars

Samedi : Double O Sound

Samedi – Mia Kelly

Samedi : Ben Caplan

Pour les billets et les informations, visitez www.nac-cna.ca.



SingeJunque

MonkeyJunk, d’Ottawa, se produit au Théâtres Meridian à Centrepointe Samedi.

Connus comme les ambassadeurs canadiens du blues/rock, ils ont remporté deux prix JUNO et 23 Maple Blues Awards.



Arohafest

L’ArohaFest se déroule jusqu’à samedi à Ottawa et célèbre les arts de l’Inde.

Ne manquez pas la danse, la musique, les arts visuels, le yoga et Bollywood ! Il y aura des événements gratuits au Centre national des Arts vendredi et samedi.

Pour plus d’informations, visitez www.arohafest.ca.



Expo parents et enfants d’Ottawa



L’Expo parents et enfants d’Ottawa aura lieu samedi et dimanche au Nepean Sportsplex.

Le week-end amusant et informatif comprend des zones de jeux, d’activités et d’apprentissage, ainsi que 75 exposants locaux sur le rôle parental.



Week-ends d’automne au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada organise des activités inspirées de l’automne et de l’Halloween chaque week-end d’octobre.

Découvrez Pumpkin Corner, la salle de jeux d’Halloween, Spooky Barn, les films familiaux, la cuisine de démonstration, l’exposition de machines agricoles et la démonstration de mise en écope, et bien plus encore.

Pour plus d’informations, visitez https://ingeniumcanada.org/agriculture/events/amazing-autumn-weekends.



Citrouilles après la tombée de la nuit

Découvrez plus de 10 000 citrouilles sculptées à la main lors de cette expérience unique en son genre dans les parcs Wesley Clover.

Pumpkins After Dark est un parcours magique de sculptures et d’expositions de citrouilles éclairées, avec de la musique, des sons et des effets spéciaux.

Pumpkins After Dark se poursuit jusqu’à Halloween.

Pour les billets, visitez https://ottawa.pumpkinsafterdark.com/.



Fête de la citrouille

La saison des citrouilles se poursuit ce week-end à la ferme Saunders.

Profitez des couleurs automnales et des temps de courge, avec des labyrinthes et des terrains de jeux de renommée mondiale, une promenade en chariot, une tyrolienne et bien plus encore.

La Pumpkinfest se déroule jusqu’au 31 octobre.

Pour plus d’informations, Cliquez ici.



Fête de l’effroi

La saison des hantises est en cours à Ferme Saunders cette saison d’Halloween.

Frightfest propose des spectacles effrayants, notamment le Haunted Hayride, le Coven, le Shambles, la Cemetery Scare Zone et bien plus encore.

Frightfest se déroule jusqu’au 31 octobre.



Les crétins

Skreamers est vivant cette saison d’Halloween à la Ferme Proulx sur le chemin O’Toole.

Faites un tour en chariot sauvage à travers la forêt frontalière, puis promenez-vous dans le laboratoire latéral et la grange avant. Skreamers ouvre le samedi soir et est ouvert tous les vendredis et samedis d’octobre.

Pour les billets, visitez skreamers.ca.



Fête de la citrouille à la Ferme Proulx

La Ferme Proulx se transforme en un terrain de jeu géant pour Halloween.

Découvrez les structures de foin, la cabane dans les arbres et les toboggans, les labyrinthes et les labyrinthes de champs de maïs, un zoo pour enfants, des structures gonflables et bien plus encore.

Pour les billets, visitez https://proulxfarm.com/pumpkinfest/.



Pumpkinferno à Upper Canada Village

Parcourez 9 000 citrouilles fabriquées à la main à Village du Haut-Canada à Morrisbourg.

Les citrouilles prennent vie dans une démonstration spectaculaire d’art et de créativité le long des rues et des sentiers d’Upper Canada Village pendant Pumpkinferno.

Pumpkinferno se déroule jusqu’au 31 octobre.



Pumpkinferno au stylo Kingston



Le pénitencier de Kingston se transforme en Pumpkinferno cet automne.

Explorez la magie de Pumpkinferno avec une promenade nocturne à travers 7 000 citrouilles fabriquées à la main dans les murs du paysage historique.



Fort Frayeur à Fort Henry



Fort Henri à Kingston se transforme en un royaume cauchemardesque de créatures et de monstres cet Halloween.

Fort Fright se déroule jusqu’au 31 octobre.



Des hectares de terreur

Verger Cannamore à Crysler, en Ontario. vous invite à Acres of Terror cet Halloween.

La programmation amusante pour tous les âges comprend un Spooky Wagon Ride, House of Terror, Spooky Village et Fog Maze.

Pour les billets et les informations, visitez https://www.cannamoreorchard.com/.



La ferme en rondins

La Ferme en rondins vous invite à Fall Fun on the Farm.

Explorez la ferme familiale des années 1860, avec une grange de jeux à thème pour enfants, des animaux, un labyrinthe de maïs, une promenade en chariot et un champ de citrouilles.

Pour plus d’informations, visitez https://thelogfarm.com/2252-2/.



Tunnel de la Terreur

Le premier tunnel ferroviaire du Canada à Brockville est transformé en tunnel de la terreur cet Halloween.

La promenade hantée d’un demi-kilomètre présente plusieurs scènes et des acteurs effrayants.



Le tunnel de la terreur est ouvert les 19, 20, 24, 25, 26, 27 et 30 octobre de 18h à 21h



Marché fermier de Lansdowne

Le marché fermier de Lansdowne est ouvert ce week-end.

Visitez les vendeurs du Pavillon Aberdeen le dimanche de 10h à 15h



Marchés de producteurs à Ottawa

Le marché Parkdale est ouvert tous les jours de 9h à 17h

Le marché Beechwood est tous les samedis de 9h à 14h

Le Marché Westboro est ouvert les samedis de 9h à 15h

Le marché de Barrhaven est ouvert le dimanche de 10 h à 14 h.

Le marché fermier de Kanata est ouvert le samedi de 9 h à 15 h.

Visitez le marché fermier de Barrhaven tous les samedis de 9 h à 14 h.

Découvrez le marché fermier de Metcalfe tous les samedis de 9 h à 13 h.

Le marché des producteurs de carpes est ouvert le samedi de 8h30 à 13h.



Musées

Cliquez sur les liens pour connaître l’horaire des musées d’Ottawa et de l’est de l’Ontario :



Visites du Parlement du Canada

Profitez d’une visite guidée gratuite du Sénat dans l’édifice du Sénat du Canada, de la Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest et de l’édifice de l’Est.

Pour les billets et les horaires des visites, visitez https://rts.parl.ca/.



Parlement : l’expérience immersive

Explorez l’édifice principal du Parlement, également appelé édifice du Centre, dans cette nouvelle expérience innovante.

Parlement : L’expérience immersive au 211, rue Sparks comprend une exposition et un spectacle multimédia à 360 degrés qui vous font visiter l’édifice du Centre, fermé depuis 2019.

La visite libre dure 45 minutes.

Les billets sont disponibles gratuitement à visitez parl.ca.



Spectacle de pied carré de Kingston



Le spectacle du pied carré de Kingston c’est ce week-end au Centre Tett.

L’événement autogéré vise à promouvoir les artistes locaux et à les mettre en relation avec des collectionneurs en herbe et chevronnés.



Soirée comédie à Cornwall



Le festival de la comédie Crackup présente une soirée de rire au Port Theatre de Cornwall vendredi soir.

Voir Ava Val, Simone Holder, Ryan Zeitz, Kamar Hargadon, Trevor Thompson et Evan Carter.