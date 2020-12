Dans le cadre de notre série Conscious Travel, Jenny Southan, rédactrice en chef de Globe Trender, affirme que l’immersion communautaire est l’avenir du tourisme responsable.

Les touristes commencent à abandonner davantage d’offres tout compris cliniques, au profit d’expériences plus uniques et enrichissantes pour la vie. Au lieu de terminer des vacances un peu plus lourdes après avoir mangé à volonté pendant une semaine, les voyageurs recherchent des voyages plus significatifs et authentiques.

Nous regardons à quoi pourrait ressembler l’une de ces vacances.

Eva Zu Beck, l’une de nos vloggers de voyage préférés et contributrice régulière d’Euronews Travel, a réussi à rendre visite à une famille bédouine traditionnelle à Oman (pré-coronavirus). Elle est restée avec eux dans un complexe niché dans le magnifique Wahiba Sands.

Les Bédouins sont une population de peuples nomades de langue arabe, basée dans les régions désertiques de l’Afrique du Nord, de la péninsule arabique et du haut Mésopotami. Le mot anglais «bédouin» vient du terme arabe «badawī», qui se traduit par «habitant du désert».

Eva est restée avec la famille pendant quelques jours, vivant sans électricité ni confort domestique, apprenant comment la famille qu’elle a visitée parvient à vivre de cette manière.

Pour voir comment elle a trouvé l’expérience, regardez sa vidéo ci-dessous.

Bien qu’Eva ait organisé ce voyage grâce à des contacts locaux, des agences de voyage telles que Responsible Travel proposent désormais des expériences similaires pour rester avec des familles bédouines et d’autres vacances alternatives à travers le monde.

Ce n’est peut-être pas aussi confortable qu’un hôtel cinq étoiles, mais il semble que ce serait beaucoup plus intéressant.