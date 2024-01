Tour résidentielle Highnote / Studioninedots

© Sébastien van Damme

Description textuelle fournie par les architectes. Highnote est une tour résidentielle pour commencer à Almere et le dernier ajout à l’horizon de la ville. Pour le design, nous avons trouvé une caractéristique unique : un socle triangulaire composé entièrement de « pièces urbaines ». Ce sont des espaces intérieurs et extérieurs intimes et urbains, qui se fondent les uns dans les autres et vous invitent à les parcourir. Chaque pièce urbaine suscite son propre sentiment d’émerveillement, tout en laissant toujours son utilisation à votre imagination.

Plan du rez-de-chaussée

Sur les bords de l’ensemble de la parcelle, une colonnade continue dessine la séquence des pièces urbaines. Son apparence est à la fois forte et abstraite, invitant à votre propre interprétation des espaces qu’elle entoure. Ensemble, les pièces urbaines créent une transition progressive entre la ville animée et les résidences privées de la tour.

La ville d’Almere compte un nombre en augmentation rapide de citadins jeunes et débutants, mais le nombre de logements dans le centre-ville est encore limité. La municipalité vise à rendre le centre plus durable, vert et dense. Les piétons sont prioritaires : en reliant les places et lieux existants et futurs avec leurs propres caractères et fonctions, une nouvelle bande de promenade verte à travers le centre-ville est en train d’émerger.

Jusqu’à récemment, il existait un site résiduel pierreux et stérile, en friche le long d’un des axes de la ville, au cœur d’Almere. La municipalité avait l’ambition de réaménager le site dans l’une de ces nouvelles destinations urbaines, fusionnant des logements de qualité pour un large éventail de débutants avec un espace de vie sain et des fonctions inattendues qui génèrent une nouvelle vivacité dans le public. La forme compacte et triangulaire de la parcelle a posé des défis supplémentaires à ce désir.

Les espaces urbains qui s’y trouvent sont de nouveaux lieux de rencontre, de travail, de détente et d’étude : ce sont des espaces conçus pour inspirer et vous inciter à les utiliser comme bon vous semble. Ainsi, pleines de caractère mais aussi polyvalentes que possible, les chambres urbaines s’adaptent aux besoins actuels et futurs.

Nous avons conçu la place du côté ouest pour qu’elle soit transparente et ouverte, accueillant les personnes arrivant du centre-ville. Cette place, ou comme nous l’appelons le Werf, est destinée dans un premier temps à devenir le lieu d’installations artistiques et d’événements publics pour les habitants et le quartier. En parallèle, il fonctionnera comme un espace de travail extérieur pour les espaces créatifs adjacents qui seront installés à l’intérieur. Le long de la ruelle se trouve le Hof, un espace contrasté et abrité à travers lequel serpentent de nouveaux sentiers pédestres dotés de sièges. Cette zone apporte un jardin verdoyant et luxuriant, offrant un espace de tranquillité et inondé de lumière du jour à certaines heures de la journée. Au sommet du volume inférieur orienté au sud se trouve le Dak, un jardin sur le toit offrant aux résidents leur propre espace vert de 450 m2 pour organiser une fête d’anniversaire, organiser un cours de sport ou simplement faire une pause loin de l’agitation de la ville. Au pied de la tour se trouve un espace culturel interne avec des espaces de travail, auquel s’ajouteront cette année un café et un restaurant.

En plus de ce programme public, le volume de la tour abrite 157 logements dont, pour la première fois à Almere, 67 appartements « amis » pour deux locataires partagés. Sur son emplacement bien en vue à côté de l’hôtel de ville, Highnote marque désormais l’entrée au cœur de la ville.

Le volume étagé et penché et la couleur signature font que Highnote se démarque dans le paysage urbain d’Almere, avec une silhouette changeante sous tous les angles. Nous avons opté pour une façade monochrome en béton rouge tendre qui semble changer de couleur au fil de la journée et apaise la grille rectiligne. Chaque volume a son propre rythme de façade, renforçant la configuration des bâtiments empilés.

La façade est construite avec des colonnes en béton robustes avec des retraits profonds et inclinés qui créent un jeu d’ombre et de lumière. Au niveau de la rue, la façade se fond harmonieusement dans la colonnade mystique. Nous avons mis en œuvre des éléments de façade porteurs et préfabriqués partout, permettant au bâtiment d’être construit dans des délais serrés et pratiquement sans échafaudage. La structure de Highnote permet à l’ensemble du bâtiment de rester flexible dans sa configuration, aujourd’hui et dans le futur.