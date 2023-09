Tour d’horizon sportif du Daily Chronicle du samedi 9 septembre 2023

Football

Hiawatha 48, Danville Schlarman 0: À Kirkland, les Hawks ont remporté leur première victoire de la saison de manière dominante.

Ryan Barber et Blake Wiegartz ont renvoyé les interceptions pour les touchés lors de la victoire. Les Hawks ont réalisé cinq interceptions et sept sacs lors de la victoire défensivement dominante.

Braeden Ross a réussi 10 plaqués, quatre pour des défaites, trois sacs et une déviation de passe dans la victoire.

En attaque, Lucas Norvell a totalisé 112 verges au sol et a marqué deux fois, tandis que Tommy Butler avait 108 verges au sol.

Hiawatha s’est amélioré à 1-2, tandis que les Hilltoppers sont également passés à 1-2.

Cross-country pour filles

Premier à l’arrivée: À Peoria, DeKalb a pris la 24e place dans le peloton de classe 3A, qui comprenait 39 équipes sur le site des championnats d’État plus tard cette année.

La senior Korima Gonzalez a mené les Barbs avec une 24e place, terminant en 18:27.

Dans la course 2A, Sycamore était 32e sur 53 équipes. Layla Janisch, étudiante en deuxième année, a terminé 60e avec un temps de 19:25,8.

Dans la course 1A, Gênes-Kingston a terminé 28e sur 38 équipes. La recrue Gracie Zapatka a mené les Cogs avec une 83e place en 20 : 47,8.

Cross-country garçons

Premier à l’arrivée: À Peoria, les garçons de Kaneland ont pris la huitième place dans la course de classe 2A.

Les Knights ont terminé avec trois des 24 meilleurs coureurs. Evan Nosek a terminé quatrième en 14:57,8, David Valkanov 17e en 15:28,8 et Evan Whildin 24e en 15:34,2.

Sycamore a terminé 23e sur 62 équipes. Logan Jones a ouvert la voie aux Spartans en 16:37,2, bon pour la 11e place.

Dans la course 3A, DeKalb a terminé 27e sur 41 équipes. Jacob Barraza a terminé 59e en 15:37,7.

Dans la course 1A, Genoa-Kington était 37e sur 46 équipes. L’étudiant de première année Gabriel Pena a terminé 107e en 17:28,7.

Volley-ball

Byron puissance classique: À Byron, Genoa-Kingston a remporté les cinq matchs pour remporter le tournoi.

Les Cogs ont remporté le titre avec une victoire de 26-24, 26-28, 15-12 contre Fulton lors du match pour le titre. Ils n’ont accordé que 20 points dans les autres matches à deux reprises, une victoire de 25-20, 25-10 pour débuter le tournoi contre Forreston et une victoire de 25-12, 25-22 contre Rock Falls.

Ils ont également éliminé Belvidere (25-12, 25-14) et Winnebago (25-13, 25-18).

Hannah Langton a réalisé 38 récupérations et 25 as, Mia Wise a réalisé 33 passes décisives, 17 attaques décisives et 20 récupérations, Alayna Pierce a réalisé 63 attaques décisives, 34 récupérations et neuf as et Alivia Keegan a réalisé huit as, 23 récupérations, 41 attaques décisives et 60 passes décisives.

Football garçons

Indian Creek 6, Gênes-Kingston 3: A Waterman, Jakob McNally a réussi un tour du chapeau lors de la victoire des Timberwolves.

IC a pris une avance de 5-1, mais les Cogs se sont ralliés au tour du chapeau de Jay Wolcott mais n’ont pas réussi.

Kason Murry, David Mandak et Jason Brewer avaient des buts pour les Timberwolves.

Hinckley-Big Rock 4, Stillman Valley 3: À Hinckley, Tyler Smith a marqué le but vainqueur à 4 minutes de la fin, le dernier de ses trois buts.

Smith a également aidé la tête de Landon Roop. Alex Casanas a réalisé neuf arrêts devant le but.

Sycomore 3, Saint-Ignace 2 (PK): A Schaumburg, Jameson Carl a marqué et aidé sur un but de Tyler Lojko à une minute d’intervalle pour la victoire.

Les Spartans ont gagné aux tirs au but, 4-3.

Golf pour garçons

Brad Fowler sur invitation: A Rockford, Genoa-Kingston a pris la 19ème place. Landen Ritchie a mené les Cogs avec un 91.

Golf pour filles

Invitation de Stillman: Au parcours de golf Prairie View, Aleia Lauer a réalisé un record en carrière de 87 pour se classer cinquième au classement général et troisième dans la division des petites écoles.

Les Cogs ont terminé cinquième sur neuf équipes.