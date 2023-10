Tour d’horizon sportif du Daily Chronicle du samedi 7 octobre 2023

Golf filles

Tournoi d’État de classe 2A: Brianna Chamoun, senior Sycamore, a tiré un 76 samedi lors du dernier tour du tournoi d’État de classe 2A, terminant à la 30e place avec un total de 158 sur deux jours.

Chamoun n’était qu’à trois coups d’un top 20.

Tournoi d’État de classe 1A: La senior de Gênes-Kingston, Aleia Lauer, a terminé sa saison à la 56e place dans l’État, obtenant un 93 au deuxième tour pour terminer le tournoi avec un 186.

Golf pour garçons

Tournoi d’État de classe 2A: Wesley Hollis, senior de Kaneland, a tiré un 84 samedi, terminant le tournoi de deux jours avec un 167 pour prendre la 64e place.

Cross-country garçons

Sterling sur invitation: À Hoover Park, Sycamore a terminé sixième et DeKalb septième.

Jacob Barraza a terminé deuxième en 15:12,4, 7 secondes derrière Dan Johnson de Sterling. Naif al Harby de Sycmaore a terminé troisième en 15:18,2.

Corey Goff a également terminé parmi les 20 premiers, terminant en 16:16,5 pour que Sycamore prenne la 18e place.

Pleasant Valley a remporté la compétition avec 56 points, Sycamore a terminé avec 131 et DeKalb avec 162.

Invitation à la voile noire: À Belvidere, Genoa-Kingston était dernier dans le peloton de 13 équipes, un point derrière Durand.

L’étudiant de première année Christopher Garcia a mené les Cogs à la 51e place, terminant en 18:22,1.

Cross-country pour filles

Sterling sur invitation: À Hoover Park, DeKalb a terminé quatrième et Kaneland neuvième.

Korima Gonzalez a mené les Barbs, terminant cinquième en 18:40,5. Alex Schwantes a pris la 13e place pour les Barbs en 19:55,6. Jade Unzueta a mené les Knights avec une 27e place en 21:00,9.

Pleasant Valley a remporté la compétition avec 60 points. DeKalb a terminé avec 100, Kaneland avec 205.

Invitation à la voile noire: A Belvidere, Sycamore était cinquième et Genoa-Kingston 11e.

Layla Janisch a mené les Spartans en 19:17,5, terminant cinquième. Hayley King a terminé huitième en 19:25,1. Emma James, étudiante de première année, a mené les Cogs en 20:25,1, prenant la 18e place.

Volley-ball

Tournoi Dixon: À Dixon, Gênes-Kingston a remporté quatre matchs samedi pour remporter son quatrième titre de tournoi de la saison.

Les Cogs ont battu Dunlap, 25-9, 25-19, puis ont battu Belvidere 25-9, 25-14. Après une victoire de 25-8, 25-9 contre Scales Mound, les Cogs ont battu Naperville Central 25-12, 25-15 pour le titre.

Ce jour-là, Alayna Pierce a réalisé 44 attaques décisives et 27 récupérations. Alivia Keegan a réalisé 34 attaques décisives, 26 récupérations et 42 passes décisives. Hannah Langton a réalisé 47 récupérations et Mia Wise a réalisé 37 passes décisives et 17 récupérations.