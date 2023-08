Tour d’horizon sportif du Daily Chronicle du samedi 26 août 2023

Football garçons

Tournoi de Stillman Valley: Genoa-Kingston a remporté son dernier match 2-1 contre Marengo, pour remporter le championnat de consolation après avoir battu Rochelle 2-1 aux tirs au but.

Jay Wolcott et Peter Hernandez ont marqué les buts, Wolcott ajoutant une passe décisive contre Marengo.

Contre les Hubs, Wolcott a obtenu une passe décisive sur un but de Santi Tomlinson. Angel Zambrano a réalisé le PK gagnant tandis que le gardien Jamie Serna a réalisé trois arrêts lors de la séance PK.

Coupe Barbillon: Sur les terrains de loisirs du NIU, Sycamore et DeKalb ont perdu leurs derniers matchs du tournoi.

Les Spartans (0-3) ont subi une défaite de 5-0 contre Larkin.

Les Barbs (1-1) ont subi une défaite 1-0 contre Belvidere North. Dom Garcia a réalisé un énorme arrêt sur un penalty, donnant aux Barbs un élan précoce, a déclaré l’entraîneur PJ Hamilton.

Hamilton a également déclaré que Chris Altorre avait réalisé un match solide dans la moitié arrière, remportant le départ en deuxième mi-temps après avoir été remplacé au cours de la première mi-temps.

Tournoi Serena: Indian Creek a perdu deux matchs dans la journée, 3-2 contre les hôtes puis 4-1 contre Ottawa.

Contre Serena, Tyler Bogle a inscrit deux buts.

Indian Creek a également battu Sandwich, 5-3.

Tournoi de Rockford Auburn: Kaneland est allé 1-1-1, dont une victoire 6-0 contre Winnebago, un match nul 2-2 contre Rockford East et une défaite 3-1 contre Neuqua Valley.

Contre Winnebago, Wilson Love a marqué trois fois, Sam Keen a inscrit deux buts et deux passes décisives et Josh Schimmel a marqué l’autre but.

Keen et Love ont chacun marqué un but et une passe décisive contre les E-Rabs. Love a marqué le seul but contre les Wildcats.

Lisle 6, Hinckley-Big Rock 2: Tyler Smith et Landon Roop ont marqué des buts pour les Royals lors de la défaite d’ouverture de la saison.

Smith et Daniel Hutchinson ont obtenu des passes décisives pour les Royals tandis qu’Alex Casanas a réalisé 15 arrêts pour H-BR.

Volley-ball

Tournoi de Wheaton Nord: Kaneland est allé 1-2 pour conclure le tournoi avec une fiche globale de 2-3.

Les Knights ont perdu 25-13, 25-16 contre Glenbard West, ont battu Wheaton North 25-17, 25-17 et ont perdu contre Romeoville 25-22, 23-25, 25-21.

Tennis filles

Tournoi de double Sycomore: Les Spartans hôtes ont remporté la compétition avec quatre performances pour la première place.

Jetta Weaver et Madison Block, Abby Burgess et Kate Elsner, Lizzie McConkey et Maggie Kline, ainsi que Peyton Wright et Allie Van Mastrigt ont remporté leurs divisions.

Volley-ball féminin

Illinois 3, NIU 1: À DeKalb, les Huskies ont abandonné le match dans l’État au rez-de-chaussée du Convocation Center devant 1 400 fans.

L’Illinois a gagné 22-25, 25-19, 25-22, 25-21 malgré 14 attaques décisives de Nikotlette Nedic et 12 de Charli Atiemo.

« (C’était) absolument incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef du NIU, Sondra Parys, à propos de l’atmosphère qui régnait au Convocation Center. « Il y a eu un moment au cours du quatrième set, lors d’un défi, où un de mes athlètes nous a regardés et a dit : ‘Regardez autour de vous et prenez en compte.’ Cela signifiait beaucoup pour eux, cela signifiait beaucoup pour moi, d’avoir ce soutien des fans. Je pense vraiment que la foule et l’environnement ont joué un rôle dans la façon dont nous avons concouru. Nous espérons qu’ils reviendront et nous soutiendront davantage. C’était génial, c’est quelque chose dont nous nous souviendrons certainement.