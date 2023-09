Tour d’horizon sportif du Daily Chronicle du mercredi 13 septembre 2023

Les épreuves de double ont été un point fort pour l’équipe de tennis féminine de Sycamore jusqu’à présent cette saison, et elles l’étaient encore mercredi dans un duel hors conférence avec DeKalb.

Non seulement les Spartans ont balayé les épreuves de double avec les Barbs, mais ils n’ont pas non plus perdu un set.

L’équipe de double n°1 composée de Madyson Block et Jetta Weaver a été rejointe par Kate Elsner et Lizzie McConkie, Layla Musich et Abby Burgess ainsi que Peyton Wright et Taylor Zemanek pour remporter chaque match de double 6-0, 6-0. Jeanny Ni, Jordyn Tilstra et Carline Harbecke ont balayé les simples pour Sycamore.

Football pour garçons

Gênes-Kingston 9, Oregon 0 : À l’Oregon, un tour du chapeau de Jay Wolcott et deux buts chacun d’Adrian Delgado et Mike Botello ont aidé les Cogs à rester invaincus dans la Big Northern Conference. Brandon Wolcott et Peter Hernandez-Villalobos ont ajouté des buts simples pour GK (7-3-1, 4-0).

Morris 2, Kaneland 1 : À Morris, les Knights ont perdu contre Morris pour la première fois en 12 ans. Kaneland est tombé à 5-5-2 au total, 3-1 sur l’Interstate 8.

Sycomore 4, Ottawa 1 : À Ottawa, les Spartans avaient Carl Jameson et Ottawa n’en avait pas lors de l’affrontement sur l’Interstate 8. Jameson a marqué trois fois en première mi-temps et une fois de plus à la 60e minute pour Sycamore (5-7-1, 3-1). Ronaldo Oceloti et Gavin Crouch ont ajouté des passes décisives pour Sycamore.

Golf pour garçons

Gênes-Kingston 171, North Boone 183 : À Boone County, Landen Ritchie a de nouveau remporté les honneurs de médaillé en tirant un 38 pour mener les Cogs lors de la victoire de la Big Northern Conference. Brycen Lavender et Gavin Havener ont tiré 44 secondes. Colton McDowell a ajouté un 45 pour GK.

Filles Golf

Gênes-Kingston 209, North Boone (FF) : Dans le comté de Boone, Aleia Lauer a ouvert la voie à GK, tirant un 48. Ava Smith a ajouté un 51 et Maddie Swanson un 54 pour les Cogs.