Tour d’horizon sportif du Daily Chronicle du mardi 3 octobre 2023

Tennis filles

Sycomore 5, Rockford luthérien 1: À Sycamore, mené par leurs solides équipes de double, Sycamore (12-1) a remporté une victoire hors conférence 5-1 contre Rockford Lutheran mardi. Les équipes de double des Spartans composées de Madyson Black et Jetta Weaver, Kate Elsner et Lizzie McConkey, Layla Musich et Abby Burgess ainsi que Taylor Zemanek et Allie Van Mastrigt ont balayé le niveau de double de leur match. Jordyn Tilstra a remporté le deuxième simple pour les Spartans.

Football garçons

Somonauk 9, Indian Creek 0 : À Hinckley, lors du tournoi Little Ten Conference, les Timberwolves sont tombés face aux Bobcats, tête de série. CI (9-8-2). IC jouera dans le match pour la troisième place.

Westminster Christian 4, Gênes-Kingston 1 : À Gênes, Christian Rangel a marqué le seul but des Cogs lors du match hors conférence. GK est tombé à 12-5-3 au total.

Volley-ball

Gênes-Kingston 2, Stillman Valley 0 : À Stillman Valley, Alivia Keegan a contribué neuf attaques décisives, 11 passes décisives et cinq récupérations pour mener les Cogs à une victoire de 25-20, 25-4 dans le match de la Big Northern Conference. Alayna Pierce a réussi 10 attaques décisives et Hannah Langton neuf récupérations pour mener GK (25-1, 5-0).

Ottawa 2, Kaneland 0 : À Ottawa, les Knights ont perdu un match serré contre les Pirates, 26-24, 25-21, pour tomber à 18-8, 5-2.

Vallée de Neuqua 2, DeKalb 0 : À Naperville, les Barbs (5-11-1, 0-5) ont chuté lors du match de la DuPage Valley Conference, 25-11, 25-8.