Tennis filles

Tournoi d’État de classe 1A : Les seniors de Sycamore, Jetta Weaver et Madyson Block, se sont battus dans un match difficile en trois sets et un bris d’égalité pour gagner 3-6, 6-4, 11-9 et passer au deuxième tour du championnat jeudi.

Le duo spartiate affrontera vendredi Crystina Lee et Jane Carter de Timothy Christian.

Kate Elsner et Elizabeth McConkie ont perdu leur premier match mais ont remporté leur deuxième match 7-5, 4-6, 10-7 pour avancer dans la tranche de consolation.

En simple, Jordyn Tilstra, senior de Sycamore, a perdu son premier match mais a rebondi pour remporter ses deux matchs suivants. Tilstra a battu Kennedi Baity de Southland College Prep 7-5, 6-2, puis a battu Addison Arjes de Dixon 6-2, 6-4 pour atteindre le troisième tour de la tranche de consolation.

Volley-ball féminin

Vallée de Neuqua 2, DeKalb 0 : À DeKalb, deux matchs bien joués ont été en faveur des Wildcats lors d’un match de la DuPage Valley Conference, 25-21, 25-20. DeKalb a laissé tomber son record de la saison à 5-17-1, 0-10 dans le DVC.

Indian Creek 2, Île 1 : À Shabbona, une victoire de retour dans le deuxième set s’est traduite par une victoire des Timberwolves au troisième set. IC a éliminé les Lions 10-25, 25-17, 27-25 pour améliorer sa fiche de la saison à 9-16-1.

Beloit Sud 2, Hiawatha 1 : À South Beloit, les Hawks sont tombés dans un thriller en trois sets contre les Sobos 25-11, 21-25, 22-25. Hiawatha tombe à 15-14 au total.