Tour d’horizon : Singapour approuve le logiciel d’analyse du fond d’œil par IA de VUNO et d’autres informations

Singapour autorise le logiciel d’IA de VUNO pour l’analyse du fond d’œil

La société sud-coréenne d’IA médicale VUNO a récemment obtenu une certification de dispositif médical de l’Autorité des sciences de la santé de Singapour pour son logiciel d’analyse du fond d’œil basé sur l’IA.

Le VUNO Med-Fundus AI analyse les images du fond d’œil, qui est la partie arrière de l’œil, pour fournir les résultats nécessaires au diagnostic des maladies rétiniennes. Il peut détecter l’emplacement des lésions indiquant des maladies, telles que la rétinopathie diabétique, la maladie maculaire et le glaucome, en quelques secondes.

Grâce à cette certification, VUNO peut exploiter le marché en pleine croissance des dispositifs médicaux à Singapour, qui devrait atteindre 1 milliard de dollars en valeur en 2024, avec un TCAC de 8,7 % à partir de 2019.

La société taïwanaise Point Robotics obtient 510(k) pour son système de robot chirurgical

Point Robotics, fabricant de robots chirurgicaux à Taïwan, a reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son système chirurgical assisté par robot intégré pour les chirurgies de fusion vertébrale.

Le système chirurgical assisté par robot POINT Kinguide combine la navigation guidée par l’image et une fonction de forage à main pour rationaliser les tâches procédurales avec précision, stabilité et reproductibilité du mouvement du robot.

Ce qui le distingue des systèmes similaires, selon la société, est le mécanisme de manipulation parallèle qui lui permet d’élargir les indications pour une chirurgie de décompression discale plus compliquée.

Suite à l’autorisation américaine, Point Robotics se prépare au marquage CE en Europe et à l’enregistrement en Chine, élargissant ainsi sa présence sur les marchés internationaux.

“Nous visons à promouvoir la disponibilité et l’abordabilité de l’adoption du robot pour la chirurgie de la colonne vertébrale non traitée par la technologie actuelle afin de traiter davantage de patients qui ont contracté un éventail de maladies de la colonne vertébrale”, a déclaré le PDG SC Juang.

La startup de santé mentale Lissun reçoit 1 million de dollars en financement de pré-amorçage

La plate-forme indienne de santé mentale Lissun a levé 1 million de dollars lors d’un cycle de financement de pré-amorçage dirigé par IvyCap Ventures. Le cycle a également été participé par We Founder Circle, Supermorpheous et d’autres investisseurs providentiels de renom.

La startup utilise une approche unique “B2H2C” – elle atteint les consommateurs via ses partenariats avec des établissements de santé – en offrant sa solution complète de santé mentale. Il a des liens avec plus de 70 organisations de soins de santé dans 17 villes en Inde.

D’après un communiqué de presse, la technologie de Lissun est appliquée à des cas d’utilisation à stress élevé dans six catégories de soins de santé, telles que l’infertilité, la réadaptation, la néphrologie et l’oncologie, entre autres. “Le fait même que les problèmes mentaux et émotionnels peuvent être un problème sous-jacent dans de nombreux cas médicaux est ce que nous avons identifié et sur lequel nous travaillons de manière proactive”, a expliqué le co-fondateur, le Dr Krishna Veer Singh.

Grâce à son nouvel investissement, Lissun vise à renforcer l’épine dorsale de sa technologie et à la développer davantage pour offrir une expérience utilisateur transparente. De plus, il prévoit de s’étendre à 25 villes, ainsi que de couvrir cinq autres catégories thérapeutiques.

L’Inde va réutiliser les applications COVID-19

Le gouvernement indien prévoit de réutiliser ses deux principales applications mobiles pour suivre les cas de COVID-19 dans le pays.

Une nouvelle rapport a cité le Dr Ram Sewak Sharma, PDG de l’Autorité nationale de la santé, qui a déclaré qu’ils prévoyaient de réutiliser l’application de recherche des contacts Aarogya Setu en tant qu’application de santé nationale tandis que la plate-forme Covid Vaccine Intelligent Network (CoWIN) sera réutilisée pour le programme national de vaccination et un système d’information sur la gestion de la santé pour les petits médecins.