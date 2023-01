Tour d’horizon européen: Haller revient après un cancer, le Real Madrid et le Barça gagnent

Sébastien Haller a fait son retour en compétition après un cancer des testicules en Borussia Dortmundvictoire palpitante 4-3 en Bundesliga contre Augsbourg. L’introduction de Haller en tant que remplaçant de Youssoufa Moukoko à la 62e minute, avec un match bien équilibré à 2-2, a été accueillie avec enthousiasme au Signal Iduna Park. L’ancien joueur de West Ham a subi une chimiothérapie après la découverte d’une tumeur maligne en juillet, quelques jours seulement après avoir rejoint le club allemand d’Ajax dans le cadre d’un contrat de 27 millions de livres sterling. Gio Reyna fait référence à la controverse de l’USMNT après le superbe vainqueur de Dortmund Lire la suite L’attaquant ivoirien, qui a fait plus de 50 apparitions pour les Hammers entre 2019 et 2021, a repris plus tôt ce mois-ci l’entraînement avec l’équipe d’Edin Terzic dans leur camp de Marbella. Jude Bellingham, qui aurait suscité l’intérêt d’un certain nombre de clubs de Premier League bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2025, a ouvert le score juste avant la demi-heure avec une frappe douce du bord de la surface et a donné le vainqueur à Giovanni. Reyna 12 minutes de temps. Reyna est entré en jeu à la 70e minute et a marqué lors de son premier match depuis la Coupe du monde, où il a été limité à deux matches de remplacement. Un autre Anglais, l’international des moins de 19 ans Jamie Bynoe-Gittens, a marqué le troisième but de Dortmund. Barcelone et le Real Madrid ont tous deux récolté trois points pour rester en possession des deux premières places en Espagne. Les dirigeants de la Liga Barça évincé Getafe 1-0 au Camp Nou, Pedri inscrivant le but décisif à la 35e minute. C’était loin d’être une victoire réglementaire pour les hôtes, avec Marc-André ter Stegen appelé à faire quelques arrêts importants, mais c’était suffisant pour garder l’équipe de Xavi invaincue à domicile. Pedri bondit pour garder Barcelone à trois points du Real Madrid en tête de la Liga. Photographie : Siu Wu/EPA Deuxième place Real Madrid semblait être sur la bonne voie pour un succès tout aussi étroit à Athlétique Bilbaoavec Karim Benzema sur la cible à la 24e minute, mais Toni Kroos est apparu dans les dernières secondes pour ajouter de l’éclat à un score de 2-0. Villarreal a converti un penalty et en a raté un autre dans les arrêts de jeu lors d’une victoire 1-0 à domicile Gérone. Gerard Moreno a vu son coup de pied arrêté quatre minutes dans le temps additionnel, mais Dani Parejo a converti sa tentative dans le dernier jeu du match à la 111e minute. Un penalty transformé. Un coup de talonnade pour fixer un autre objectif. Et une touche d’expert pour démarrer un plan de coup franc réussi. Ángel Di María a montré toute la gamme de ses talents pour Juventus en Serie A mais cela n’a pas suffi à empêcher les Bianconeri d’être tenus en échec 3-3 à domicile par Atalante lors de leur premier match depuis qu’ils ont été pénalisés de 15 points pour fausse comptabilité. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Le vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine a marqué un penalty et inscrit un but avec un coup de talonnade, mais Ademola Lookman a marqué son troisième doublé consécutif pour l’Atalanta et Joakim Mæhle semblait en avoir un. La Juventus avait besoin d’un égaliseur de Danilo au milieu de la seconde mi-temps pour gagner le match nul.

Harry Winks a fait son plein Sampdorie débuts dans leur défaite 1-0 contre Udinese en Serie A. L’Anglais souffre de blessures depuis qu’il a quitté Tottenham en prêt en août.