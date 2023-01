Tour d’horizon européen: Barcelone bat le Real Madrid pour soulever la Super Coupe d’Espagne | L’Atletico Madrid détenu par Almeria | Nouvelles du football

Barcelone a été couronnée championne de la Super Coupe d’Espagne après des buts de Gavi, Robert Lewandowski et Pedri qui leur ont valu une victoire 3-1 sur leurs rivaux amers du Real Madrid en Arabie saoudite.

Barcelone a dominé dans tous les aspects du jeu et a profité de trois erreurs du Real Madrid pour marquer.

Ils ont pris les devants à la 33e minute après que le défenseur du Real Antonio Rudiger ait traversé sa propre zone à Sergio Busquets du Barca, qui a entamé un mouvement qui s’est terminé avec Gavi tout seul à l’intérieur de la surface pour marquer avec une frappe précise du pied gauche.

Lewandowski a prolongé l’avance 12 minutes plus tard sur le comptoir lorsque Frenkie de Jong a trouvé Gavi, qui s’est faufilé derrière la ligne défensive du Real. Il a sprinté dans le canal gauche avant de le mettre sur une plaque pour l’attaquant polonais, qui a puisé dans le fond du filet vide.

Le Real Madrid, qui n’a eu aucun tir cadré en première mi-temps, a passé la majeure partie de la seconde en mode panique, essayant d’éviter une plus grande défaite.

Pourtant, une fois de plus, une erreur coûteuse a permis à Barcelone de marquer. Le remplaçant Dani Ceballos a perdu le ballon au milieu de terrain et Gavi a sprinté vers l’avant et a traversé pour Pedri pour tirer à bout portant dans le filet vide.

Karim Benzema a marqué un but de consolation pour le Real dans le temps additionnel, frappant à domicile sur le rebond après que Marc-André ter Stegen ait refusé sa première tentative.

Plus tôt dimanche, Atletico Madrid ont été tenus en échec 1-1 en Liga par Almería dans une autre performance décevante pour l’équipe de Diego Simeone.

L’Atletico a bien démarré et Angel Correa leur a donné l’avantage à la 18e minute avant qu’Almeria n’égalise d’une délicieuse tête plongeante d’El Bilal Touré sur un long centre de Lucas Robertone.

L’Atletico a joué avec 10 hommes au cours des dernières minutes après que le remplaçant Reguilon ait reçu un deuxième carton jaune pour avoir levé son avant-bras vers le visage d’un adversaire lors d’un défi aérien.

L’Atletico, qui n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches de Liga, est quatrième du classement avec 28 points, à égalité avec Villarreal et le Real Betis. Ils ont désormais 13 points de retard sur le leader barcelonais, qui a un match en moins.