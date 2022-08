Tour d’horizon éditorial : Wisconsin

Eau Claire Leader-Télégramme. 10 août 2022.

Éditorial : La participation aux primaires est un bon signe

Des preuves anecdotiques de mardi ont suggéré un niveau élevé d’intérêt pour les primaires de cette année, un certain nombre de personnes nous disant que leurs bureaux de vote étaient occupés. C’est une bonne nouvelle pour le Wisconsin.

Les chiffres définitifs ne sont pas définis. Cela attend la sollicitation des votes, et il n’est jamais surprenant de voir de légers changements dans le décompte lorsque cela se produit. Mais les premières indications suggèrent fortement que la participation du Wisconsin était à égalité avec les deux précédentes élections primaires partisanes, gardant l’État sur la bonne voie.

La participation aux primaires est notoirement faible aux États-Unis. Aucun État n’a vu même la moitié des électeurs se rendre aux primaires présidentielles en 2020, lorsque l’intérêt était plus élevé qu’il ne l’avait été depuis des décennies.

Le Wisconsin, bien qu’il fasse généralement mieux que la plupart des États, ne fait pas exception à une participation objectivement faible. Les chiffres de la commission électorale de l’État racontent l’histoire.

L’élection de 2020 a attiré 72,69% de participation en novembre. Les primaires ont attiré 21,1 %. Les primaires de 2018 ont attiré 23 %. Mais il faut remonter à 2002 pour trouver une autre primaire qui n’a attiré que 20% des électeurs, puis à 1992 pour retrouver la période d’avant.

En d’autres termes, les primaires ont été décidées par moins d’un électeur sur cinq bien plus souvent qu’autrement au cours des 30 dernières années.

Vous pensez que c’est une nouvelle tendance ? Non. Depuis les années 1960, il n’y a pas eu une série de primaires dans le Wisconsin qui a attiré plus de 20% lors de trois élections consécutives, et qui comprenait toutes les primaires de 1948 à 1964. Avec au moins 939 500 électeurs participant à la primaire de mardi, il semble que le Wisconsin devrait dépasser les 20 % pour la troisième primaire consécutive pour la première fois en près de six décennies.

Les élections générales font nettement mieux. Il faut remonter à 2010 pour en trouver un où moins de la moitié des électeurs ont voté – et c’était 49,66%.

Compte tenu de tout cela, est-il vraiment surprenant que les primaires aient généralement poussé les candidats de plus en plus loin vers leurs pôles politiques respectifs ? Si le taux de participation atteint 20 % et que les électeurs sont répartis à 50-50 entre les principaux partis, cela signifie que 10 % des électeurs votent pour les démocrates et 10 % pour les républicains.

S’il n’y a que deux candidats dans une primaire donnée à l’échelle de l’État, celui qui obtient un seul vote sur plus de la moitié des bulletins de vote passera aux élections de novembre. Ainsi, 5% des électeurs du Wisconsin pourraient sélectionner le candidat de chaque parti. S’il y a plus de candidats, le nombre pourrait facilement être beaucoup plus faible. Il est à peine garanti que cela représente les opinions de la grande majorité des partisans de l’un ou l’autre des partis.

Nous ne croyons tout simplement pas que la plupart des électeurs adopteraient les extrêmes d’un parti, compte tenu de leurs préférences. Mais, en laissant les primaires entre les mains de si peu, c’est ce que les électeurs plus modérés se retrouvent souvent, surtout quand on ajoute le gerrymandering.

Richard Nixon n’avait pas tort quand il a dit que l’Amérique avait une majorité silencieuse. Il l’a toujours été. Il n’y a jamais eu de moment mythique où chaque élection attirait tous les électeurs du pays. Et, de manière réaliste, il n’y en aura jamais.

Mais dans notre système de gouvernement, le silence est aussi un choix. Le silence laisse les décisions entre les mains des autres. Lorsque les gens se taisent le jour de la primaire, ils renoncent à leur chance de jouer un rôle dans le processus avant novembre.

Si l’absence est le problème, l’engagement devient la solution. Et il semble que les électeurs du Wisconsin prennent conscience de cette réalité. Nous constatons un réengagement au cours des dernières primaires de plusieurs personnes qui n’ont pas voté auparavant. Cette tendance doit se poursuivre.

Mardi était une autre étape dans cette direction. Il se peut que ce ne soit pas la voie de l’amélioration, mais c’est le cas. Le simple fait est que lorsque les électeurs prêtent attention, se renseignent sur les candidats et s’engagent dans le processus électoral, ils remplissent un rôle essentiel dans notre pays.

Alors merci à ceux qui sont allés voter mardi. Merci à ceux qui ont travaillé dans les sondages pendant ces longues heures. Chaque élection est une étape importante pour notre État et notre nation, et nous sommes heureux que vous ayez franchi cette étape.

___

Nouvelles de Kenosha. 6 août 2022.

Éditorial : Il est temps que le Wisconsin légalise la marijuana

Lorsque vous ouvrez une bière froide, vous pouvez être sûr de ce qu’elle contient. C’est réglementé. Il y a des informations nutritionnelles sur le côté de l’étui ; vous savez que le “fentanyl” ne sera pas là.

L’alcool est dangereux. Les médicaments sur ordonnance sont dangereux. Avoir des armes à feu est dangereux. La marijuana est aussi dangereuse. Mais trois de ces choses sont à peu près complètement légales aux États-Unis. L’un d’eux ne se trouve pas dans la plupart des États et reste criminalisé dans le Wisconsin, même si la majorité des habitants du Wisconsin pensent que cela devrait être légal – 61%, selon un sondage de février de la Marquette Law School.

Et en novembre, les résidents de Kenosha et de Racine auront l’occasion de se prononcer sur la question avec une question référendaire consultative qui figurera sur le bulletin de vote.

Jusqu’à récemment, tous les consommateurs de marijuana – dont certains utilisent le THC pour traiter la douleur, le SSPT et d’autres affections que les médicaments réglementés n’ont pas réussi à traiter – devaient acheter sur le marché noir de l’État de Badger. Depuis décembre 2019 et janvier 2020, respectivement, les résidents du Wisconsin pouvaient traverser la frontière vers le Michigan ou l’Illinois pour acheter de la marijuana légalement, même si la ramener chez eux est un crime.

Après l’entrée en vigueur de la prohibition en vertu du 18e amendement lancé en 1920, la consommation d’alcool par habitant aux États-Unis n’a diminué que d’environ 10 à 30 %. La légalité n’a pas eu un effet massif sur l’utilisation, et donc elle n’a pas eu beaucoup d’effet sur la sécurité.

Au lieu de cela, garder la marijuana illégale dans le Wisconsin affecte la sécurité.

Dans l’Illinois ou le Michigan – ou dans l’un des 19 États avec de la marijuana récréative légale et 37 États avec de la marijuana médicale légale – les lignes d’approvisionnement de la drogue peuvent être étroitement contrôlées par les services de santé pour s’assurer que le produit n’est pas contaminé par quelque chose de réellement mortel .

Dans le comté de Racine cet été, les autorités ont signalé un pic de surdoses de drogue locales et à Racine, le service de police a signalé en juin qu’il avait récupéré de la marijuana dont le test de présence de fentanyl était positif.

Les gens ne meurent pas seulement de la marijuana. Mais ils pourraient mourir de marijuana additionnée de fentanyl.

Votre neveu de 17 ans pourrait essayer de passer une soirée relaxante avec des amis et se retrouver sur une dalle de morgue. Votre grand-tante de 83 ans aux prises avec une sclérose en plaques débilitante pourrait mourir plus tôt qu’elle ne le devrait simplement parce qu’elle veut que la douleur s’arrête, mais les médecins ne peuvent rien faire pour elle à part lui prescrire des opioïdes hautement addictifs. Une ancienne combattante de 58 ans souffrant d’anxiété intense chaque jour à la recherche d’un soulagement ne peut pas l’obtenir rapidement sans effets secondaires graves car elle vit dans le Wisconsin et ne veut pas quitter son état d’origine pour un endroit où elle peut utiliser le médicament qu’elle croit pouvoir fonctionner.

Si la marijuana est légalisée, des vies pourraient et seraient sauvées et beaucoup moins de personnes se retrouveraient derrière les barreaux pour des délits mineurs par rapport aux crimes violents.

Arrêté avec une petite quantité d’herbe dans votre voiture ? Tant que vous ne planez pas activement, le flic s’en moque dans les États où l’herbe est légale. Cela pourrait également réduire le nombre de poursuites policières dangereuses.

Comme pour l’alcool, les jeunes devraient toujours être empêchés de consommer de la marijuana jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte.

Selon le National Institute on Drug Abuse, “L’exposition précoce aux cannabinoïdes chez les rongeurs adolescents diminue la réactivité des centres de récompense de la dopamine cérébrale plus tard à l’âge adulte. Dans la mesure où ces résultats se généralisent aux humains, cela pourrait aider à expliquer la vulnérabilité accrue à la dépendance à d’autres substances d’abus plus tard dans la vie que la plupart des études épidémiologiques ont signalée pour les personnes qui commencent à consommer de la marijuana tôt dans la vie.

L’âge minimum pour acheter de l’herbe devrait être le même que celui de l’alcool, et il devrait y avoir des restrictions sur la publicité similaires à la façon dont il existe des limites sur la publicité pour l’alcool et les cigarettes.

En plus de rendre la marijuana plus sûre, cela peut également être une source de revenus pour l’État qui paie pour des choses comme un financement accru des écoles ou la répression des drogues plus graves.

Alors que d’autres États commençaient tout juste à vendre de la marijuana légale, il était logique que le Wisconsin attende de voir ce qui se passait. Cela fait quelques années maintenant et le ciel ne nous tombe pas dessus.

Les gens font de la marijuana, le Wisconsin pourrait tout aussi bien la réglementer pour la rendre plus sûre et en tirer des revenus.

___

Journal d’État du Wisconsin. 6 août 2022.

Éditorial: le candidat AG Eric Toney a tort de presser des crimes exagérés contre les électeurs éligibles

De toutes les démagogies politiques de cette saison de campagne dans le Wisconsin, la triste cascade du procureur du comté de Fond du Lac, Eric Toney, est parmi les pires.

Il attise les peurs irrationnelles de la fraude électorale – qui est devenue extrêmement courante dans les primaires républicaines – et il jette le livre sur les gens ordinaires qui ont fait de petites erreurs en votant pour participer à leur démocratie.

Maladroitement, Toney a même accusé un partisan de Trump de voter pour la première fois aux élections de 2020.

L’approche téméraire de Toney vis-à-vis de la loi n’inspire pas confiance dans sa candidature pour devenir procureur général. Le comité de rédaction du Wisconsin State Journal n’approuve aucune des courses primaires de mardi. Comme d’habitude, nous attendrons les élections générales pour recommander des candidats.

Pourtant, les électeurs de tout l’État devraient se souvenir de la volonté de Toney de harceler et de nuire aux gens pour un avantage politique perçu et étroit.

Toney a accusé cinq résidents du comté de Fond du Lac de fraude électorale pour avoir utilisé un magasin UPS comme adresse de vote.

Cela inclut Jamie Wells, 53 ans, qui a déclaré que son vote pour le président de l’époque, Donald Trump, en 2020 était la première fois qu’elle votait. Elle a déclaré à Wisconsin Watch qu’elle ne savait pas que la loi de l’État exige une adresse résidentielle pour s’inscrire pour voter. La loi fait une exception pour les personnes sans logement traditionnel, mais cela nécessite plus de documentation.

Wells et son mari, que Toney a également accusés, utilisent le magasin UPS de Fond du Lac comme adresse depuis des décennies. Ils n’ont pas d’adresse résidentielle, a déclaré Wells, car le couple vit dans une caravane de 42 pieds. Son mari travaille dans des fermes à travers l’État, alors ils vivent dans le camping-car. Pourtant, ils considèrent Fond du Lac comme leur maison.

Toney “semble penser que je suis un criminel”, a déclaré Wells à Wisconsin Watch dans un récent rapport du State Journal. “Et c’est la partie qui me dérange le plus.”

Chaque électeur devrait être bouleversé, pas seulement la poignée que Toney essaie de transformer en exemples. Plus de 150 autres personnes à travers le Wisconsin ont utilisé des boîtes postales comme adresses lors de la même élection, et elles ne sont pas poursuivies. Un avertissement de ne pas recommencer aurait été la solution de bon sens.

Mais Toney veut faire appel aux partisans les plus fidèles de Trump lors des élections primaires du GOP de mardi.

Trump a menti sur la fraude électorale généralisée – qui n’existe pas – pour tenter d’expliquer sa perte au président Joe Biden. Trump exige presque que les candidats du GOP cherchant son approbation régurgitent ses fausses affirmations. Pourtant, des dizaines de décisions de justice, d’audits indépendants et de recomptages officiels ont constamment montré que Biden avait gagné, y compris par plus de 20 000 voix dans le Wisconsin.

Les quelques divergences que les loyalistes de Trump ont découvertes ne sont pas près de changer cela. Et dans le cas de Well, rejeter son vote aurait élargi la victoire de Biden.

Toney espérait sans aucun doute que l’inculpation pénale d’une poignée d’habitants de la région de Fond du Lac pour avoir utilisé des boîtes postales comme adresses de vote convaincrait davantage de partisans de Trump de le soutenir lors de la primaire de mardi. Il fait face à Adam Jarchow et Karen Mueller pour la nomination du GOP. Le gagnant défiera le procureur général sortant démocrate Josh Kaul le 8 novembre.

Mais les accusations de fraude devraient s’appliquer aux personnes essayant de tromper – et non à une erreur honnête impliquant un seul bulletin de vote.

Les Wells ont été utilisés comme accessoires politiques et ne devraient pas être menacés de crimes passibles de peines allant jusqu’à 3 ans et demi de prison et d’une amende de 10 000 $. Même l’amende de 500 $ et les frais de justice que Toney a obtenus contre un autre accusé, après avoir rejeté un chef d’accusation pour crime pour une condamnation pour délit, semblent excessifs.

Wells a déclaré qu’elle et son mari avaient dû emprunter de l’argent pour couvrir ce qu’ils espéraient être d’environ 17 000 $ en frais juridiques.

Lors de la convention du GOP de l’État, Toney s’est présenté comme “l’un des procureurs les plus agressifs en matière de fraude électorale” du Wisconsin.

En accusant Wells et d’autres électeurs éligibles de crimes, Toney a montré qu’il était l’un des plus irresponsables et des plus stupides.

FIN

