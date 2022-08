Tour d’horizon éditorial : Wisconsin

Eau Claire Leader-Télégramme. 15 août 2022.

Éditorial : La production de chanvre, une option intrigante pour le Wisconsin

Notre histoire récente sur un agriculteur de la région étudiant le potentiel du chanvre industriel a plus d’implications que ce que les gens pourraient réaliser en un coup d’œil. Nous pensons que c’est un gagnant potentiel pour l’État.

Le chanvre, comme la plupart des gens le savent, est la même plante de base que la marijuana. Mais le chanvre industriel contient beaucoup, beaucoup moins de THC. Vous pourriez probablement en fumer, mais même un joint de la taille d’un sondage téléphonique vous donnera plus mal à la tête qu’un high. Ce que le chanvre a, c’est une flexibilité impressionnante pour une utilisation industrielle.

Les huiles et les fibres de la plante ont de multiples applications potentielles. La fibre est célèbre pour la corde qu’elle fabrique, mais peut également être tissée dans des tissus et transformée en papier. On parle d’utiliser la culture à croissance rapide comme aliment pour animaux, bien que ce soit toujours illégal pour le moment.

Le chanvre était autrefois une culture commerciale majeure aux États-Unis. Plusieurs des pères fondateurs du pays l’ont cultivé, dont George Washington, Thomas Jefferson et James Madison.

C’était si important qu’en mars 1846, la Chambre ordonna au secrétaire de la Marine George Bancroft de faire rapport sur «la quantité de chanvre achetée pour la marine chaque année depuis et y compris l’année 1840; et de quel pays la croissance et la quantité obtenue de chaque pays ; les différentes qualités ou classes de chanvre, et le prix payé pour chacune ; à qui l’a acheté et la manière d’effectuer l’achat ; également, quelles mesures ont été prises par le département pour mettre en vigueur la loi établissant une agence de chanvre dans le Kentucky et dans le Missouri.

L’objectif dans ce cas était de voir si les États-Unis pouvaient produire suffisamment de chanvre pour répondre pleinement aux besoins de la marine. Le rapport a conclu que la nation pourrait probablement mettre fin aux achats à l’étranger, même si cela se ferait à un prix plus élevé jusqu’à ce que la production atteigne des niveaux plus élevés.

Pourquoi la marine était-elle si préoccupée par la corde de chanvre ? Eh bien, l’explication de base est que c’est bon. Très bien. Les cordes en chanvre résistent mieux aux environnements nautiques que les cordes en coton ou autres plantes. Il résiste bien à la moisissure, un avantage non négligeable dans des conditions humides.

Les Philippines ont toujours été une source importante de chanvre pour les États-Unis, ce qui est devenu une préoccupation sérieuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ministère de l’Agriculture a même sorti un court métrage en 1942 intitulé “Hemp for Victory” dans le but d’augmenter la quantité cultivée aux États-Unis. Vous pouvez le regarder sur YouTube aujourd’hui.

Bien qu’il y ait moins de chanvre utilisé aujourd’hui par la Marine – il n’y a pas beaucoup de gréement sur un porte-avions – mais il a toujours besoin de lignes d’amarrage et de câbles de remorquage. La Garde côtière aussi. Il y a suffisamment besoin qu’il ne soit pas exagéré d’appeler la corde de chanvre une question de sécurité nationale. Et, même si la Chine n’a peut-être pas la capacité ou l’intérêt d’envahir avec succès les Philippines aujourd’hui, cela pourrait certainement créer le chaos pour la navigation dans le Pacifique.

Au-delà de la corde, les usages potentiels de la plante restent toujours aussi variés. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles d’autres pays ont continué la production de chanvre à l’échelle industrielle, et de bonnes raisons pour que les États-Unis envisagent de le faire.

La poussée n’est pas particulièrement nouvelle non plus. Le Farm Bill de 2018 obligeait le département américain de l’Agriculture à élaborer des réglementations pour superviser la production de chanvre. La règle finale a été publiée en mars 2021. Tout département de l’agriculture de l’État ou gouvernement tribal reconnu par le gouvernement fédéral peut soumettre un plan de production à l’examen du gouvernement fédéral.

Au fur et à mesure que ces programmes se développeront, il semble probable que les entreprises commenceront à développer de nouvelles souches d’aide qui répondent à des objectifs spécifiques. Ce n’est pas si différent de la façon dont le soja et le maïs sont traités actuellement et, comme ces produits, le chanvre peut être breveté.

Nous en sommes encore aux premiers jours de la renaissance de l’industrie américaine du chanvre. Avec des parcelles d’essai actuellement dans les comtés de Buffalo, Monroe et Chippewa, le Wisconsin est sur le point de se joindre à une étude multi-États qui pourrait contribuer grandement à établir le chanvre industriel du Midwest pour les années à venir.

Il sera intéressant de voir l’industrie mûrir à l’échelle nationale. Le Wisconsin pourrait bien y avoir sa place et, si cela se produit, ce sera un coup de pouce bienvenu pour l’agriculture de notre État.

