Tour d’horizon éditorial : Ohio

Concessionnaire Cleveland Plain. 15 octobre 2022.

Éditorial : Les pardons de la marijuana du président Biden – l’Ohio devrait-il emboîter le pas ?

La semaine dernière, utilisant son pouvoir de grâce constitutionnel, le président Joe Biden a accordé une grâce générale à toutes les personnes reconnues coupables de « simple possession de marijuana » en vertu de la loi fédérale.

Biden a noté, sans quantifier davantage la question, que les pardons s’appliqueraient à «des milliers… qui ont déjà été condamnés par le gouvernement fédéral pour possession de marijuana, qui pourraient se voir refuser un emploi, un logement ou des possibilités d’éducation en conséquence. Mon action contribuera à atténuer les conséquences collatérales découlant de ces condamnations.

Mais parce que la plupart des condamnations pour marijuana ont lieu aux États-Unis, Biden a en outre appelé les gouverneurs à suivre son exemple et à pardonner aux personnes précédemment condamnées pour possession simple. Et, enfin, il a demandé au secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux et au procureur général américain de revoir “rapidement” la classification de la marijuana à l’annexe 1 en vertu de la loi fédérale – la classification la plus élevée destinée aux substances les plus dangereuses.

Parmi ceux qui ont applaudi ces mesures, il y avait le représentant américain Dave Joyce de l’Ohio, coprésident du Congressional Cannabis Caucus, qui a félicité Biden dans une déclaration «pour avoir écouté et rejeté l’approche du tout ou rien exigée par tant de membres de son propre parti. ” Joyce a également exhorté le Congrès à inciter les radiations étatiques et locales de Biden.

Parmi ceux qui n’ont pas applaudi les décisions de Biden, il y avait le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, qui a accusé Biden de faire de la politique en publiant son décret du 6 octobre sur les grâces un peu plus d’un mois avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. “Cette décision a peut-être du sens dans des cas individuels”, a déclaré Yost, cité par Sabrina Eaton de cleveland.com, “mais la grâce générale de Biden 34 jours avant une élection est l’abus le plus politique et cynique du pouvoir de grâce de l’histoire.”

Le bureau du gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré par l’intermédiaire du porte-parole Dan Tierney que DeWine n’accorderait pas de pardon comme Biden l’avait demandé – d’abord, a déclaré Tierney, parce que Tierney ne croyait pas que quiconque était actuellement incarcéré dans l’Ohio pour possession simple, maintenant un délit mineur sous Ohio droit; et deuxièmement, parce que le gouverneur n’a pas le pouvoir de grâce général que possèdent les présidents.

Pourtant, comme le nouveau maire de Cleveland, Justin Bibb, l’a souligné à plusieurs reprises alors qu’il cherchait un moyen d’effacer plus de 4 000 condamnations pour marijuana des livres à Cleveland, il ne s’agit pas nécessairement de libérer les gens de la prison, mais plutôt de les libérer des difficultés économiques, de l’emploi et les répercussions sur le logement de ces condamnations.

Alors, que pense notre table ronde du comité de rédaction des actions de Biden et des inactions de DeWine ? S’agit-il d’un coup politique de Biden, ou d’une affirmation importante de la nécessité des suppressions de marijuana, dont DeWine devrait également tenir compte?

___

Lame de Tolède. 15 octobre 2022.

Éditorial: Honda choisit l’Ohio, encore une fois

La patience dans l’assemblage d’un site industriel, une histoire de productivité de la main-d’œuvre et un retour du pendule mondial à la fabrication en Amérique ont porté leurs fruits pour l’Ohio. À l’occasion du 45e anniversaire de la décision monumentale de Honda de fabriquer dans l’Ohio, le géant automobile japonais était une fois de plus au Statehouse aux côtés d’un gouverneur de l’Ohio pour annoncer une nouvelle usine, cette fois dans le comté de Fayette.

Depuis que le fondateur de la société, Soichiro Honda, s’est tenu aux côtés du plus ancien gouverneur de l’Ohio, James A. Rhodes, pour annoncer la première usine japonaise aux États-Unis à Marysville, 15 000 emplois ont été créés et 20 millions de voitures ont été produites grâce à ce partenariat.

La décision de Honda de construire une usine de batteries de 3,5 milliards de dollars sur un site de 1 500 acres à une distance de trajet facile de Cincinnati, Columbus, Dayton et Chillicothe n’est que le dernier dividende de ce succès de développement économique séminal. Plus de 2 200 nouveaux emplois découleront de la construction de l’usine de batteries en partenariat avec LG Energy Solution. 300 emplois supplémentaires et 700 millions de dollars seront dépensés pour rendre les usines Honda de Marysville, Anna et East Liberty capables de produire des véhicules électriques.

Le minuscule comté de Fayette, avec 28 000 citoyens, a attendu deux décennies pour que le plus grand «site prêt à l’emploi certifié» de l’Ohio décroche un grand employeur comme Honda. Ironiquement, la propriété a été reconstituée à partir de 10 fermes familiales pour un derby de sélection de site Honda en 2002 qui s’est finalement rendu à Greencastle, Ind.

C’est formidable de voir le comté de Fayette récolter enfin les fruits de nombreuses années de travail acharné. L’une des 10 usines de batteries de véhicules électriques en construction aux États-Unis va radicalement changer la communauté. General Motors, Ford, Stellantis et Toyota ont tous annoncé des décisions concernant le site de l’usine de batteries avant Honda.

General Motors travaille avec LG Energy sur la production de batteries dans l’ancienne usine d’assemblage de Lordstown près de Youngstown. L’usine de propulsion de Toledo a été sélectionnée pour une mise à niveau de 760 millions de dollars afin de devenir la plaque tournante des systèmes d’entraînement électrique, protégeant l’avenir de 1 500 emplois locaux.

Dans chacune de ces décisions, la haute qualité de notre main-d’œuvre, éprouvée au fil du temps, a incité les constructeurs automobiles à accroître leurs investissements dans l’Ohio. Combiné à la décision d’Intel de construire jusqu’à cinq usines de fabrication de semi-conducteurs dans le comté de Licking, l’investissement dans l’Ohio n’a jamais été aussi important.

Les politiciens des États et des États se réjouissent du succès et s’arrachent tout le crédit, mais en réalité, les hostilités mondiales et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont poussé les fabricants à redécouvrir l’Amérique.

___

Vindicatif de Youngstown. 13 octobre 2022.

Éditorial: La sécurité à l’école est cruciale pour tous les habitants de l’Ohio

Ce mois-ci est, pour la première fois, le mois de la sécurité scolaire dans l’Ohio. Les responsables de l’État ont lancé ce qu’ils espèrent être un événement annuel avec le thème de cette année “Connaissez la sécurité à l’école, connaissez votre rôle – C’est la responsabilité de chacun”. C’est un peu long, mais l’idée est importante.

Trop souvent, nous supposons que la sécurité est le problème de quelqu’un d’autre.

“Les élèves, le personnel, les parents et les tuteurs ont tous un rôle important à jouer dans la promotion de la sécurité à l’école en suivant les procédures de sécurité et en signalant les problèmes”, a déclaré Emily Torok, directrice exécutive du Ohio School Safety Center. “Il est important d’équilibrer une sécurité suffisante des bâtiments avec un environnement scolaire sain et stimulant qui rassure les élèves sur le fait que, bien qu’il existe une possibilité de violence à l’école, la probabilité qu’une école subisse un acte violent très médiatisé est extrêmement faible.”

À cette fin, les responsables de l’école passent le mois d’octobre à se concentrer sur la sécurité globale, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique et la connaissance de votre rôle. Ils discuteront de sujets tels que comment mettre fin à l’intimidation, «la gentillesse compte» et la sécurité des autobus. Mais l’un des développements les plus importants est peut-être l’accent mis sur le signalement des problèmes potentiels avec la ligne d’information Safer Ohio School, disponible en appelant ou en envoyant un SMS au 844-723-3764 (844-SaferOH).

Nous voulons tous que nos enfants apprennent et grandissent dans des écoles où ils se sentent et SONT en sécurité. Cela ne peut pas être quelque chose que nous laissons entre les mains de quelqu’un d’autre. Cela dépend de nous tous. Nous passerons peut-être le mois d’octobre à en parler, mais nous devons faire notre part tout au long de l’année.

FIN

The Associated Press