Tour d’horizon du golf : Matilda Castren aide les espoirs de la Solheim Cup avec la victoire du Ladies European Tour en Finlande | Actualités golfiques

Matilda Castren pourrait faire partie de l’équipe d’Europe de la Solheim Cup cet automne

Matilda Castren a renforcé ses espoirs de faire ses débuts en Solheim Cup en septembre en remportant une première victoire sur le Ladies European Tour au Gant Ladies Open.

Castren n’était auparavant pas éligible pour figurer dans l’équipe européenne de Catriona Matthew, malgré sa victoire sur le LPGA Tour le mois dernier au LPGA Mediheal Championship, car elle n’était pas membre du Ladies European Tour.

Le Finlandais jouait sur l’exemption d’un sponsor à domicile et avait besoin d’une victoire pour devenir membre du LET, avec des rondes de 71, 69 et 68 suffisantes pour enregistrer une victoire à trois coups à Aura Golf.

« Je ne pourrais pas être plus heureux », a déclaré Castren. « C’est pour ça que je suis venu ici, et c’est incroyable que j’ai réussi. C’était mon objectif cette semaine de devenir membre du LET en gagnant.

« Je ne pourrais pas être plus heureux d’y arriver et je suis juste très heureux. C’est mon rêve depuis que je suis une petite fille d’être à la Solheim Cup. C’est l’un de mes objectifs qui, je le savais, pourrait être possible dans le futur. Tout s’est passé très vite cette année et pouvoir être considéré est un tel honneur. »

Castren a réussi un birdie sur deux de ses trois derniers trous pour étendre sa marge de victoire sur sa compatriote Ursula Wikstrom et l’Indienne Tvesa Malik, qui ont remporté des rondes de 69 et 68 respectivement lors de la dernière journée.

Les récentes gagnantes du Ladies European Tour, Atthaya Thitikul et Marianne Skarpnord, ont terminé la semaine à égalité quatrième avec l’Indienne Diksha Dagar, tandis que l’Anglaise Alice Hewson a mené l’intérêt britannique et a terminé à la neuvième place.

Les sœurs Jutanugarn remportent l’épreuve par équipe

Moriya et Ariya Jutanugarn ont terminé la semaine à moins de 24 ans pour remporter le Dow Great Lakes Bay Invitational

Ariya et Moriya Jutanugarn ont uni leurs forces pour remporter le Dow Great Lakes Bay Invitational, un événement par équipe sur le circuit de la LPGA, alors que les espoirs de Mel Reid et Carlota Ciganda se sont évanouis le dernier jour.

Les sœurs Jutanugarn ont renversé un déficit de deux coups samedi au Midland Country Club du Michigan, inscrivant un combiné de 11 sous 59 dans le format de meilleure balle pour remporter une victoire à trois coups.

La paire a enregistré cinq birdies sur les neuf premiers et a réalisé quatre gains consécutifs à partir du 10e, avant de clôturer son total de victoires avec des birdies consécutifs sur les deux derniers trous.

Les champions en titre Cydney Clanton et la Thaïlandaise Jasmine Suwannapura ont terminé deuxièmes avec moins de 21, le Sud-Coréen A Lim Kim et l’Américaine Yealimi Noh ont terminé troisième avec les leaders du jour Pajaree Anannarukarn et Aditi Ashok.

Stephanie Meadow, d’Irlande du Nord, a fait équipe avec Cristie Kerr pour enregistrer une sixième égalité, tandis que Ciganda et Reid – à un tir de la tête avant la dernière journée – n’ont pu afficher qu’un niveau par 70 et sont tombés à la 12e place.