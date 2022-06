Tour d’horizon du golf: Jodi Ewart Shadoff en lice sur le circuit de la LPGA | Les États-Unis clôturent la défense du titre de la Curtis Cup | Nouvelles du golf

Jodi Ewart Shadoff a tiré 67 à son troisième tour dans le canton de Galloway

L’Anglais Jodi Ewart Shadoff est à deux coups de la leader Frida Kinhult après 36 trous au ShopRite LPGA Classic à Galloway Township, New Jersey.

Shadoff est à égalité au troisième rang avec Morgane Metraux avec sept sous, deux derrière Kinhult qui mène le peloton après avoir tiré quatre sous 67 samedi. Lauren Coughlin, qui a secoué le classement avec un six moins de 65 ans au deuxième tour, est deuxième.

La meneuse de premier tour Stephanie Kyriacou, d’Australie, a tiré 73 coups samedi et est à égalité au 14e rang à moins-4.

Kinhult, 22 ans, a même joué au golf avant de réussir quatre oiselets lors de ses 11 derniers trous. Elle a joué au golf sans bogey dans la poursuite de sa première victoire de la LPGA.

« Le jeu se sent plutôt bien et je suppose qu’il correspond à ce parcours », a-t-elle déclaré.

« Demain, tout peut arriver. Je ne peux pas sortir et faire des pars; je devrai me battre pour mes birdies demain et essayer d’en obtenir un bas pour obtenir un W. »

Coughlin a commencé rapidement, en commençant par le neuf de retour. Elle a réussi des birdies sur ses deux premiers trous et a terminé avec six en route vers un tour sans faute. Son plus grand défi était de garder ses émotions sous contrôle alors qu’elle grimpait dans le classement.

« J’essayais de ne pas avoir l’air du mieux que je pouvais », a déclaré Coughlin. « Vous savez, j’ai tendance à être un peu anxieux quand je regarde et que je vois que je vais bien. Maintenant, ça fait vraiment du bien. Aujourd’hui, tout a finalement cliqué et les putts ont commencé à entrer. »

Lydia Ko a également réussi un 65 au deuxième tour, sautant à égalité pour la cinquième place, trois coups derrière les leaders. Elle a tiré 71 dans son premier tour.

« En fait, je n’ai pas si mal joué hier. Je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs d’inattention et j’avais beaucoup de coins en main et j’avais l’impression de laisser le tour devenir très médiocre, donc j’étais un peu déçu, » dit Ko.

« Aujourd’hui… j’ai été très patient et j’ai très bien roulé, alors j’espère garder cet élan pour demain. »

Les États-Unis clôturent sur la victoire de la Curtis Cup

Amari Avery a remporté deux autres matchs samedi pour aider les États-Unis à prendre une avance de huit ans et demi à trois ans et demi sur la Grande-Bretagne et l’Irlande dans la Coupe Curtis, avec huit matchs en simple prévus dimanche à Merion Club de golf.

Avery est allé 4-0 dans les matchs à quatre balles et à quatre. La joueuse de 18 ans a fait équipe avec Megha Ganne pour battre Hannah Darling et Annabell Fuller 2 et 1 lors de la séance de quatre balles du matin et a rejoint Rachel Kuehn dans les quatuors de l’après-midi pour une victoire à deux contre Amelia Williamson et Emily Price.

« Vous devez toujours vous attendre à ce que ce soit un match serré et difficile », a déclaré Avery. « Honnêtement, j’adore ça. Je ne veux jamais que ce soit facile. Je veux me battre dur pour ma victoire. »

Emilia Migliaccio et Latanna Stone ont également gagné pour les États-Unis dans la matinée, battant Charlotte Heath et Louise Duncan 1 place.

Caley McGinty et Lauren Walsh ont obtenu un point et demi pour la Grande-Bretagne et l’Irlande, battant Kuehn et Jensen Castle 5 et 4 en quatre balles et divisant par deux avec Rachel Heck et Rose Zhang en quatuors.

« Nous avons toujours dit que nous voulions que l’autre joue bien, et celui qui réussira le plus de birdies l’emportera », a déclaré Walsh. « Nous les soutenions là-bas. C’était un excellent match. Nous étions heureux de pouvoir faire un spectacle. »

Darling et Fuller ont également gagné pour la Grande-Bretagne et l’Irlande, dépassant Castle et Stone 2 et 1 en foursomes.

